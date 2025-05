GoPros, wo immer ich hingehe

EKREM PARMAKSIZ ist ein Unterwasserfotograf, der sich auf Haie spezialisiert hat. Doch während er einst die Ruhe der Unterwasserwelt genoss, ist er besorgt, dass die leichte Verfügbarkeit hochwertiger Kameras diese Welt in eine rasende Content-Mine verwandelt. Ist der Geist schon aus der Kiste – was tun Ihr Erfolg denken?

Bevor ich in die Welt des Tauchens eintauchte, fühlte sich der Ozean für mich immer wie ein ferner Planet an. In meiner Kindheit konnte ich die Unterwasserwelt nur aus der Ferne bewundern, durch Fernsehdokumentationen. Wunderschön, geheimnisvoll und leicht einschüchternd.

Ich bin nicht in dieser Gegend aufgewachsen und war kein geborener Schwimmer, aber die Stille dort unten, die Schwerelosigkeit, die Welt, die sich direkt unter den Wellen verbarg – das zog mich an.

Das endlose Blau, die Korallengärten und die Fischschwärme, die wie silberne Stürme wirbelten, waren nicht die einzigen Attraktionen für mich. Haie faszinierten mich schon als Kind. Nicht auf die typische Nervenkitzelsuche, Der weiße Hai-inspirierte Art und Weise, aber etwas tiefer.

Während andere Kinder Angst vor Filmen oder Bildern von Reihen scharfer Zähne hatten, war ich derjenige, der in Enzyklopädien blätterte, Haie in die Ränder seiner Schulhefte zeichnete und darum bettelte, mir im Fernsehen Hai-Dokumentationen anschauen zu dürfen.

Sie hatten etwas Mächtiges, Uraltes, Unverstandenes an sich. Für mich waren sie nicht nur Raubtiere, sondern Symbole einer wilden Welt, die Millionen von Jahren überlebt hatte. Ich betrachtete sie nicht als Monster. Ich sah in ihnen ein Mysterium.

Ich erinnere mich an eine Szene in einer Naturdokumentation aus den 1990er Jahren, in der Taucher von Haien umringt waren. Das Wasser war still. Die Haie glitten wie Geister um sie herum. Ich muss diese Bilder ein Dutzend Mal zurückgespult haben. Ich will dabei sein, dachte ich. Ich will sie verstehen, nicht fürchten.

Einfach nur Tauchen

Zuerst wollte ich einfach nur tauchen. Der Ozean ist eine Welt, die die meisten Menschen nie wirklich erleben. Sie sehen die Oberfläche – Wellen, Spiegelungen, Farben –, aber sie hören nicht die Stille darunter und werden nicht Zeuge der kleinen Dramen des Lebens an einem Riff: ein Clownfisch, der sein Zuhause verteidigt, eine Schildkröte, die durch einen Sonnenstrahl gleitet, ein Riffhai, der wie ein Fragezeichen durch das Blau schneidet.

Ein Clownfisch verteidigt sein Zuhause

Am Anfang wollte ich das Wasser ganz nah um mich herum spüren, schwerelos zwischen den Lebewesen schweben, die ich nur aus Büchern und auf Bildschirmen kannte. Doch irgendwann zwischen meinem ersten und meinem hundertsten Tauchgang wurde mir klar, dass es mir nicht genügte, es nur zu sehen. Ich wollte es mir bildlich vorstellen.

Ich hatte nicht vor, Unterwasserfotograf zu werden. Ich habe nicht zur Kamera gegriffen, um Kunst zu machen, zumindest nicht am Anfang, sondern um mich zu erinnern.

Dann wurde es zu einer Art der Übersetzung: Momente, die zu zerbrechlich, zu flüchtig waren, zu nehmen und sie gerade lange genug einzufrieren, damit andere sehen konnten, was ich sah. Staunen. Stille. Leben.

Unterwasserfotografie Es ging nicht um das perfekte Foto. Es wurde zu einer Möglichkeit, Ehrfurcht auszudrücken – ein Stück Stille und Geheimnis für andere sichtbar zu machen. Jedes Bild war ein Dialog: nicht nur „Schau, was ich gesehen habe“, sondern „Sieh, was wir zu verlieren drohen“.

Surrealer Blues

Es ist mehr als 18 Jahre her, seit ich als Unterwasserfotografie Künstler. Was als Versuch begann, das surreale Blau des Meeres einzufangen, entwickelte sich bald zu einer Obsession für die Haie. Aus einer einfachen Leidenschaft wurde bald ein Ziel.

Und irgendwann im Laufe dieses Prozesses wurde mir klar, dass ich kein Taucher mit einer Kamera geworden war, sondern ein Geschichtenerzähler, der zufällig in Blau arbeitete.

Es gab eine Zeit, in der ich wegen der Stille tauchte, aber im Laufe der Jahre hat sich etwas verändert. Die ungestörte Interaktion mit dem Meeresleben begann zu schwinden und wurde immer schwieriger.

