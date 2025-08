Vor und nach 2000: Wie sich die Sicherheit beim Tauchen verändert hat

at

at 10: 52 Uhr

Manchmal scheint sich das Tauchen nur im Schneckentempo zu entwickeln. Doch während Faktoren wie bessere Ausrüstung und Training uns im Laufe der Zeit sicherer gemacht haben, haben andere Faktoren, wie die demografische Zusammensetzung und die Eigenschaften der Taucher, eine ganze Reihe neuer Herausforderungen mit sich gebracht.

In einer neuen statistischen Studie hat der führende Tauchmediziner Dr. John Lippmann die Todesfälle beim Sporttauchen in Australien im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts analysiert und denen aus dem ersten Viertel des 21. Jahrhunderts gegenübergestellt, um herauszufinden, was sich geändert hat.

Mindestens 57,000 Australier tauchen jährlich, neben den vielen ausländischen Touristen, die den Kontinent zum Tauchen besuchen, insbesondere in Queensland. Das Gerätetauchen hat sich unter den Australiern nicht so stark verbreitet wie in anderen Bevölkerungsgruppen weltweit, sagt Dr. Lippmann. Die Zahl der Anfängerzertifikate scheint um die Wende der 1980er/90er Jahre ihren Höhepunkt erreicht zu haben.

Dr. Lippmanns Studie basiert auf Informationen über Todesfälle im Zusammenhang mit dem Tauchen aus der Datenbank der Australasian Diving Safety Foundation, die er leitet, und der Nationales Koronarinformationssystemund berücksichtigt Polizei, Zeugen und postmortale Berichten.

Mehr Taucherinnen

Ausgangspunkt der Studie war das Jahr 1972, da ab diesem Zeitpunkt die formelle und regelmäßige Berichterstattung über Todesfälle beim australischen Tauchen begann. Im ersten Zeitraum von 1972 bis 1999 gab es 236 Todesfälle, während im kürzeren Zeitraum von 2000 bis 2021 194 Todesfälle verzeichnet wurden.

Die durchschnittliche Zahl der Todesfälle pro Jahr stieg zwischen den beiden Zeiträumen leicht an, von 8.4 auf 8.8. Unter den Todesopfern im 21. Jahrhundert waren mehr Taucherinnen (Anstieg von 17 auf 24 %), weil damals mehr Frauen tauchten.

Laut Angaben der Ausbildungsagentur PADI waren im ersten Zeitraum 33 % der Zertifizierungen für Frauen, im zweiten Zeitraum waren es 39 %. Frauen seien unter den Todesopfern also statistisch gesehen eher unterrepräsentiert, sagt Dr. Lippmann.

Besonders bemerkenswert ist, dass das Durchschnittsalter der Taucher mit Todesfolge zwischen den beiden Zeiträumen deutlich anstieg, nämlich von 33 auf 47 Jahre, da die Taucher immer älter wurden. Der Anteil der Opfer unter den über 45-Jährigen stieg von 24 auf 57 Prozent.

Das Alter der Opfer stieg im Laufe des gesamten halben Jahrhunderts stetig an, und zwar um etwa fünf Jahre pro Jahrzehnt. Dies steht im Einklang mit dem Altern langjähriger Taucher und der zunehmenden Attraktivität für eine breitere und oft ältere Bevölkerung – und damit auch mit einer Zunahme altersbedingter Erkrankungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Tauchsicherheit.

Die Zahl der tödlichen Unfälle mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat sich im späteren Verlauf mehr als verdoppelt (von 12 auf 26 %), da Taucher älter werden und tendenziell fettleibiger werden. Die Zahl der Todesopfer ist dabei wahrscheinlich höher als in der Gesamtbevölkerung.

Eine weitere Umfrage von Dr. Lippmann berichtet von Divernet Anfang des Jahres wurde bekannt, dass zwei Drittel der Opfer der über 300 Todesfälle beim Schnorcheln und Freitauchen in Australien in diesem Jahrhundert übergewichtig oder fettleibig waren – und fast die Hälfte von ihnen hatte gesundheitliche Probleme, die sie anfällig für Vorfälle im Zusammenhang mit Herzrhythmusstörungen gemacht hätten.

