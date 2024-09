Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie mehr über Australiens Tauch-Hotspots auf der GO Diving Show ANZ

Die sich schnell nähernde GO Diving Show ANZ, das vom 28. bis 29. September auf dem Sydney Showground stattfindet und bei KOSTENLOSEM Eintritt stattfindet, verspricht eine Vielzahl informativer, lehrreicher und unterhaltsamer Vorträge, Vorführungen, Ausstellungen und interaktiver Elemente, unabhängig von Ihrem Taucherfahrungsniveau – und die Inspiration / ANZ Stage ist der perfekte Ort, um mehr über lokale Tauchmöglichkeiten zu erfahren – und sich von einigen fantastischen Präsentationen inspirieren zu lassen.

Zu den Rednern auf der Inspiration / ANZ-Bühne gehören:

Roni Ben-Ahron spricht über die Philippinen

Roni Ben-Ahron

Roni Ben-Ahron, Verfechter nachhaltigen Tourismus und Branchenexperte, wird auf der Inspiration Stage im GO Diving Show ANZ im September und zeigt die unglaubliche Vielfalt der Philippinen.

Roni ist der Unternehmenswelt an der Oberfläche entflohen und hat die letzten 15 Jahre in der Tauchtourismusbranche verbracht. Nachdem sie in sechs Ländern sowohl in operativen als auch in Vertriebs- und Marketingfunktionen gearbeitet hatte, verliebte sie sich in das Tauchen im asiatisch-pazifischen Raum. Sie sagt: „Dort erwärmt die Vielfalt und die Farben das Herz und strahlt wie ein Leuchtfeuer, wie der Ozean aussehen sollte.“ Ihr Ziel ist es, nachhaltige Tauchtourismuspraktiken zu fördern, an denen Taucher auf der ganzen Welt beteiligt sind.

Die unglaubliche Vielfalt der Philippinen

Die Philippinen sind eines der beliebtesten Tauchziele der Welt. Im Herzen des Korallendreiecks gelegen, genießen Sie die größte Artenvielfalt der Welt: lebendige Korallenriffe, Wracks, unglaubliches pelagisches Leben, seltene Lebewesen und eine einzigartige Topographie.

Informieren Sie sich über die Top-Tauchziele auf den Philippinen, was Sie an jedem einzelnen erwarten können und wie Sie diese mit Atlantis Dive Resorts und Liveaboards erleben können.

Verbraucher haben heute die Wahl. Sie können die Marke auf der Grundlage einer Reihe von Werten auswählen, die Ihnen wichtig erscheinen. Sind Ihnen Umweltschutz, soziales Engagement und Bildung wichtig? Erfahren Sie, wie Sie beim Tauchen mit Atlantis Resorts und Liveaboards etwas bewirken können!

Torrey Klett wird die Arbeit von Sea Shepherd in Australien hervorheben

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia ist eine gemeinnützige Organisation zum Schutz der Meere, die an vorderster Front gegen die Verschmutzung der Meere durch Plastik, illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei, zerstörerische Strategien zur Bewirtschaftung des Meereslebens und andere Bedrohungen des Ökosystems der Meere und seiner Bewohner vorgeht.

Torrey Klett, Chapter Coordinator für Sea Shepherd Sydney, wird auf der ANZ / Inspiration Stage im Rahmen der GO Diving Show ANZ im September und wie wir sinnvolle Veränderungen bewirken können.

Torrey engagierte sich leidenschaftlich für den Meeresschutz, nachdem sie in Honduras als PADI Master Scuba Diver Trainerin tätig war. Sie ist davon überzeugt, dass der Schutz in der Verantwortung aller liegt, und möchte, dass Sie sich ermutigt fühlen, sich zu engagieren und etwas zum Schutz der Ozeane beizutragen, die wir so sehr lieben.

Terry Cummins wird das Tauchen vor Queensland beleuchten

Terry Cummins

Der bekannte Branchenvertreter Terry Cummins wird ins Schwärmen geraten über die Wunder der Gewässer von Queensland, wenn er die ANZ-Bühne betritt bei der GO Diving Show ANZ im September.

Dr. Terrence (Terry) Cummins ist Präsident von Dive Queensland und eine bekannte Persönlichkeit in der weltweiten Tauchgemeinschaft. Außerdem ist er ein bekannter Unterwasserfotograf, Autor und ehemaliger leitender Angestellter von Taucherorganisationen. TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen.

Terry ist derzeit Mitglied mehrerer Regierungs- und NGO-Beratungsausschüsse in den Bereichen Tauchen, Tourismus, Gesetzgebung und Geschäftsnachhaltigkeit und verfügt über eine lange Liste prestigeträchtiger Auszeichnungen und Errungenschaften, darunter die Ernennung zum Fellow des Explorers Club of New York und eine „Order of Australia Medal“ für seinen Beitrag zum Sporttauchen.

