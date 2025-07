Divers Alert Network stellt 2025 Praktikanten vor

Divers Alarm Netzwerk (DAN) ist stolz, seine Praktikanten des Jahres 2025 vorzustellen – Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova und Samantha Nosalek.

Das DAN-Praktikum wurde 1999 ins Leben gerufen, um qualifizierten Kandidaten wertvolle Erfahrungen in der Tauchsicherheitsforschung zu vermitteln. Obwohl das Programm nach wie vor forschungsorientiert ist, wurde sein Umfang im Laufe der Jahre erweitert und umfasst nun auch Projekte, die sich auf andere Aspekte der DAN-Mission konzentrieren: Tauchern in Notfällen zu helfen und die Tauchsicherheit durch Aufklärung zu fördern. Heute beteiligen sich DAN-Praktikanten an einer Reihe von Aktivitäten, darunter Feldarbeit, Laborstudien, Öffentlichkeitsarbeit, die Entwicklung von Trainingsprogrammen und andere Projekte zur Förderung der Tauchsicherheit.

Sam Crenshaw ist Leutnant der US-Küstenwache und Tauchlehrer. Er erwarb einen Bachelor of Science in Schiffstechnik an der Texas A&M Maritime Academy der Texas A&M University in Galveston. Sams Karriere bei der Küstenwache umfasste die Inspektion von Handelsschiffen in Philadelphia und New Jersey, die Untersuchung von Seeunfällen in Baton Rouge und die Teilnahme an einem speziellen Ausbildungsprogramm für die Marineindustrie, das sich auf die Untersuchung von Schiffsunfällen durch Taucher und Schnorcheler konzentriert. Im Rahmen dieses Programms entschied er sich für die Zusammenarbeit mit DAN, um die Komplexität von Tauchunfällen besser zu verstehen und die gemeinsamen Interessen der US-Küstenwache und von DAN im Bereich der Lebensrettung zu fördern.

Tyler HortonDie gebürtige Indianaerin schloss 2022 ihr Studium an der University of Dayton mit einem Bachelor of Science in Biologie und den Nebenfächern Neurowissenschaften und Spanisch ab. Nach ihrem Abschluss war sie Geschäftsführerin einer internationalen gemeinnützigen Organisation im Bereich öffentliche Gesundheit, die sich der Früherkennung und Vorsorge von Brust- und Gebärmutterhalskrebs widmet. Anschließend reiste sie ein Jahr lang allein mit dem Rucksack um die Welt, hakte Abenteuer auf ihrer Wunschliste ab und entdeckte dabei ihre Liebe zum Tauchen. Tyler freut sich, ihre Leidenschaft für die Unterwasserwelt und Sicherheit mit ihrem Hintergrund in der wissenschaftlichen Forschung zu verbinden, wenn sie diesen Sommer am DAN Research Internship Programme teilnimmt.

Anna Krylova ist Meereswissenschaftlerin und interessiert sich für Verhaltensökologie, Naturschutz und innovatives Storytelling. Im Jahr 2024 erwarb sie ihren Master of Science in Meeresbiologie an der Northeastern University, wo sie für ihre Abschlussarbeit die Nahrungssuche von Buckelwalen entlang der kalifornischen Küste untersuchte. Während ihres Studiums begann Anna, Unterwasserfotografie und wurde wissenschaftliche Taucherin an der AAUS und erforschte verschiedene Ökosysteme in Massachusetts, Panama, Washington und Kalifornien. Zuvor schloss sie ihren Bachelor in Meeresbiologie mit Nebenfach Fotojournalismus an der Northeastern University ab, forschte am Marine Biological Laboratory zur Tarnung von Tintenfischen und verfeinerte ihre Fähigkeiten in Recherche und visuellem Storytelling. Während ihres Praktikums möchte sie ihre Marketingkompetenz weiterentwickeln, um die Verbindung zwischen der Öffentlichkeit und unseren Ozeanen zu stärken.

Samantha Nosalek ist im zweiten Jahr an der University of North Carolina in Chapel Hill und studiert Biomedizintechnik am Lampe Joint Department of Biomedical Engineering. Sie ist NAUI Divemasterin mit Zertifizierungen in fortgeschrittenen Nitrox- und Dekompressionsverfahren und engagiert sich ehrenamtlich bei SEAKERS, einer gemeinnützigen Tauchorganisation mit Sitz in ihrer Heimatstadt Concord, North Carolina. Sie freut sich darauf, während ihres Praktikums fundierte Kenntnisse in den Grundlagen der Tauchforschung zu erwerben.