Australische Bemühungen zum Schutz der Meere

Der Vorstandsvorsitzende der Australian Marine Conservation Society, Paul Gamblin, wird auf der ANZ / Inspiration-Bühne in Sydneys GO Tauchshow im September und er wird über verschiedene Aspekte des australischen Naturschutzes sprechen.

Nachdem er als Teenager von der Küste Westaustraliens und dem Ningaloo Reef fasziniert war und sich dort in den 1990er Jahren freiwillig in der Schildkrötenforschung engagierte, war Paul Anfang der 2000er Jahre Sprecher der ursprünglichen Kampagne für Ningaloo (bei der AMCS eine Schlüsselrolle spielte), die den Schutz verstärkte und zur Aufnahme des Riffs in die Liste des Welterbes führte.

Anschließend leitete Paul die Arbeit des WWF Australien zum Schutz küstennaher Riffe und Inseln vor der Öl- und Gasförderung und war Teil der gemeinsamen Bemühungen, die die Kimberley-Naturschutzstrategie und das weltweit größte Meeresschutzgebietssystem in australischen Gewässern (und in der Antarktis) hervorbrachten. In Europa arbeitete Paul mit WWF International zusammen und war der Architekt der Kampagne, die Entscheidungsträger weltweit für die dringende Notwendigkeit des Meeresschutzes und den Klimawandel sensibilisieren sollte.

Bevor er die CEO-Rolle übernahm, war Paul WA-Direktor bei AMCS und leitete die Schützen Sie Ningaloo Kampagne zum Schutz des herrlichen Exmouth-Golfs und Ningaloo vor der Industrialisierung und arbeitete an einer Reihe von Prioritäten in den Bereichen Ozean, Natur und Klima in Westaustralien und auf nationaler Ebene.

Die GO Diving Show findet am 6. und 7. September auf dem Sydney Showground statt

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