Besseres Training

Im ersten Teil des Zeitraums von 1972 bis 99 gab es weniger formalisierte Ausbildungsmöglichkeiten für Sporttaucher. Infolgedessen gab es in diesem Zeitraum weniger Todesfälle unter nicht zertifizierten Tauchern (5 % gegenüber 20 %) oder unter Tauchern in der Ausbildung (6 % gegenüber 8 %).

Die Zahl der Taucher, die allein unter Wasser sterben, ist im 21. Jahrhundert etwas zurückgegangen. Zuvor waren 11 % der Opfer allein aufgebrochen, und nur 17 % der Opfer waren während des tödlichen Vorfalls von einem Tauchpartner begleitet worden. Die Hälfte derjenigen, die mit einem Tauchpartner aufgebrochen waren, trennte sich vor dem Vorfall von ihrem Tauchpartner, 18 % währenddessen (andere Vorfälle wurden nicht gemeldet).

Bei den Vorfällen des 21. Jahrhunderts waren 12 % der Taucher alleine aufgebrochen, 27 % waren mit einem Tauchpartner unterwegs, als sie starben, und 40 % hatten sich vor und 15 % während des tödlichen Vorfalls von ihrem Tauchpartner getrennt.

Die Zahl der Unfälle aufgrund von Atemnot ging zwischen den beiden Zeiträumen etwas zurück, nämlich von 30 auf 25 %. Verbesserungen bei Druckmessgeräten trugen wahrscheinlich dazu bei, während die schrittweise Einführung von Tarierwesten ab Anfang der 1970er Jahre dazu beigetragen haben dürfte, die Zahl der primären Ertrinkungsunfälle (von 47 auf 36 %) zu senken.

Gewichtsabnahme

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Bleigurten und Tarierwesten sank zwischen den beiden Zeiträumen – allerdings nicht deutlich. Im ersten Zeitraum hatten 13 % der Opfer ihre Bleigurte abgeworfen und 23 % ihre Tarierweste ganz oder teilweise aufgeblasen. Von den 34 Tauchern, die dies taten, hatten jedoch nur vier auch ihre Bleigurte abgeworfen. Vor allem im ersten Zeitraum hatten 57 Opfer überhaupt keine Tarierweste verwendet.

Im späteren Zeitraum hatten 17 % der Todesopfer ihre Bleie abgeworfen. 44 Taucher (32 %) wurden mit aufgeblasenen oder teilweise aufgeblasenen Tarierwesten angetroffen, elf von ihnen hatten auch ihre Bleie abgeworfen. Bis auf drei hatten alle Opfer eine Tarierweste benutzt.

Die Zahl der Personen, die ihre Gewichte abwerfen, „ist nach wie vor viel zu niedrig und deutet darauf hin, dass diese potenziell lebensrettende Maßnahme noch nicht ausreichend verankert ist“, sagt Dr. Lippmann. „Angemessenes Training und regelmäßige Wiederholung sind notwendig, um solche Maßnahmen zu automatisieren, falls ein Taucher unter Wasser bewusstlos zu werden droht.“

Prädisponierende Faktoren

Die wichtigsten prädisponierenden Faktoren (PFs) für Todesfälle im ersten Zeitraum waren laut Dr. Lippmann Unerfahrenheit (40 %), schlechte Planung (33 %), Ausrüstung (30 %) und Gesundheit (24 %). Die größte Veränderung bei den PFs zwischen den beiden Zeiträumen war die Zunahme gesundheitsbezogener Faktoren, vor allem aufgrund des höheren Alters der Taucher, aber auch aufgrund von Ernährung und körperlicher Betätigung.

Die größten Planungsprobleme bestanden darin, sich für den Tauchgang unter widrigen Bedingungen wie rauer See, starker Strömung oder Brandung, schlechter Sicht und sehr kaltem Wasser zu entscheiden. Die Entscheidung, alleine oder getrennt zu tauchen, trug wahrscheinlich zum Tod von 35 Personen bei.

