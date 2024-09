Dr. Matt Carter – Geisterwracks des blauen Pazifiks

Der Meeresarchäologe, Meeresschützer und technische Taucher Dr. Matt Carter wird auf der Tech Stage im GO Diving Show ANZ in Sydney Ende des Monats.

Seit 2003 hat er an Unterwasserarchäologieprojekten in 13 verschiedenen Ländern gearbeitet, von der Ausgrabung eines 2,800 Jahre alten phönizischen Schiffswracks in Spanien bis zur Leitung von Expeditionen zur 3D-Modellierung der Geisterflotten des Bikini-Atolls und der Chuuk-Lagune.

Im Jahr 2009 erhielt Matt das Australasian Rolex Scholarship der Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), wo er die Verwendung von Rebreathern für wissenschaftliches Tauchen kennenlernte. Seitdem ist er ein Pionier in der Verwendung von CCR und Photogrammetrie für die Meeresarchäologie und hat sich auf die Untersuchung und Bewertung von Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg in Australien und im Pazifik spezialisiert.

Matt ist International Fellow und EC50-Preisträger des Explorers Club, ehemaliger Vizepräsident des Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) und neuseeländischer Vertreter im ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Er war außerdem Fachmoderator der Fernsehserie Coast: New Zealand, einem Spin-off der von der BBC produzierten britischen Serie Coast, und ist Fachexperte für die Vereinten Nationen, die Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN), das Sekretariat des Pacific Regional Environment Programme (SPREP) und die australische Regierung.

Matt ist seit über einem Jahrzehnt als wissenschaftlicher, kommerzieller und technischer Taucher tätig und fungiert heute als Forschungsleiter für die Major Projects Foundation. Seine Arbeit zielt darauf ab, die marinen Ökosysteme, Kulturen und Lebensgrundlagen zu schützen, die durch die Umweltverschmutzung durch Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg im gesamten Pazifik bedroht sind.

Matts Vortrag bei der GO Diving Show ANZ wird sein:

Die Geisterwracks des blauen Pazifiks

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen, Schnuppertauchgängen, einem Demonstrationsbecken und vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.