Die Art von Stille, die mich einst umgab, während ich zwischen Wasser und Schwerelosigkeit schwebte, wird durch etwas Übermäßiges beeinträchtigt: die ständige Verwendung von GoPros, das rote Leuchten der Aufnahmelichter, das Gerangel um „nur noch eine Aufnahme“.

Diese Videokameras sind überall auf der Welt, wo ich hingehe – auf Stöcken, mit blinkenden Lichtern, Menschen, die manövrieren, nicht um das Riff zu sehen, sondern um es einzufangen.

Vor nicht allzu langer Zeit war es eine Selbstverständlichkeit, eine Kamera auf einen Tauchgang mitzunehmen – etwas, das denjenigen vorbehalten war, TAUCHERAUSBILDUNG, Geduld oder ein Ziel. Jetzt wird es fast erwartet. Eine GoPro an jedem Maske"-Gurt, ein Dome-Port in jeder Hand, Lichter blinken, wenn die Unterwasser-Paparazzi an die Arbeit gehen. Manchmal fühlt es sich an, als gäbe es unter Wasser mehr Action-Cams als Fische.

Beim Tauchen geht es weniger um den Tauchgang als vielmehr um den Inhalt. Wohin ich auch schaue, sehe ich eine weitere Kamera auf einem Stativ und einen weiteren Taucher, der sich mehr auf das Filmmaterial als auf den Moment konzentriert. Es ist, als hätte sich das Riff in eine Filmkulisse verwandelt, mit jeder Schildkröte als Berühmtheit, jedem Hai als flüchtigem Gastauftritt und jeder Korallenspitze als Kulisse.

Maske runter, Kamera raus

Bei meinen ersten Tauchgängen, bevor ich überhaupt eine Kamera besaß, fühlte sich alles heilig an. Still. Ungefiltert. Ich dachte nicht an Winkel oder Aufnahmen, ich schwebte einfach mit weit aufgerissenen Augen durch eine Welt, der es egal war, ob ich zusah.

Und jetzt? Ich war auf Tauchgängen, bei denen die Leute kaum Blickkontakt mit dem Meer hatten. Maske runter, Kamera raus, Clips jagen wie Unterwasser-Influencer.

Auf der Suche nach dem Geldschuss

Ich habe Taucher beobachtet, die sich mit den Ellbogen zu einem Seepferdchen durchkämpften, eine Putzerstation belagerten oder nur Zentimeter über dem Riff trieben, nur um den perfekten Schnappschuss zu schießen, während das Riff den Atem anhielt und die Fische auseinanderstießen. Wo die GoPro früher ein Werkzeug war, fühlt sie sich heute wie ein Reflex an.

Ich bin alles andere als kamerafeindlich – wie auch, wenn ich eine professionelle Vollformatkamera dabeihabe? – aber je öfter ich tauche, desto mehr sehne ich mich nach diesen ruhigen, unaufgezeichneten Momenten, die niemand sonst je sehen wird. Die, die weder bearbeitet noch gepostet oder freigegeben werden müssen, sondern nur in Erinnerung bleiben.

Wenn Kameras überall sind, wird Präsenz selten. Gruppentauchgänge ähneln eher schwimmenden Filmsets. Ich habe Tauchgänge erlebt, bei denen Taucher ohne einen Blick an Nacktschnecken vorbeidrängten, Schildkröten jagten und nur Zentimeter von einem Feuerfisch entfernt schwebten, nur um das perfekte Foto zu schießen.

Ich verstehe den Reiz und den Wunsch, diesen perfekten Moment festzuhalten – die Schildkröte, die durch die Sonnenstrahlen gleitet, den Hai, der aus der Tiefe auftaucht – sehr stark. Diese Erinnerungen möchten wir bewahren, teilen und beweisen, dass wir dabei waren.

Ich habe diese Momente erlebt, in denen ein perfekter Rahmen all das Wunderbare, das ich empfinde, einzufangen scheint. Doch irgendwann fühlt es sich an, als hätten viele von uns aufgehört, einzutauchen, und stattdessen angefangen, Inhalte zu produzieren.

Die Jagd

Jetzt frage ich mich, was wir dabei verlieren. Was mich stört, sind nicht so sehr die Kameras, sondern die Dringlichkeit. Die Jagd. Wie sie uns aus der Gegenwart reißt. Wie sie eine stille Begegnung mit einem Hai inszeniert. Wie sie die Intimität eines Tauchgangs zersplittert – wie wir, statt Ehrfurcht zu teilen, um die besten Perspektiven konkurrieren.

Früher haben uns Tauchführer einfach den Weg gezeigt und uns auf die versteckten Dinge hingewiesen, die wir übersehen könnten: einen in Korallen getarnten Skorpionfisch, eine Putzergarnele, die in einer Seeanemone tanzt, den langsamen Puls einer Seegurke unter unseren ZweckeSie waren Geschichtenerzähler, nicht nur Anführer, sondern Interpreten des Riffs.

