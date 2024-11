Geschenk-Ratgeber: 7 neue Bücher für Taucher

Der Taucher und der Koch,

von Lasse Spang Olsen

ich habe gelesen Der Taucher und der Koch als ein Freund anrief. Innerhalb weniger Augenblicke sagte er: „Ich nehme an, du hast gelesen Der Taucher und der Koch?“ Das ist mir noch nie passiert, und ich nehme an, dies ist ein „Buch des Augenblicks“.

Wenn Sie es noch nicht gelesen haben, erinnern Sie sich vielleicht an den Nachrichtenbericht aus dem Jahr 2013, der die Inspiration dazu lieferte. Es ging um einen nigerianischen Schlepper, der unter verdächtigen Umständen sehr schnell sank und dessen zwölf Besatzungsmitglieder unter Deck gefangen waren.

Als ein Team von Sättigungstauchern, die in dem Gebiet arbeiteten, zu einer Aufgabe gerufen wurde, die man nur selten von ihnen erwartet – nämlich in einem Wrack in 30 Metern Tiefe herumzustochern und menschliche Leichen zu bergen – waren sie schockiert, als sie ein Besatzungsmitglied, den Küchenchef, noch am Leben fanden, nachdem er mehr als zwei Tage lang im entlegensten Teil des Schiffes gefangen gewesen war.

Das ist kein Spoiler, denn dieses Buch ist ein „Howdunnit“, das detailliert nachzeichnet, was bis zu diesem Punkt passiert ist und, ganz wichtig, was als nächstes passiert ist. Es hat am Ende auch ein paar Wendungen, die mich wirklich überrascht haben.

Der Autor ist Filmemacher und dies ist das Buch zu seiner Dokumentation über eine außergewöhnliche Überlebensgeschichte unter Wasser, komplett mit Originalbildern aus der klaustrophobischen Enge des Schiffsrumpfes.

Er hat die Geschichte sehr klar dargelegt und mit Abschnitten der ursprünglichen Gespräche zwischen den Tauchern, ihrem Kontrollschiff und Harrison, dem Koch, durchsetzt, und dieser Ansatz ist sehr effektiv.

Die Rettungsbemühungen

Wenn ich einen Kritikpunkt habe – und der ist sehr geringfügig –, dann ist es, dass der Autor trotz aller Klarheit so sehr darauf bedacht zu sein scheint, sicherzustellen, dass der Leser bekommt jeden einzelnen Punkt. Diese Entschlossenheit bringt eine gewisse Wiederholung mit sich.

Dies lässt jedoch nach der ersten Hälfte des Buches nach. Im Gegensatz dazu gibt es eine spätere Episode, in der die Rettungsmission fast entgleist, als die Taucher eine wichtige Überlegung übersehen. Diese Situation am Rande der Klippe löst sich so schnell und plötzlich auf, dass ich mir kaum vorstellen konnte, wie es dazu kam – und das ist immer noch so.

Nichts davon ändert jedoch an der Tatsache, dass es sich um eine spannende und emotionale Lektüre handelt, und Olsen hat es leicht gemacht – obwohl es für ihn, wie die letzten Kapitel deutlich machen, alles andere als einfach war, zu recherchieren und zu schreiben. Diese atemberaubende Geschichte ist die relativ kurze Zeit, die Sie zum Lesen brauchen, auf jeden Fall wert.

Dived Up-Veröffentlichungen, ISBN: 9781909455610

Taschenbuch, 15x23cm, 176 Seiten, £20

Korallendreieck-Kameen: Biodiversität und die kleine Mehrheit,

von Alan J. Powderham & Sancia ET van der Meij

Es ist immer schwierig zu erraten, was der Verlag Dived Up als nächstes herausbringen wird, aber Der Taucher und der Koch zeigt, dass die Auswahlmöglichkeiten immer interessant sind.