Die häufigsten Mängel an der Ausrüstung waren das Fehlen eines Tarierwestens (vor allem in den ersten Jahren) oder die Verwendung eines defekten Geräts. Weitere Probleme waren in absteigender Reihenfolge Übergewicht, Regler oder Tankventilfehler, fehlende oder zu enge Neoprenanzüge, fehlerhafte oder fehlende Druckmesser und verloren Zwecke.

Die Nichtbeachtung der Richtlinien in schlammigen Höhlen oder Wracks führte im früheren Zeitraum zu 10 Todesfällen. Ausrüstungsfehler führten am häufigsten zu primärem Ertrinken und, in geringerem Maße, zu Lungenbarotraumata/arteriellen Gasembolien.

Gesundheitsbedingte PFs wurden bei 24 % der Todesfälle zwischen 1972 und 99 festgestellt, bei 18 % trugen sie wahrscheinlich direkt dazu bei. Bei 30 Todesfällen wurden kardiale Faktoren festgestellt, bei zwei Dritteln davon handelte es sich um schwere und oft nicht diagnostizierte ischämische Herzkrankheiten (IHD).

PFs des 21. Jahrhunderts

Gesundheitsbedingte PFs traten im späteren Zeitraum am häufigsten auf. Sie wurden bei 53 % der Unfallopfer festgestellt und trugen wahrscheinlich direkt zu 40 % der Todesfälle bei, meist IHD und anderen Herzproblemen.

Von den 163 Opfern, deren Body-Mass-Index erfasst wurde, wurden 43 % als fettleibig oder stark fettleibig eingestuft (im früheren Zeitraum war die Erfassung des BMI weniger wahrscheinlich).

Im späteren Zeitraum war Unerfahrenheit wahrscheinlich für 30 % der Todesfälle verantwortlich und Planungsmängel waren für mindestens 29 % der Todesfälle verantwortlich. Auch hier ging es hauptsächlich darum, unter widrigen Bedingungen aufzubrechen, alleine zu tauchen oder sich zu einigen, getrennt zu tauchen.

Bei 21 % der Todesfälle im 21. Jahrhundert wurden bereits bestehende Geräteprobleme festgestellt. Die schlimmsten Übeltäter waren ungenaue Flaschendruckmessgeräte, gefolgt von fehlerhaften Regulatoren, starke Überladung, defekte Tarierwesten, undichte Flaschenventile, falsch konfigurierte Flaschen/Regler Kombinationen, falsche Gasmischungen oder Verunreinigungen und fehlerhafte CCR-Sensoren.

Geräteunfälle seien heutzutage eher auf mangelnde Wartung oder mangelnde Vertrautheit mit den Geräten zurückzuführen, sagt Dr. Lippmann.

Der Altersfaktor

„Zwischen den Zeiträumen 1972–1999 und 2000–2021 gab es zwar keinen signifikanten Anstieg der durchschnittlichen jährlichen Todesfälle, doch das Alter der Opfer und der Anteil der Frauen haben deutlich zugenommen“, so sein Fazit.

„Die zunehmende Verfügbarkeit von Schulungen und die allgegenwärtige Verwendung von Tarierwesten und Flaschendruckmessern haben im Laufe der Zeit wahrscheinlich maßgeblich zur Verringerung der Fälle von primärem Ertrinken beigetragen.

Das zunehmende Alter der Teilnehmer in Kombination mit Ernährungs- und Bewegungsfaktoren geht jedoch mit einer höheren Prävalenz von Herzerkrankungen und Fettleibigkeit einher, was wiederum zu einer Zunahme herzbedingter Todesfälle führt. Um diese Zahl zu senken, sind eine verbesserte Gesundheitserziehung und Überwachung, insbesondere älterer Taucher, unerlässlich.

„Darüber hinaus sollten eine verbesserte Tauchgangsplanung, einschließlich der Auswahl der Tauchplätze und der Beurteilung der vorherrschenden und potenziellen Bedingungen, sowie engere Buddy-Systeme, zunehmende Erfahrung und integrierte Protokolle für das Auftauchen im Notfall die Zahl der Todesfälle, insbesondere bei weniger erfahrenen Tauchern, verringern.“