Tauchen an der Küste von Queensland

Terry nimmt Sie mit auf eine für Ihre privaten Foto Reise von der südlichen Grenze Queenslands bis in den hohen Norden und schließe die großartigen Tauchmöglichkeiten am Great Barrier Reef und im Korallenmeer ein. Er wird auch auf die negativen Wahrnehmungen eingehen, die in einigen Medien fälschlicherweise über den Zustand des Great Barrier Reefs verbreitet werden, und Fragen dazu beantworten, während er die einzigartigen Dienstleistungen hervorhebt, die die Mitglieder von Dive Queensland den Tauchern bieten.

Nays Baghai führt Sie hinter die Kulissen von Diving Into The Darkness – eine Vorführung eröffnet die Show am Samstag

Nein, Baghai

Nays Baghai ist ein unabhängiger Filmemacher und Unterwasser-Kreativer und wird auf der Inspiration Stage im GO Diving Show ANZ im September.

Er lebt in Sydney und ist Absolvent der australischen Nationalfilmschule AFTRS. Sein Spielfilmdebüt als Regisseur gab er Descent, gewann das Sydney Film Festival 2020 und wird jetzt auf Amazon Prime ANZ gestreamt.

Sein zweiter Spielfilm Eintauchen in die Dunkelheit, mit Hauptrednerin Jill Heinerth, gewann das Santa Barbara International Film Festival 2024. Dieser großartige Film wird am Samstagmorgen auf der GO Diving Show ANZ gezeigt, um die Veranstaltung zu eröffnen.

Neben seiner Arbeit als Regisseur, Kameramann und Editor hat Nays auch 30 Auszeichnungen für seine Kurzfilme gewonnen und Fotografie Arbeit. Zu seinen Kunden zählen Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Magazin, Tourism Australia und viele mehr.

Als Unterwasserkameramann und -fotograf verfügt Nays über zahlreiche Tauchzertifikate, die es ihm ermöglichen, in anspruchsvollen Umgebungen zu arbeiten, die für herkömmliche Filmteams unzugänglich sind.

Das Unmögliche möglich machen: Hinter den Kulissen von Diving Into The Darkness

Der vielseitige Regisseur Nays Baghai verrät die Geheimnisse seines preisgekrönten Dokumentarfilms über die legendäre Jill Heinerth. In dieser Präsentation behandelt Nays eine breite Palette von Themen, darunter:

Der Tauchgang TAUCHERAUSBILDUNG erforderlich, um das Projekt durchzuführen

Die Details komplexer Filmdokumente, einschließlich Drehbücher, Storyboards, Drehpläne und andere

Die vollständige Liste der Höhlen und anderer Unterwasser-Drehorte

Die endlose Vielfalt an Herausforderungen, denen sich das Team stellen musste

Der gigantische Bearbeitungsprozess

Die Risiken und Vorteile von Rebreathern

Die Parallelen zwischen Filmemachen und technischem Tauchen

Danny Charlton gibt Tipps für einen Besuch in Indonesien

Danny Charlton

Denken Sie darüber nach, Indonesien auf einer Tauchreise zu besuchen Urlaub? Dann kommen Sie unbedingt und hören Sie sich den weisen Rat Indonesiens an Tauchreisen Guru Danny Charlton im GO Diving Show ANZ im September.

Danny wird auf der ANZ/Inspiration Stage viele nützliche Tipps und Ratschläge für einen Besuch dieses wundervollen Landes geben, das einige der besten Tauchgebiete der Welt bietet.

Danny hat einen Bachelor in Tourismuswissenschaften und arbeitete mehrere Jahre in der amerikanischen Wirtschaft, bevor er nach Indonesien ging. Aus einem Einjahresvertrag entwickelte sich ein Treffen und die Heirat mit Angelique und ein Leben als dauerhafter Expatriate.

Er ist begeistert von der Förderung lokaler Talente durch TAUCHERAUSBILDUNG und Beratung. Er beriet die Eigentümer des Lembeh Resorts 2001 bei der Produktentwicklung und eröffnete im folgenden Jahr die Tauchkonzession im Resort. Das Produkt „Passport to Paradise“ wurde kurz darauf entwickelt und bietet Tauchern die Möglichkeit, Nordsulawesi umfassend zu erkunden.

Danny steht an vorderster Front bei der Entwicklung der Taucheinrichtungen von Lembeh Resorts und Murex Resort, die den höchsten Standard und umfassende Annehmlichkeiten bieten.

James Hunter spricht über Unterwasserarchäologie

James Hunter

James Hunter ist Kurator für Marinekultur und Archäologie des Australian National Maritime Museum und wird auf der ANZ/Inspiration Stage im GO Diving Show ANZ im September.

