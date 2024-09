Die GO Diving Show ANZHauptredner auf der Hauptbühne ist der gefeierte Fernsehmoderator, Naturforscher und Abenteurer Steve Backshall. Er ist auch ein erfolgreicher Autor, der mehrere gut aufgenommene Bücher geschrieben hat, und er wird sein neuestes signieren – Deep Blue: Meine Ozeanreisen – nach seinen Vorträgen.

Deep Blue: Meine Ozeanreisen

Atmen Sie tief durch … Steve Backshall war neun Jahre alt, als er im Urlaub mit seiner Familie in Malaysia zum ersten Mal einen Hai sah. Es war der Beginn einer lebenslangen Faszination für diese „Herren der Meere“ und das sie umgebende Meeresleben.

Seine Karriere als einer der weltweit beliebtesten Naturforscher und Entdecker hat ihn an zahllose Unterwasserorte geführt, von denen viele noch nie jemand zuvor gesehen hat. Und er war auch Zeuge des erschreckenden Rückgangs des Schicksals der wilden Bewohner unserer Ozeane in den letzten 50 Jahren.

Deep Blue: Meine Ozeanreisen

Deep Blue ist ein Buch, an dem ein Leben lang gearbeitet wurde: eine bemerkenswerte Mischung aus Memoiren, Reisen und Meeres- und Umweltwissenschaften, die uns auf eine unvergessliche Reise durch die vielen Welten des Wasserlebens mitnimmt: von Unterwasserwüsten und Regenwäldern bis zur Evolution von Meereshelden wie der Meeresschildkröte und dem Weißen Hai, von der Entstehung des Meereslebens bis zum rapiden Rückgang der weißen Polarmeere und Korallenriffe. Es ist sowohl ein Liebesbrief an unsere kostbaren Ozeane als auch ein Schlachtruf für das, was wir tun müssen, um sie zu retten.

Es sind nur 200 Exemplare verfügbar (100 gebundene Ausgaben – $55, 100 Softcover – $25) auf der GO Diving Show ANZ, daher empfehlen wir dringend Vorbestellung, um sich Ihr Exemplar zu sichern. Vorbestellte Bücher können während der angegebenen Signierzeiten in der Signierzone abgeholt werden. Vorbesteller haben dabei Vorrang.

Holen Sie sich ein signiertes Exemplar von Steve Backshalls Deep Blue bei der GO Diving Show ANZ 3

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.