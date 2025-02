Entdecken Sie die Meeresbiologie-Zone

In der Meeresbiologiezone Just One Ocean im GO TauchshowFür die Besucher gibt es viel zu sehen und zu erleben, beispielsweise mit mehreren interaktiven Ausstellungen, die nur einen Teil der Arbeit widerspiegeln, die von aufstrebenden Meeresforschern des Institute of Marine Sciences der University of Portsmouth zum Schutz der Ozeane geleistet wird.

Der Kelp-Forscher Joe Sargent wird ein BRUV-Kamerasystem (Baited Remote Underwater Video), Beispiele von Videomaterial, Kelp-Proben und eine Herausforderung zur Artenidentifizierung vorführen. Das BRUV wird verwendet, um die Häufigkeit und Vielfalt von Fischen in Küstenökosystemen zu bewerten und ermöglicht es Wissenschaftlern, die Brutfunktion und Bedeutung wichtiger Lebensräume zu beurteilen.

Kelsey-Marie Cadd wird einen Prototyp eines ihrer Seepferdchenhotels vorführen. Die abbaubare Struktur soll als Schutzstrategie zur Erhöhung der britischen Seepferdchenpopulation an der Südküste des Vereinigten Königreichs eingesetzt werden. Sie wird auch ein maßstabsgetreues Modell einer ihrer Seepferdchenstädte mitbringen, das neben Seegraswiesen aufgestellt wird, um die natürliche Ausbreitung des Seegrases zu fördern und gleichzeitig gefährdeten und seltenen Arten ein Zuhause zu bieten.

Georgia Sharpe-Harris wird ein Mikroskop betreiben, damit die Besucher genau sehen können, was in ihrem Flaschenwasser enthalten ist. Zudem wird es einen Wettbewerb zur Identifizierung von Mikroplastik geben und eine Wellenbecken-Demonstration, die zeigt, dass natürliche Abwehrmechanismen Küsten besser schützen als Betonkonstruktionen.

Besuchen Sie Stand 1051, um mehr über die Meeresbiologie rund um unsere Küste zu erfahren.

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – der einzige Verbrauchertauchgang und Federwegs Show im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, der über Maltas reiches maritimes und Kriegserbe sprechen wird, und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, technisches Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten. Andy Torbet wird erneut die Hauptbühne moderieren und einen Vortrag über die Herausforderungen beim Filmen von technischem Tauchen für Fernsehsendungen halten. Eine Liste aller Redner, einschließlich der Zeitangaben, finden Sie HIER.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen, eine Meeresbiologiezone und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

Dieses Jahr gibt es auch die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb im Mittelpunkt. Dieser Wettbewerb, der sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten, die TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus Greatwood und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise ins Marsa Shagra Eco-Village erhält. Klicken Sie hier HIER um sich für Ihre Teilnahme zu registrieren.

Karten im Vorverkauf jetzt erhältlich!

Kaufen Sie jetzt Ihr Tagesticket für £17.50 + Buchungsgebühr und seien Sie bereit für ein lehrreiches, spannendes und inspirierendes Erlebnis! Oder machen Sie doch einfach ein Wochenende daraus, bei so vielen Rednern an den beiden Tagen und all den interaktiven Displays und Ausstellern, die es zu besuchen gilt, und sichern Sie sich ein Zweitagesticket für £25 + Buchungsgebühr? Gruppenticketpreise ab 10 Personen sind auch möglich, wenn du mit deinen Center-/Clubmitgliedern kommst. Buchen Sie Tickets auf der Website der Go Diving Show.

Und wie immer ist das Parken im Ticketpreis inbegriffen. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt, also bringen Sie Ihre Kinder mit zu einem fantastischen Familienausflug!