Ich habe den Vorgänger gelesen zu Korallendreieck Kameen, genannt Im Herzen des Korallendreiecks, als es 2021 herauskam und dachte, es sei eine hervorragende Verschmelzung von überzeugendem Text und Unterwasserfotografie.

Alan Powderham ist ein sehr guter Makrofotograf und hat sich damals wie heute mit der Meeresbiologin Sancia van der Meij zusammengetan, um der „kleinen Mehrheit“ winziger Fische und wirbelloser Tiere, die den Großteil des Rifflebens im Indopazifik ausmachen, näher zu kommen.

Das vorherige Buch beeindruckte uns so sehr, vor allem durch die Art und Weise, wie es die Sichtweise des Tauchers beibehielt, dass wir einen sechsseitigen Auszug in Taucher Zeitschrift um die Freude zu teilen. Korallendreieck Kameen wird im gleichen überquadratischen Couchtischformat hergestellt und erweist sich als ebenso gut.

Ich habe genug Bücher gelesen, in denen Fotografen ihre besten Aufnahmen auswählen und ihre Auswahl dann mit fadenscheinigen Kapitelüberschriften und nichtssagenden Texten begründen, aber Powderham und van der Miej sind zu gewissenhaft, um in diese Falle zu tappen.

Die Bilder sind aus gutem Grund ausgewählt und gruppiert – in diesem Fall nach Tierarten – und die Worte sind zwar wenige, aber sie sind sorgfältig ausgewählte Informationshäppchen, die auf einen originellen Gedanken schließen lassen und beim Leser das Gefühl hinterlassen, dass es sich lohnen könnte, sich an sie zu erinnern.

Powderhams Bilder tendieren zur dunklen Seite – er ist einer jener Fotografen, die dem Drang widerstehen können, ihre Bilder hervorstechen zu lassen – und weil sie bis an den Rand der Seiten und ineinander übergehen, entsteht der Effekt, als würde das Sichtfeld des Lesers überflutet, als ob er tauchen würde, was das Erlebnis intensiver macht.

Ich kann nichts Besseres über dieses im Grunde genommen Bilderbuch sagen, als dass es sich lohnt, es mehrmals zu lesen. Ich schätze, die meisten Beobachter des Meereslebens werden Freude daran haben, und Unterwasserfotografen ganz besonders.

Dived Up-Veröffentlichungen, ISBN: 9781909455573

Gebundenes Buch, 22 x 30 cm, 224 Seiten, 45 £

52 Aufträge: Unterwasserfotografie,

von Alex Mustard

52 Aufgaben ist eine Buchreihe von Ammonite Press über Facetten von Fotografie – als ich das letzte Mal nachgesehen habe, waren es 14 Titel, die thematisch von Schwarzweiß und Drohnen bis hin zu Street und Instagram reichten Fotografie.

Jetzt gibt es eine eigene Unterwasserfotografie Ausgabe von keinem geringeren als dem Briten Alex Mustard, dessen Qualifikationen kaum einer Wiederholung bedürfen.

Wie die anderen Titel der Serie, Unterwasser-Fotografie besteht aus wöchentlichen Workshop-Aufgaben für ein Jahr, „die darauf ausgelegt sind, Kernkompetenzen aufzubauen, Horizonte zu erweitern und die Kreativität anzukurbeln“, ganz zu schweigen von der Produktion umwerfender Bilder.

Die Aufgaben reichen vom Aufnehmen der perfekten Supermakroaufnahme des Lebens auf dem Meeresboden bis hin zur kreativen Nutzung des vorhandenen Lichts für stimmungsvolle Wrackfotos. Jede Aufgabe wird von fundierten, aber nicht zu technischen Ratschlägen begleitet und bietet Platz für Notizen.

Jede der 52 Aufgaben hat einen Schlüssel, der die Art der Aufgabe zeigt, ob großes Tier, Kumpel, Komposition, Computer, Fische, Beleuchtung, Makro, Landschaft, Technik, Weitwinkel oder Wrack. Das Buch ist voller inspirierender Mustard-Aufnahmen, Tipps und der Art von direktem Schreiben, die dafür sorgt, dass seine Ratschläge ankommen. Der einfache Ansatz konzentriert die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Elemente.

