Taucher-Witwe: „Ich schaue immer noch jeden Tag in die Nachrichten“

„Ich schaue immer noch jeden Tag in die Nachrichten“, sagt Vivien Clowes. „Ich suche nach Tauchunfällen in Dorset und hoffe, dass sein Leichnam eines Tages zu unserer Familie zurückkommt.“

Viviens Ehemann Steve Clowes verschwand am Samstagnachmittag, dem 28. Mai 25, etwa 2024 km vor der Küste von Dorset. wie kurz nach dem Vorfall berichtet wurde on Divernet.

Zu diesem Zeitpunkt waren nur wenige Details bekannt, und der Name des Tauchers wurde nicht bekannt gegeben. Eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion aus der Luft und von See wurde am folgenden Tag eingestellt – seine Leiche wurde jedoch noch immer nicht gefunden.

Im vergangenen Jahr hatte Vivien Clowes nicht nur mit ihrem plötzlichen Verlust zu kämpfen, sondern auch mit der belastenden Bürokratie, die mit der wichtigen Aufgabe verbunden war, eine Sterbeurkunde für eine spurlos verschwundene Person zu beschaffen.

Heute, zwölf Monate nach der Abreise ihres Mannes, erzählt Vivien auch Divernet Sie wolle den Eindruck richtigstellen, der aufgrund der damals spärlichen Informationen entstanden sein könnte, er sei ein unerfahrener Taucher gewesen. Sie habe im vergangenen Jahr keine Gelegenheit gehabt, eine Aussage über ihn zu machen, sagt sie.

Steve & Vivien Clowes in glücklicheren Zeiten (Vivien Clowes)

Steve Clowes war 57 Jahre alt, ein erfahrener Elektroingenieur mit einer Leidenschaft fürs Tauchen. „Er war mit einem seiner besten Freunde tauchen, und er war es, der mich anrief, um es mir zu erzählen“, erzählte Vivien. DivernetSie kannte die Realität des Sporttauchens, da sie selbst Master Scuba Diver gewesen war, ihre Ausrüstung jedoch 2010 an den Nagel gehängt hatte.

Tag des Tauchgangs

Der tödliche Abstieg hätte das sein sollen, was Vivien als „routinemäßigen Freizeittauchgang“ zum Wrack der SV beschreibt. Aracan, obwohl in einer Tiefe von 56 m und weit vor der Küste das Wrack dieses viktorianischen Handelssegelschiffs, das mit dem Dampfschiff kollidiert war amerikanisch im Jahr 1874 war ein schwerer Sturzflug.

Vivien beschreibt ihren Mann jedoch als einen erfahrenen PADI Master Instructor und TDI Instructor und lebenslangen Taucher, der viele Jahre damit verbracht hat, die Gewässer um Portland zu erkunden und über keinen Mangel an technischem Fachwissen verfügt.

„Über 25 Jahre lang hat er unzählige Taucher ausgebildet und war für seine ruhige Art und sorgfältige Vorgehensweise bekannt“, sagt sie.

(Vivien Clowes)

Steve Clowes bei einem weiteren Tauchgang (Vivien Clowes)

An dem Tag, als er im Meer verschwand, hatte er seinen 15-Meter-Sicherheitsstopp erreicht, das Standardverfahren nach einem Tieftauchgang. Dann passierte nichts. Nur eine blockierte Rolle und eine Markierungsboje an der Oberfläche zeigten an, dass er dort gewesen war.

„Die Küstenwache startete eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschraubern,Flügel Flugzeuge, Rettungsbootbesatzungen aus Weymouth und Swanage sowie andere Boote in der Gegend. Sie suchten bis spät in die Nacht, aber Steves Leiche wurde nie gefunden.

Das Rettungsboot von Weymouth beteiligte sich an der Suche nach Steve Clowes (RNLI)

„Mein Fels“

Für Vivien und ihre Familie war Steve jedoch „mehr als nur eine vermisste Person“, sagt sie. „Er war Ehemann, Vater und Freund. Steve und ich waren seit unserer Jugend zusammen, insgesamt 40 Jahre, und 35 Jahre verheiratet.“

Wir haben fünf Kinder zusammen großgezogen – unser jüngstes war gerade 15, als Steve verschwand. Steve war mein Fels in der Brandung, der einzige Mensch, der immer für mich da war.

Steve & Vivien Clowes und ihre Familie (Vivien Clowes)

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Taucher die Rolex Submariner seines verstorbenen Vaters aus dem Jahr 1967, ein Familienerbstück, das eigentlich an Jack, einen der Söhne des Paares, vererbt werden sollte. „Ihre Wiederauffindung würde uns auch sehr viel bedeuten“, sagt Vivien.

„Ich habe seitdem gespendet an die Rettungsboot Exmouth Steuerhaus in Steves Namen und dem seines verstorbenen Vaters, eines Veteranen der Royal Navy. So bleiben beide auf See und helfen weiterhin anderen.“

Bürokratische Maut

Einer der schwierigsten Aspekte für die Familie eines vermissten Tauchers ist die Beantragung einer Sterbeurkunde. Divernet im Jahr 2019 Rosie Moss, die Witwe des Kent-Tauchers Ben Moss, geschilderte Erlebnisse ähnlich denen von Vivien Clowes.

„Zu den emotionalen Belastungen kam noch der bürokratische Aufwand hinzu“, sagt Vivien. „Das Verfahren zur Erlangung einer Sterbeurkunde war langwierig, kostspielig und emotional belastend. Es erforderte einen formellen Antrag beim Obersten Gerichtshof, die Schaltung öffentlicher Bekanntmachungen in Zeitungen und oft die Beauftragung eines Rechtsbeistands.“

Es sind Tausende von Pfund in einer Zeit, in der man kaum noch funktioniert. Aber ohne eine Sterbeurkunde konnte ich Steves Nachlass nicht regeln und hätte unser Haus verloren. Ich habe die Problem mit meinem Abgeordneten, in der Hoffnung, Reformen anzustoßen, aber es ist nichts dabei herausgekommen.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

„Meine Hoffnung besteht nun darin, dass durch das Teilen von Steves Geschichte jemand mit Informationen herausrücken könnte – oder dass zukünftige Suchvorgänge mit der richtigen Ausrüstung möglich sein könnten.

„Aber mehr noch möchte ich ein Licht auf die stille, oft unsichtbare Trauer der Familien werfen, die geliebte Menschen auf See verlieren.“

