Adaptive Tauchtherapie steht im Mittelpunkt

Lyndi Leggett ist eine Pionierin der adaptiven Tauchtherapie und Gründerin von The Scuba Gym Australia, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Veränderung von Leben durch die heilende Kraft des Wassers widmet. Sie wird auf der Hauptbühne stehen bei der GO Diving Show ANZ im September werden fesselnde Geschichten über Transformationen erzählt, die wissenschaftlichen Hintergründe der Tauchtherapie erörtert und die tiefgreifende Wirkung der Kombination von Rehabilitation und Umweltaktivismus hervorgehoben.

Lyndi und ihr Team sind hauptsächlich an der Central Coast von New South Wales tätig und bieten spezialisierte Tauchtherapie für Menschen mit Behinderungen an, darunter Menschen mit Multipler Sklerose, Zerebralparese, Autismus und Wirbelsäulenverletzungen. Ihr innovativer Ansatz nutzt die schwerelose Unterwasserumgebung, um Bewegungen zu erleichtern, Schmerzen zu lindern und das psychische Wohlbefinden der Patienten zu steigern, bei denen herkömmliche Therapien oft nicht anschlagen.

Inspiriert vom Erfolg von The Scuba Gym USA führte Lyndi diese transformative Therapie 2018 in Australien ein. Ihr Engagement geht über die körperliche Rehabilitation hinaus; sie engagiert sich intensiv für die Unterstützung von Veteranen und Ersthelfern durch das Scuba Warrior-Programm.

Diese Initiative bietet Menschen mit posttraumatischem Stress therapeutische Taucherlebnisse und vermittelt Sinn und Gemeinschaft. Die Teilnehmer nehmen an „Missionstauchgängen“ teil und tragen zum Umweltschutz bei, indem sie Müll aus den örtlichen Gewässern entfernen. Bis heute wurden im Rahmen des Programms erfolgreich über sechs Tonnen Müll, darunter Motorräder und Plastikmüll, aus Gewässern geborgen.

Lyndis vielseitige Expertise umfasst Zertifizierungen als NAUI-, RAID-, SSI- und PADI-Tauchlehrerin sowie Qualifikationen in Neurolinguistischem Programmieren und Erster Hilfe bei psychischen Erkrankungen. Ihr ganzheitlicher Therapieansatz legt nicht nur Wert auf körperliche Heilung, sondern auch auf mentale Belastbarkeit und Umweltschutz.

Durch ihre Arbeit hat Lyndi eine unterstützende Gemeinschaft aufgebaut, in der die Menschen ihr Selbstvertrauen, ihre Unabhängigkeit und ihre neue Lebensfreude wiederentdecken.

Die GO Diving Show findet am 6. und 7. September auf dem Sydney Showground statt

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Rund um die Bühnen und Veranstaltungen wird es eine große Bandbreite an Ausstellern geben, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Tauchsafaris, Ausbildungsagenturen, Einzelhändlern, Herstellern und Naturschutzorganisationen.

