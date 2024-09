Lassen Sie sich von Deborah Dickson-Smith für Ihr nächstes Abenteuer inspirieren

Deborah Dickson-Smith verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Erkundung der Welt über und unter Wasser und bringt diese Erfahrung zu Diveplanit Travel ein, um ihren Kunden neue Tauchziele vorzustellen – und jetzt auch den GO Diving Show ANZ Publikum am 28. und 29. September.

Lassen Sie sich für Ihr nächstes Abenteuer inspirieren! Debs Präsentation stellt neue Tauchziele vor, darunter:

Halmahera – das sogenannte „Neue Raja Ampat“ auf den Molukkeninseln Indonesiens; Romblon – die neue Hauptstadt des Makrotauchens auf den Philippinen; Mikomoto – die Hammerhai-Stadt nur einen Steinwurf von Tokio entfernt; und Sri Lanka – ein neu zugängliches Wrackziel für Liebhaber von Rost.

Sie wird auch über neue Tauchmöglichkeiten in Mikronesien berichten, darunter Pohnpei und Majuro, die sich dank neuer Flüge mit Nauru Airlines ergeben.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.