Einige der Aufträge umfassen Initiativen wie die Teilnahme an Wettbewerben oder die Erstellung Zeitschrift Covershots (es ist schön, eines der herausragenden Bilder des Autors zu sehen Taucher (Die Cover werden als Beispiel dafür verwendet, warum so wenige Bilder tatsächlich in der Lage sind, der Konkurrenz mehrerer Coverlines standzuhalten).

Das Problem, das Ihnen zweifellos in den Sinn gekommen ist, besteht darin, dass in der realen Welt außer Warmwasser-Tauchprofis nur sehr wenige Taucher das Glück haben, Zugang zu der Vielfalt an Standorten zu haben, die für die Durchführung all dieser Projekte erforderlich sind, und zwar auf regelmäßiger Basis.

Mustard ist sich dessen offensichtlich bewusst: „Ich habe Aufgaben ausgearbeitet, die größtenteils bei einem Tauchgang oder an einem geeigneten Tauchtag erledigt werden können“, sagt er im Vorwort. „Sie sollen ungefähr in der richtigen Reihenfolge erledigt werden, anstatt dass man sich seine Favoriten herauspickt.“ Ich denke also, die Botschaft lautet: Geben Sie Ihr Bestes.

Für die meisten Unterwasserfotografen, die es mit der persönlichen Weiterentwicklung ernst meinen, ist allein die Lektüre dieses Buches ein unterhaltsamer Prozess, der ihnen zahlreiche Ideen für ihre nächste Reise liefert.

Ammonitenpresse, ISBN 9781781454893

Gebundenes Buch, 21 x 14 cm, 128 Seiten, 12.99 £

Haie, Rochen und Chimären der Ostküste Nordamerikas,

von David A Ebert & Marc Dando

Dieser prächtige Feldführer ist die Fortsetzung eines anderen, den ich in der Vergangenheit rezensiert habe. Damals stellte ich fest, dass er fast zu schön gestaltet war, um das Risiko einzugehen, dass er im Feld schmuddelig wird und Eselsohren bekommt.

Dieser Führer aus dem Jahr 2020 war Europa und dem Mittelmeer gewidmet und behauptete, der erste Feldführer zu sein, der alle 146 Arten abdeckt, die in den von Großbritannien aus leicht erreichbaren Meeren vorkommen. Dieses neue Buch deckt die Atlantikküste der USA und Kanadas ab und geht mit 173 Arten noch weiter, natürlich mit erheblichen Überschneidungen.

Dazu zählen die Knorpelfische, die rund um Atlantikinseln wie die Bahamas und Bermuda zu finden sind, und die sich im Westen bis in den Golf von Mexiko und die Halbinsel Yucatan erstrecken. Außerdem sind dort auch einige seltene Tiefseearten vertreten.

Um nur Laternenhaie als zufälliges Beispiel zu nehmen: Sie finden eine Einführungsseite mit einem Farbfoto, gefolgt von drei Seiten, die Körperformen und Markierungen veranschaulichen, und dann einem detaillierten Leitfaden zum Gebiss, bevor wir auf die neun Arten eingehen.

Zu jedem dieser Exemplare verfügen wir über Dandos fotoschöne wissenschaftliche Abbildungen in Seiten- und Luftaufnahmen, eine ausführliche Beschreibung, Angaben zum Lebensraum, zur Biologie, zum Status auf der Roten Liste der IUCN, zur Tiefenreichweite, zu den Abmessungen in verschiedenen Reifestadien und andere wichtige Einzelheiten (die Legende befindet sich auf der vorderen Umschlagklappe) sowie Verbreitungskarten.

Wenn Sie hier nicht die bevorzugte Nahrung eines Grünen Laternenhais bestimmen können, werden Sie es vermutlich nie schaffen.

