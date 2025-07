David Strike präsentiert warnende Beispiele für Technikfreaks

Die Ikone des technischen Tauchens, David Strike, wird die Besucher der Tech Stage unterhalten und informieren. GO Tauchshow im September in Sydney, mit weiteren warnenden Geschichten für Technikfreaks.

Der in Australien lebende David Strike erhielt 1961 sein Tauchdiplom und verfügt über einen Hintergrund in den Bereichen Militär-, Handels-, Wissenschafts- und technisches Tauchen. Er ist erfahren und qualifiziert im Tauchen mit offenem und geschlossenem Kreislauf sowie in der Verwendung von Tauchausrüstung für Oberflächentauchgänge. Er ist ein ehemaliger Tauchlehrer und zertifizierter Ausbilder und schreibt regelmäßig redaktionelle Beiträge zu tauchbezogenen Themen für Tauchpublikationen aus der ganzen Welt.

Als Organisator mehrerer Weltklasse-Tauchveranstaltungen – mit Schwerpunkt auf technischem Tauchen – erhielt er mehrere „Industry Recognition“-Auszeichnungen, den ADEX „Lifetime Achievement Award“ und ist Fellow des Explorers Club of New York.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

