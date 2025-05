Erwecken Sie Ihre Sinne im Anthony's Key Resort

Wir alle wissen, dass Tauchen eine zenartige Wirkung hat und ein Gefühl der Ruhe und Entspannung hervorruft. Aber warum nicht noch einen draufsetzen und ein intensives Retreat genießen, bei dem Gerätetauchen und Schnorcheln mit Yoga-Übungen kombiniert werden, einschließlich einer einzigartigen Unterwassersitzung?

Eingebettet am Rande des mesoamerikanischen Barriereriffs, das alteingesessene Anthony's Key Resort ist seit Jahrzehnten das Ziel der Wahl für Taucher, die die perfekte Mischung aus natürlicher Schönheit und spannenden Aktivitäten suchen.

Das familiengeführte Resort auf einer Fläche von 36.000 Quadratmetern bietet eine Reihe einzigartiger Unterkünfte, von Bungalows am Wasser mit herrlichem Blick auf die Karibik bis hin zu abgeschiedenen Rückzugsorten in den Hügeln, die Ruhe und Privatsphäre versprechen. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Minikühlschrank und Kaffeemaschine. Telefon und Fernseher gibt es in den Zimmern nicht, sodass Sie dem Alltagsstress entfliehen können.

Hungrig? Genießen Sie die Aromen der Inseln im renommierten Ankor Seafood Grill. Täglich werden drei köstliche À-la-carte-Gerichte serviert, darunter frisch gefangener Hummer, Schnapper und das Spezialgericht des Küchenchefs – alles direkt am Wasser.

Durstig? Beginnen Sie Ihren Morgen mit den Baristas von Coast Coffee in der Hauptlobby des AKR. Sie bieten eine Auswahl an erstklassigen Kaffeebohnen aus der Region und bereiten Ihnen Ihre perfekte Tasse Kaffee sowie Tee und leckere Eisgetränke zu. Das Café eignet sich auch hervorragend für einen kleinen Nachmittagsausflug.

Die AKR Pool Bar ist der ideale Ort, um sich mit einem erfrischenden Cocktail abzukühlen – und wenn Sie ein Bad nehmen, müssen Sie nicht einmal den Pool verlassen!

Tagsüber und abends stehen den Gästen zwei weitere verlockende Bars zur Auswahl: die Frangipani Bar and Lounge und die Ankor Bar. Eine große Auswahl an Getränken steht zur Verfügung, von Bier, Wein und Spirituosen bis hin zu einigen der einzigartigen Cocktails des Resorts. Die perfekten Orte, um einen Tag voller Genuss im AKR ausklingen zu lassen.

Damit ist für Unterkunft, Essen und Trinken gesorgt, aber egal, ob Sie Anthony's Key Resort als Ausgangspunkt nutzen möchten, um die Unterwasserwunder von Roatan zu erkunden, einige der Attraktionen dieser karibischen Insel an der Oberfläche zu erkunden oder einfach nur abzuschalten und sich vom Stress und der Belastung des Alltags zu erholen, das Resort hat alles, was Sie brauchen.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise …

Das Wasser in der Lagune des Resorts ist an den meisten Tagen des Jahres ruhig und friedlich. Kajakfahren oder Paddeln ist eine fantastische Möglichkeit, einen Vormittag oder Nachmittag zu verbringen. Sie können gemütlich rund um das Resort paddeln oder nach Bailey's Key fahren, um einen ruhigen Strand für eine Siesta zu finden.

Wenn Sie genug vom Salzwasser haben, können Sie sich mit einem Bad im 30 x 60 Meter großen Süßwasserpool von Anthony's Key erfrischen. Mit einer Tiefe von 4 Metern ist er ideal zum Bahnenschwimmen oder einfach zum Entspannen nach einem erlebnisreichen Tag.

Verbringen Sie etwas Zeit auf Maya Key

Alternativ können Sie auch das private Inselrefugium Maya Key besuchen. Hier können Sie durch die wunderschönen und fachmännisch gepflegten Gärten der Insel schlendern oder das Tierschutzgebiet mit freundlichen Kapuzineraffen, exotischen Vögeln und einheimischen Rohrkatzen erkunden. Das türkisfarbene Wasser vor den Privatstränden und dem Pier lädt zum Schnorcheln ein. Entspannen Sie anschließend auf der 5,000 m² großen Terrasse mit einem einladenden 70,000 Liter fassenden Swimmingpool.

Tauchen gehen

Anthony's Key Resort gilt seit über 50 Jahren als eines der besten Tauchresorts. Egal, ob Sie zum ersten Mal fein Wenn Sie in die Welt des Tauchens einsteigen möchten – AKR ist ein großartiger Ort, um Ihren Einstiegsschein zu machen – oder Ihre Tauchkenntnisse erweitern möchten oder einfach nur die Gewässer vor Roatan erkunden möchten, ist der Anthony's Key Resort Dive Shop Ihre Anlaufstelle.

Das Zentrum betreibt eine Flotte moderner Pro 42- und Pro 48-Tauchboote (die größten der Insel). Nicht weniger als 35 verschiedene Tauchplätze sind innerhalb von fünf bis 30 Minuten mit dem Boot erreichbar. Täglich werden drei Bootstauchgänge sowie zweimal wöchentlich Nachttauchgänge angeboten. Außerdem finden täglich regelmäßig Schnorchelausflüge mit einem speziellen 51-Meter-Schnorchelboot statt.