James erhielt 2012 seinen Doktortitel in maritimer Archäologie von der Flinders University und 2001 seinen Master in Geschichte und historischer Archäologie von der University of West Florida.

Er ist seit über zwei Jahrzehnten in den Bereichen historische und maritime Archäologie tätig und war an der Untersuchung mehrerer international bedeutender Schiffswracks in den Vereinigten Staaten beteiligt, darunter das U-Boot des amerikanischen Bürgerkriegs HL Hunley und das Schiffswrack von Emanuel Point, einer spanischen Galeone, die 1559 in der Pensacola Bay in Florida Schiffbruch erlitt.

James‘ Doktorarbeit beschäftigte sich mit der Geschichte und Archäologie der Torpedoboot-Abwehranlagen, die von der Kolonialzeit und den frühen nationalen Marinen Australiens und Neuseelands genutzt wurden. Er wurde im Januar 2015 in seine Position am Museum berufen und hat an mehreren maritimen Archäologieprojekten teilgenommen, darunter Schiffswrackuntersuchungen des ersten australischen U-Boots. AE1 in Papua-Neuguinea, der leichte Kreuzer HMAS aus dem Zweiten Weltkrieg Perth (I) in Indonesien und die Suche und Identifizierung der Wrackstelle von James Cooks HMB Endeavour in den Vereinigten Staaten teilzunehmen.

Holly Wakely von Blue Horizon Diving wird versuchen, die nächste Generation von Tauchern zu inspirieren

Holly Wakely

Tauchen Ausbilder und Tourleiterin Holly Wakely wird auf der ANZ / Inspiration Stage im GO Diving Show ANZ im September, wo sie ihre Mission fortsetzt, mehr Menschen für das Tauchen zu begeistern.

Mit 21 Jahren hat Holly bereits über 2,000 Tauchgänge absolviert und ist PADI Course Director. Aber ihre Reise begann viel früher, im Alter von vier Jahren, als sie zum ersten Mal ihre Liebe zur Unterwasserwelt entdeckte. Ihre Leidenschaft führte sie dazu, den PADI Junior zu steuern Divemaster-Kurs Programm. Holly liebt es jetzt, Tauchen auf allen Niveaus zu unterrichten, besonders für Kinder.

Hollys große Liebe zum Tauchen geht über das Unterrichten hinaus. Sie ist Mitleiterin des Blue Horizon Diving YouTube Kanal, auf dem Tauchabenteuer und Tipps für jedermann geteilt werden. Holly organisiert und leitet auch Tauchreisen auf der ganzen Welt.

Sie liebt es, ihre Leidenschaft mit anderen zu teilen, ganz nach ihrem Geschmack. Ihr Ziel ist es, mehr Menschen für die Tauchgemeinschaft zu begeistern, darunter auch Kinder, die sich für das Meer begeistern!

Vom Jugendtaucher zum Kursleiter: Die nächste Generation einbinden

Holly Wakely, eine ehemalige Jugendtaucherin, die jetzt Kursleiterin ist, teilt Strategien, um die nächste Generation von Tauchern über verschiedene Medienkanäle zu erreichen. Hollys Reise hat sie als Taucherin und als Individuum verändert. Sie möchte andere inspirieren und junge Taucher dabei unterstützen, ihre individuellen Reisen zu verfolgen und eine integrative Tauchgemeinschaft aufzubauen. Holly steht mit jungen Tauchern über soziale Netzwerke in Kontakt, wie YouTube und TikTok und diskutiert, wie diese die Zukunft des Tauchens prägen.

Dr. Matias Nochetto vom Diver Alert Network wird inspirierende und lehrreiche Vorträge halten

Matias Nochetto

Der angesehene Vizepräsident für medizinische Dienste des Diver Alert Network, Dr. Matias Nochetto, wird bei der Eröffnung inspirierende und lehrreiche Vorträge halten GO Diving Show ANZ im September.

Dr. Nochetto arbeitet seit 2006 bei DAN. Er ist Co-Direktor des DAN-UHMS-Programms zur medizinischen Weiterbildung und Fakultätsmitglied mehrerer nationaler und internationaler Kurse und Programme zur Tauchmedizin.

Er wurde ein Taucher Ausbilder (1999) während des Medizinstudiums, was ihn dazu veranlasste, ein dreijähriges klinisches und Forschungsstipendium in Hyperbar- und Tauchmedizin zu absolvieren, um die beiden Leidenschaften zu verbinden.

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie mehr über Australiens Tauch-Hotspots bei GO Diving Show ANZ 10

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen, Schnuppertauchgängen, einem Demonstrationsbecken und vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ beträgt komplett frei