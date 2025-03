BDMLR unternimmt tapfere Anstrengungen, um gestrandeten Grindwal in Cornwall zu retten

Am Donnerstag, den 20. März, Britische Taucher zur Rettung von Meereslebewesen Das BDMLR erhielt mehrere Meldungen über einen Wal in der Brandung am Strand von Gwithian Towans in der Nähe von Hayle in Cornwall. Der Wal, ein Langflossen-Grindwal, wurde zappelnd beobachtet, als er bei ablaufender Flut an den flachen Strand gespült wurde.

Das regionale Team der BDMLR, bestehend aus speziell ausgebildeten Meeressäuger-Medizinern, reagierte. Auch das Operationszentrum der Küstenwache Falmouth wurde kontaktiert, und sein Team aus Portreath war vor Ort, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Es herrschte sonniges und klares Wetter, allerdings mit sehr starkem Wind und relativ ruhiger See mit geringer Brandung.

Als die Sanitäter des BDMLR eintrafen, lag der Wal bei Ebbe auf seiner rechten Seite. Bürger halfen, den Wal zu wässern, damit er nicht austrocknete, und gruben einen kleinen Kanal, damit das Wasser vom Meer zu ihm abfließen konnte. Es ist wichtig, das Austrocknen der Walhaut zu verhindern, was bei Sonne und Wind schnell passierte. Die Bürger leisteten in dieser ersten Phase der Rettung große Hilfe.

Bürger gruben einen Kanal, um dem gestrandeten Grindwal Wasser zukommen zu lassen

Der Wal, ein dreieinhalb Meter langes Weibchen, hatte einige alte, gut verheilte Wunden auf dem Rücken vor der Rückenflosse sowie eine kleine, aber tiefere Verletzung im Brustbereich, die leicht infiziert zu sein schien und einige Parasiten enthielt. Die Atemfrequenz lag bei etwa fünf Atemzügen pro Minute, verbesserte sich jedoch innerhalb einer halben Stunde und sank auf drei Atemzüge pro Minute, als das Tier aufgerichtet wurde und die Erste Hilfe ihm zu mehr Wohlbefinden verhalf.

Die Untersuchung durch Meerestierärzte ergab, dass sich der Wal in einem mäßigen Zustand befand. Da keine weiteren nennenswerten Anzeichen erkennbar waren, wurde entschieden, ihn wieder flottzumachen. Dies bedeutete, die Rückkehr der Flut abzuwarten, da es keine sichere Möglichkeit gibt, ein Tier dieser Größe und dieses Gewichts zu bewegen, ohne weiteren Schaden und Leid zu verursachen. Grindwale sind jedoch normalerweise eine sehr gesellige Art, und dieser Wal schien allein zu sein, da in der Gegend keine anderen Tiere gesichtet wurden, was ebenfalls berücksichtigt wurde.

Das Team nutzte sein spezielles Walrettungspontonsystem, um den Wal aufrecht zu halten. Dieses System ermöglicht es BDMLR, ein Tier deutlich schneller wieder flottzumachen, als es warten muss, bis die Flut es vollständig wieder flottgemacht hat. Das spart dem Tier Zeit und Stress. Sobald das Wasser tief genug war, führte das Team den Wal hinaus und gab ihm Zeit, sich zu erholen, bevor es versuchte, ihn freizulassen.

Der Grindwal wurde in einen Walrettungsponton gebracht

Schließlich schien das Tier zu schwimmen, also ließ man es los und es schwamm hinaus in die Bucht und bog parallel zum Ufer in westlicher Richtung ab. Sobald es außer Sichtweite war, machte sich das Team mit viel Ausrüstung auf den langen Rückweg zum Parkplatz.

Leider strandete der Wal etwa eine Stunde später auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht von St. Ives. Mehrere Teammitglieder begaben sich zusammen mit dem Rettungsteam der Küstenwache von St. Ives zum Unfallort. Der Wal schwamm jedoch bei auflaufender Flut frei zwischen Felsen, sodass es zu riskant war, ihn zu erreichen. Er wurde etwa eine Stunde lang beobachtet, während er sich entlang der Küste bewegte. Bei Einbruch der Dunkelheit gelang es dem Wal, zu wenden und aufs Meer hinauszutreiben, wo er schnell außer Sichtweite geriet. Das Team zog sich daraufhin erneut zurück.

Unglücklicherweise wurde der Wal im Morgengrauen des 21. März wiedergefunden, war jedoch in der Nacht gestorben.

Trotz aller tapferen Bemühungen kam der Grindwal leider ums Leben.

BDMLR dankt den zahlreichen Bürgern für ihre Unterstützung und Hilfe sowie den Teams der Maritime Coastguard Agency, die für Sicherheit und Kontrolle der Menschenmenge sorgten. Ein großes Dankeschön gilt auch allen freiwilligen Meeressäugermedizinern und Mitarbeitern für die Koordination des Einsatzes. Der Einsatz war langwierig und anstrengend, was durch die große Entfernung zum nächsten Zugangspunkt und den starken Wind erschwert wurde. Dennoch wurde durchweg hervorragende Teamarbeit geleistet. Das Tier wird nun obduziert, um herauszufinden, welche zugrunde liegende und nicht erkennbare Erkrankung zur Strandung geführt hat.

Wenn Sie einen gestrandeten Wal finden, rufen Sie bitte die BDMLR-Hotline unter 01825 765546 an. Dort erhalten Sie umgehend Rat und können schnellstmöglich Rettungskräfte, Tierärzte und Ausrüstung in das Gebiet schicken.

Bildnachweis: BDMLR/Gavin Parsons