David Ebert, Programmdirektor des Pacific Shark Research Centre und Inhaber vieler anderer Positionen im Bereich der Knorpelfische, schreibt zwischen mehreren eher allgemeinen Kapiteln sehr anschaulich über jede Art. Außerdem gibt es ein Kapitel, das dem Artenschutz von Sonia Fordham von Shark Advocates International gewidmet ist. Dies ist ein attraktives und umfassendes Nachschlagewerk.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Gebundenes Buch, 18 x 22 cm, 430 Seiten, 35 £

Tauchen Gozo & Comino,

von Richard Salter (2. Auflage)

Es handelt sich zwar um eine zweite Auflage, aber sie ist dennoch erwähnenswert, da die maltesischen Inseln bei Tauchern aus Großbritannien und dem kontinentalen Raum ein sehr beliebtes Reiseziel sind und seit langem ein erbitterter Wettbewerb um die Bereitstellung definitiver Tauchführer herrscht.

Ich glaube, dieser Tauchgang war der erste, der Malta selbst ignorierte und sich auf die beiden nördlichen Inseln konzentrierte. Das macht Sinn, denn viele Taucher entscheiden sich für Gozo, und dort gibt es viel zu tun.

Da die maltesischen Inseln von unabhängigen Tauchgruppen vom Ufer aus erkundet werden können, besteht eine größere Nachfrage nach Reiseführern als an anderen Zielorten, wo das Tauchen hauptsächlich von Tauchzentren organisiert wird.

Salters Buch erschien erstmals 2017. Er war als lokaler Taucher gut aufgestellt Ausbilder mit intimen Arbeitskenntnissen der Standorte, und vertiefte das vorhandene Wissen, das er mit Kunden durch weitere Forschung und Fotografie um die Lücken zu füllen.

Diese überarbeitete Ausgabe enthält nur eine neue Stätte, das Wrack der Hephaistos, was einer Gesamtzahl von 72 entspricht – die meisten davon (58) befinden sich in der Umgebung von Gozo.

Für die Aufzeichnung Hephaistos ist ein 60 m langer Öltanker, der absichtlich in einer Tiefe von 30 bis 40 m bei Xatt I-Ahmar in der Nähe bestehender Sehenswürdigkeiten versenkt wurde Karwela, Cominoland und Xlendi. Das Buch enthält detaillierte Beschreibungen, Karten und Fotos, zeichnet Änderungen an bestehenden Standorten auf und aktualisiert Informationen über die Tauchzentren.

Der dramatische Einsturz des Azure Window, der es nach wahrscheinlich ewigen Zeiten in einen völlig neuen Tauchplatz verwandelte, ereignete sich gerade, als die erste Ausgabe in Druck ging, aber Dived Up hatte es geschafft, das Buch im letzten Moment zurückzuziehen und zu korrigieren.

„Es stellte sich heraus, dass die Karte und der Bericht über die neue Stätte, die Richard im Nachhinein zusammengestellt hatte, nachdem sich die Sicht beruhigt hatte, weitgehend zutrafen“, erzählt mir Verleger Alex Gibson. Die neue Ausgabe enthält ein neues Pete Bullen-Foto der entstandenen „Azurblauen Alpen“ und einige weitere Textänderungen. „Diesmal ist Gott sei Dank nichts so Dramatisches passiert!“

Wie Gibson betont, wurden die Navigation und das Erscheinungsbild des Buches verbessert und aufgefrischt, um das Auffinden von Tauchgängen in jedem der fünf Gebiete zu erleichtern.

