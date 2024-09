Häufige Tauchverletzungen, Tauchunfälle in abgelegenen Gebieten und die DAN-Hotline

Der angesehene Vizepräsident für medizinische Dienste des Diver Alert Network, Dr. Matias Nochetto, wird bei der Eröffnungsveranstaltung inspirierende und lehrreiche Vorträge halten. GO Diving Show ANZ (findet am 28. und 29. September auf dem Sydney Showground statt).

Dr. Nochetto wurde 1994 zertifizierter Taucher und 1999 SSI-Ausbilder. Seine medizinische Ausbildung schloss er 2001 an der Universidad de Buenos Aires (UBA) in Argentinien ab. Später absolvierte er ein dreijähriges klinisches und wissenschaftliches Stipendium für Hyperbar- und Tauchmedizin in Mexiko-Stadt.

Aufgrund seines toxikologischen Hintergrunds und seines Interesses am Leben im Meer wurde er Ende 2001 eingeladen, im Rahmen eines CME-Kurses von DAN-UHMS in Cozumel Vorträge zu halten. Seitdem arbeitet er in Teilzeit für DAN, hält Vorträge, führt Schulungsveranstaltungen durch, übersetzt Schulungsprogramme und wirbt in ganz Südamerika und der Karibik für die Mission von DAN.

Dr Matias Nochetto

Im Jahr 2006 wurde ihm eine Vollzeitstelle in der DAN-Zentrale in Durham, North Carolina, angeboten, wo er seit 2007 tätig ist.

Heute ist Dr. Nochetto Vizepräsident für medizinische Dienste bei DAN, wo er das Rückgrat des Divers Alert Network leitet. Er leitet ein Team aus Sanitätern, Krankenschwestern und Ärzten auf vier Kontinenten, die jährlich weltweit über 3,500 Notrufe in fünf Sprachen und etwa 5,000 medizinische Anfragen bearbeiten.

Bei DAN arbeitet er außerdem mit einem Team an der Entwicklung und Umsetzung verschiedener medizinischer DAN-Programme auf unterschiedlichen Ebenen, vom Laien bis zum medizinischen Fachpersonal.

Nochetto ist Co-Kursleiter des DAN-UHMS-Kurses für Tauchmedizin, dem derzeit am längsten laufenden CME-Programm seiner Art, das seit 1982 Ärzte in Tauchmedizin ausbildet. Er ist häufig Gastdozent bei Kursen und Programmen zur Tauchmedizin auf der ganzen Welt.

Er ist Autor und Co-Autor mehrerer Artikel, wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Trainingsprogramme für DAN und andere Institutionen oder Organisationen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 ist er außerdem Mitglied des Institutional Review Board von DAN.

Häufige Tauchverletzungen, Tauchunfälle in abgelegenen Gebieten und die DAN-Hotline

Verpassen Sie nicht DANs Seminar zu Gesundheit und Sicherheit beim Tauchen, präsentiert von Dr. Matias Nochetto, am Sonntag, den 29. September, ab 1 Uhr auf der ANZ/Inspiration-Bühne.

Dr. Nochetto, Vizepräsident für medizinische Dienste bei DAN, bespricht häufige Tauchverletzungen (Symptome, Erste Hilfe, Behandlung), Tauchunfälle in abgelegenen Gebieten (Herausforderungen und Fallbeispiele) und die Notfall-Hotline von DAN.

Dies wird sicher ein interessantes und zum Nachdenken anregendes Seminar, egal ob Sie ein Tauchanfänger, ein erfahrener Taucher oder ein hartgesottener Veteran des technischen Tauchens sind.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.