Doch in letzter Zeit haben sie alle Hände voll zu tun – nicht mit Tafeln oder Riffzeigern, sondern mit GoPros. Auf Stöcken, mit Lichtern, in Kuppelöffnungen. Es ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches, einen Guide zu sehen, der jeden Moment filmt, die Kamera für Unterwasser-Selfies zur Gruppe zurückschwenkt oder einer Schildkröte hinterherjagt, um den perfekten Clip für das Instagram-Video des Ladens zu bekommen.

Inhalt ist Währung

Manchmal weiß ich das zu schätzen. Die Aufnahmen sind ein schönes Souvenir, und sie kennen die Kameraeinstellungen gut. Ich wurde in wunderschön geschnittenen Highlight-Videos getaggt, und ich gebe zu, es ist cool, mich selbst im Blauen schweben zu sehen, eingerahmt von Korallen und Sonnenlicht wie in einem Naturfilm.

Aber ein anderer Teil von mir vermisst das alte Tempo. Die Stille. Die persönliche Aufmerksamkeit. Jetzt ist der Guide oft mehr Kameramann als Naturforscher. Manchmal sind sie mit der GoPro voraus, während die Gruppe auseinanderdriftet. Manchmal filmen sie, anstatt auf das seltene Tier hinzuweisen, an dem ich vorbeigeschwommen bin.

Es ist nicht ihre Schuld – es liegt an der Kultur, die wir aufgebaut haben. Inhalte sind heute eine Währung. Geschäfte wollen Werbung. Taucher wollen Erinnerungsstücke. Und Guides, die zwischen Sicherheit, Storytelling und Social Media gefangen sind, versuchen, alles unter einen Hut zu bringen.

Begegnung mit Hammerhaien

Ich erinnere mich an eine sehr bizarre Situation auf den Malediven, als wir auf einen großen Schwarm Hammerhaie gestoßen sind, Dutzende von ihnen.

Sie bewegen sich in langsamer Formation, ihre Körper schneiden durch das Wasser wie antike Relikte, ihre Köpfe schweifen nach links und rechts, als ob sie nach mehr als nur Beute Ausschau halten – vielleicht nach Frieden.

Und was passierte? Zwei Tauchführer, die eigentlich stillstehen sollten, konnten nicht anders und traten mit GoPros in den Händen auf den Schwarm zu. Hart. Eifrig. Zu schnell. Dann, im Nu, waren die Haie verschwunden.

Ein Schlag mit dem Schwanz, und sie waren wieder im Blau verschwunden, als wären sie nie da gewesen. Die Führer kehrten verlegen zur Gruppe zurück. Die Kamera filmte noch, war aber leer.

Zurück auf dem Boot ging ich auf sie zu und zitierte ihre eigenen Worte: „Die unvergesslichsten Begegnungen sind die, bei denen man stillhält – und das Meer auf sich zukommen lässt.“

„Lass den Ozean zu dir kommen“

Darüber hinaus sind noch weitere wichtige Fakten zu berücksichtigen. Der übermäßige Einsatz von Unterwasser-Videokameras kann verschiedene ökologische, ethische und praktische Folgen haben.

Es kann das Meeresleben stören und Lebensräume schädigen – Taucher mit Kameras könnten versehentlich empfindliche und langsam wachsende Korallenriffe berühren oder dagegen treten. Manche Arten könnten sich zu sehr an die menschliche Anwesenheit gewöhnen und dadurch anfälliger für Raubtiere oder Wilderei werden.

Und beliebt Unterwasserfotografie Die Standorte können überfüllt sein, was zu einer Verschlechterung des Ökosystems und einer Verschlechterung der Qualität des Besuchererlebnisses führt.

Eine Art Magie

Unter Wasser gibt es eine Art Magie, die sich nicht auf Video übertragen lässt – Momente, die für die Kamera nicht funktionieren. Momente, die einfach sindUnd ich hoffe, wir vergessen nicht, dass nicht alles aufgezeichnet werden muss.

Manche Dinge spürt man besser im Augenblick, in der Stille, in der Gesellschaft eines Riffs, das Geschichten erzählte, lange bevor wir jemals auf „Aufnahme“ gedrückt haben.

Heutzutage bleibe ich zurück. Ich lasse die Kameraleute vor mir herschwärmen. Ich beobachte, wie sich das Riff hinter ihnen wieder legt. Ich lausche der Rückkehr der Stille.

Denn für mich ging es beim Tauchen nie darum, was ich mit nach Hause nehmen konnte. Es ging mir darum, was ich zurücklassen konnte – Lärm, Hektik, Ego – und was ich allein in Erinnerung behalten konnte. Der Ozean ist keine Kulisse für Inhalte, sondern eine lebendige, atmende Welt. Und manchmal denke ich, er verdient nicht unsere Aufnahmen, sondern unsere volle Aufmerksamkeit.“

Die Arbeit von Ekrem Parmaksiz finden Sie auf seiner Website und auf Instagram @ekremcbiund Artikel auf Divernet umfassen ALLEIN TAUCHEN MIT DEN HAIEN VON TIGER HARBOUR und Schurkenhaie? Was ist wirklich los im Roten Meer?