Dived Up-Veröffentlichungen, ISBN 9781909455580

Taschenbuch, 184 Seiten, 23 x 16 cm, 20 £

Sharkpedia: Ein kurzes Kompendium der Haikunde,

von Daniel C Abel

Ein weiteres Hai-Angebot aus Princeton, dieses Buch könnte man zu dieser Jahreszeit als kleines Geschenk betrachten. Es ist auch auf seine eigene Art attraktiv, angefangen mit seinem folienbedruckten Leineneinband. Illustrator Marc Dando ist zurück mit Textumbrüchen in verschiedenen Strichzeichnungsstilen, aber das Konzept dreht sich um die Beobachtungen von Daniel Abel, einem US-amerikanischen Meereswissenschaftsprofessor, der sich auf Hai-Ökologie und -Physiologie spezialisiert hat.

Es handelt sich um eine Ansammlung von Informationen zum Thema Haie, aufgeteilt in rund 100 alphabetische Einträge. Die gute Nachricht ist, dass auf die abgedroschene Floskel verzichtet wird, Haie seien für den Menschen eine geringere Bedrohung als Menschen für den Hai (gähn), und stattdessen Dinge behandelt werden, die ich zwar nicht wusste, aber gerne wüsste.

Hier ist eine Kostprobe aus einem kleinen Abschnitt über seltsame Hainamen, der sich auf den Happy Eddie Shyshark konzentriert: „Warum ist er ein scheuer Hai? Weil er, wenn er von Raubtieren wie Kap-Pelzrobben bedroht wird, die Angewohnheit hat, sich zu einer Kugel zusammenzurollen und dabei mit dem Schwanz seine Augen zu bedecken. Aus diesem Grund wird die Art auch Donut-Hai genannt.

„Vielleicht animiert der Hai auf diese Weise die oft verspielten Südafrikanischen Seebären dazu, sich an einem Spiel zu beteiligen, bei dem sie den Hai werfen, anstatt ihn zu fressen.“ Sie müssen es lesen, um herauszufinden, woher der Teil mit „Happy Eddie“ kommt – oder um sich an anderen Namen wie „Phallushai“ und „Lollipophai“ zu erfreuen.

Sie finden interessante Beobachtungen zu Aspekten wie tonische Unbeweglichkeit oder „Totstellen“, elterliche Fürsorge: „Es gibt keine. Ist es nicht tugendhaft genug, dass Haie ihren Nachwuchs nicht fressen?“ und Apfeltauchen als Methode, den Haibiss zu verstehen.

Dies ist weit mehr als ein Witzbuch, aber es behandelt im Grunde ernste Themen sehr gut verdaulich. Ein nettes kleines Geschenk für einen Hai-Taucher.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Gebundenes Buch, 12 x 18 cm, 168 Seiten, 10.99 £

Das kleine Buch der Wale,

von Robert Young & Annalisa Berta

Ein weiteres „kleines Buch“ aus Princeton erinnerte mich in seinem Hardcover-Format und Stil an die Beobachter Buchreihe meiner Kindheit. Es ist Teil einer Reihe, die Themen von Käfern und Schmetterlingen bis hin zu Bäumen und Wetter abdeckt, was alles auf Kinderbücher schließen lässt, aber irreführend wäre, da es sich lediglich an Naturliebhaber richtet.

Das Taschenbuch ist reich illustriert von Tugce Okay und enthält eine Auswahl an Fotografien. Es enthält viele Fakten auf 160 kleinen Seiten und eignet sich gut für Reisen. Persönlich würde ich ein Format bevorzugen, das seinem riesigen Thema besser entspricht, insbesondere was die Illustrationen betrifft, aber mit der kleinen Schrift und dem Design kann man gut leben.

Like Hai-PädagogikDas Buch springt von Thema zu Thema, behandelt die Biologie, das Verhalten und den Schutz von Delfinen und Schweinswalen sowie den größeren Walen und ist gut geschrieben und informativ.

Wenn Sie auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für einen Freund oder Verwandten sind, der sich für Wale interessiert, und der vielleicht gerne mit einem Walbeobachtungsboot unterwegs ist, während Sie tauchen, dann ist dies sicherlich eine Überlegung wert.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Gebundenes Buch, 10 x 16 cm, 160 Seiten, 12.99 £