Die Wassertemperatur vor Roatan beträgt das ganze Jahr über durchschnittlich etwa 80 Grad Celsius, und die hervorragende Sicht macht die Insel zu einem idealen Ort für Taucher. Zu den beliebtesten Tauchplätzen zählen das 230 Meter lange Wrack der El Aguila, das nach seinem Untergang 1989 1997 von AKR geborgen und nach Roatan gebracht und in 100 Metern Tiefe als künstliches Riff versenkt wurde – trotz der schweren Schäden durch Hurrikan Mitch ist es immer noch ein schönes Tauchziel; das Wrack der Odyssey, ein weiteres Schiffswrack von AKR im Rahmen seines künstlichen Riffprogramms. Mit einer Länge von 300 Metern ist es eines der größten Schiffswracks der Insel und liegt nun 120 Meter vor der Nordküste; und natürlich der berühmte Hai-Tauchgang des Anthony's Key Resorts, bei dem Gäste mehrere karibische Riffhaie aus nächster Nähe erleben können.

Der Tauchshop verfügt über eine große Auswahl an Leihausrüstung, sodass Sie sich keine Gedanken über den Transport Ihrer eigenen Ausrüstung machen müssen, wenn Sie nicht möchten. Außerdem beherbergt AKR auch Cornerstone Medical Services und eine Überdruckkammer, was Tauchgästen zusätzliche Sicherheit bietet.

Oder entspannen Sie sich …

Wenn Entspannung der Schlüssel zu Ihrem Urlaub ist, bietet das Ixora Spa zwei Massageräume, einen Gesichtsraum und eine Nagelpflege-Lounge, wo Sie eine große Auswahl an Massagen, Ganzkörperpackungen, Gesichtsbehandlungen und Pediküren/Maniküren genießen können.

Und nichts entspannt den Geist mehr als ein bisschen Shopping-Therapie, und Sie können vor Ort die Seaside Gifts und Foto für handgefertigten Schmuck, T-Shirts, Postkarten, Sonnenbrillen und vieles mehr.

Tauchen oder Entspannen – oder warum nicht beides?

Bei dem besonderen einwöchigen Yoga-Retreat im August können Sie Ihrem Tauchbedürfnis nachgehen und gleichzeitig entspannen.

Das Yoga-Retreat (23-30 August 2025) beinhaltet sieben Übernachtungen in einem Bungalow am Hang oder am Wasser, drei Mahlzeiten täglich, Tauchen oder Schnorcheln, Begegnungen mit Delfinen, verschiedene Gruppenaktivitäten (Begrüßungs- und Abschlusskreise, Gruppenessen und Abendveranstaltungen), einen Ausflug nach Maya Key und eine Reihe von Yoga-Sitzungen, darunter Yoga bei Sonnenaufgang, Yoga auf dem Paddleboard und ein einzigartiges Yoga-Erlebnis unter Wasser.

Das Paket beinhaltet außerdem den Hin- und Rücktransfer vom Flughafen, einen Begrüßungscocktail und eine Orientierung, kostenlose Kajaks und Paddleboards sowie kostenloses WLAN in den Zimmern und Gemeinschaftsbereichen.

Die Preise beginnen bei 1,282 $ für einen Hill Superior Bungalow und bei 1,457 $ für einen Key Superior Bungalow. Die Preise verstehen sich pro Person bei Einzel- oder Doppelbelegung und verstehen sich zuzüglich Steuern.

Linda Sue Dingel

Linda ist PADI Course Director und DAN Experte Sie ist eine Trainerin mit über 45 Jahren Reise- und Taucherfahrung weltweit und mehr als 3,500 protokollierten Tauchgängen. Sie wird ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft für das Entdecken auf die Insel bringen und Erkenntnisse und Inspirationen mit anderen Tauchern teilen.

Linda steht für zwei Veranstaltungen mit Dixie Divers in Deerfield Beach, Florida, im Guinness-Buch der Rekorde – die längste Menschenkette unter Wasser (2018) und die größte Aufräumaktion unter Wasser (2019).

Sie war die ehemalige Leiterin des Tauchbetriebs im ersten Tauchzentrum der USA, Dive N Surf, in Redondo Beach, Kalifornien .

Terri Zimmerman

Terri ist zertifizierte Yoga Ausbilder, und sie wird ihr Fachwissen mit einem ganzheitlichen Ansatz bereitstellen, der Körperhaltungen, Atemarbeit und Achtsamkeit integriert. Terris personalisierte Kurse steigern das allgemeine Wohlbefinden und integrieren unsere Verbindung zur Natur, sowohl über als auch unter der Wasserlinie.

Sie ist bekannt für ihre lebendigen, dynamischen Vinyasa-Flow-Kurse, gemischt mit Intervallen kraftaufbauender Bewegungen, die bei den Schülern ein Gefühl der Inspiration und Unbeschwertheit hinterlassen.

Terri gibt auch Yin- und Anfänger-Yogakurse, was bedeutet, dass alle Schüler Spaß auf der Matte haben und sich dennoch gefordert fühlen, sodass alle Erfahrungsstufen eine Verbindung zu ihrer Yogapraxis herstellen können.

