Expedition Buteng – Höhlensysteme, Biodiversität und Geopark-Ambitionen

Die Tauchlehrerin und technische Taucherin Rannva Joermundsson wird zusammen mit Maria Bollerup die Hauptbühne im GO Tauchshow im März, um die bahnbrechende Expedition Buteng vorzustellen.

Als erste ihrer Art in Indonesien brachte die Expedition Buteng ein vielfältiges Team aus internationalen und indonesischen Tauchern, Höhlenforschern, Wissenschaftlern, Medienfachleuten und Kulturerbeforschern zusammen, um die einzigartigen und atemberaubenden Höhlensysteme und geologischen Landschaften und Formationen der Insel Muna zu studieren und zu bewahren.

Die Projektleiterinnen Rannva und Maria erzählen die Geschichte der Expedition Buteng und schildern detailliert die Reise, die sich sowohl im indonesischen Dschungel als auch darunter abspielte. Dabei beleuchten sie das unglaubliche Grundwasserreservoir, die Artenvielfalt und das Potenzial der Region für zukünftige Naturschutzbemühungen.

Rannva Joermundsson stammt ursprünglich von den Färöer-Inseln und lebt heute in Cornwall. Sie ist Vertriebsleiterin bei Fourth Element.

Als Taucherin seit 2008 ist es ihr ein Herzensanliegen, junge Menschen, insbesondere Frauen, für den Einstieg in die Welt des technischen Tauchens und Höhlentauchens zu begeistern.

Rannva war zusammen mit Maria Bollerup Mitbegründer von Nixie Expeditions und gemeinsam leiteten sie im Oktober 2024 die erfolgreiche Expedition Buteng in Südost-Sulawesi, Indonesien.

Zu Rannvas weiteren Projekten gehört die Tätigkeit als Expeditions-Tauchlehrerin auf einer privaten Expedition in die Antarktis, bei der U-Boot- und Hubschraubereinsätze zum Einsatz kamen. Außerdem nahm sie 2021 an der Xunaan-Ha-Expedition in Mexiko teil, die von der Perpetual Planet Initiative von Rolex unterstützt wurde.

Vor Kurzem schloss sich Rannva dem Darwin200-Projekt an, absolvierte eine Atlantiküberquerung auf einem Großsegler und entwickelte ein Korallentransektprojekt in Brasilien. Schließlich war sie als Expedition Divemaster tätig und organisierte die Tauchlogistik für 30 Personen auf einer privaten Expedition nach Cocos und Galapagos im Januar 2025.

Rannva ist eine öffentliche Rednerin, Mitglied des Explorers Club und dient im Explorers Club Watch Committee. Darüber hinaus ist sie Flaggenträgerin für WINGS Women in Discovery.

Maria Bollerup ist eine technische Taucherin Ausbilder, ein Rebreather-Höhlentaucher und Entdecker, der seit seinem 18. Lebensjahr als professioneller Taucher die Welt bereist hat.

Da sie Dänin ist, begann ihre Tauchkarriere in Dänemark, wo ihr Interesse an Unterwasserarchäologie sie im Alter von 16 Jahren dazu brachte, zu archäologischen Stätten zu tauchen und in Zusammenarbeit mit örtlichen Museen Artefakte aus Steinzeitdörfern zu kartieren und zu sammeln.

Ihre Leidenschaft für die Wissenschaft und ihre engagierte Karriere in der Tauchbranche haben sie zu einer Reihe wissenschaftlicher Tauchprojekte geführt, darunter das Höhlenerkundungsprojekt „The Xunaan-Ha-Expedition in Mexiko im November 2021; ein Projekt, das von Rolex im Rahmen seiner Perpetual Planet Initiative unterstützt wurde, und die erfolgreiche Expedition Buteng in Südost-Sulawesi, Indonesien im Oktober 2024.

In der Hoffnung, zukünftige Unterwasserbotschafter positiv zu beeinflussen, gründete und leitet Maria Blue Venture Tauchen; ein Großhandel Tauchreisen Agentur mit Fokus auf junge Backpacker aus Europa. Durch sicheres Tauchen und hohe TAUCHERAUSBILDUNG Sie bietet die besten Tauchgänge in inspirierenden Tauchzentren sowie für junge und unerfahrene Taucher auf und abseits der ausgetretenen Pfade an und versucht, das Interesse für unsere Ozeane und deren Schutz zu wecken.

Als technische Taucherin und Verfechterin des erkundungsbasierten Tauchens wurde sie zur Botschafterin der globalen Gemeinschaft Girls That Scuba gewählt und ist in PADIs Rebreather-Programm vertreten. TAUCHERAUSBILDUNG Materialien, als Team-Taucher für Fourth Element ausgewählt und zum Mitglied des Explorers Club gewählt.

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – die einzige Tauch- und Reisemesse für Verbraucher im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, der über Maltas reiches maritimes und Kriegserbe sprechen wird, und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, technisches Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten. Andy Torbet wird erneut die Hauptbühne moderieren und einen Vortrag über die Herausforderungen beim Filmen von technischem Tauchen für Fernsehsendungen halten.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen, eine Meeresbiologiezone und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

Dieses Jahr gibt es auch die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb im Mittelpunkt. Dieser Wettbewerb, der sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten, die TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus Greatwood und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise ins Marsa Shagra Eco-Village erhält. Klicken Sie hier HIER um sich für Ihre Teilnahme zu registrieren.

