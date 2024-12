Ein weiterer US-Titan des Extremtauchens ist von uns gegangen: Hal Watts starb am 88. Dezember im Alter von 7 Jahren in Ocala, Florida. Er hatte sich nach acht Schlaganfällen in den letzten Jahren vom Tauchen zurückgezogen.

Watts machte sich durch das Tieftauchen mit Luft einen Namen, obwohl es für Sporttaucher, die in die Tiefe tauchen wollten, kaum eine andere Wahl gab, als mit Luft zu tauchen und zu lernen, den Vorgang so sicher wie möglich zu handhaben, als zu Beginn der 1960er Jahre mit diesem Sport zu beginnen.

In diesem Zusammenhang wird Watts, der als „Mr. Scuba“ bekannt wurde, auch mit der Prägung des bekanntesten Sprichworts des Sports in Verbindung gebracht: „Planen Sie Ihren Tauchgang – Tauchen Sie nach Ihrem Plan".

Dies sei eine einfache Adaption des Mottos, das er als junger Privatpilot gehört hatte: „Planen Sie Ihren Flug – fliegen Sie Ihren Plan.“ Als er mit dem Tauchen begann, sei es für die Taucher normal gewesen, ins Wasser zu gehen, ohne ein Wort darüber zu wechseln, was sie unter Wasser tun wollten, sagte er einmal.

Kleine Anzeige, großer Schritt

Watts wurde am 10. Juni 1935 geboren und entdeckte das Tauchen 20 Jahre später, als er an der John Marshall Law School in Atlanta, Georgia, seinen Master machte. Diesen einen Tauchgang machte er erst sechs Jahre später, als er bereits nach Orlando, Florida, gezogen war. Als er 1961 in einer Zeitung eine Kleinanzeige für gebrauchte Tauchausrüstung entdeckte, beschloss er spontan, sie zu kaufen.

Der Verkäufer schlug Watts vor, die Tauchhandbuch der US Navy bevor wir ihn am Swimmingpool eines Hotels trafen, um uns die Ausrüstung praktisch vorführen zu lassen. Seinen ersten Freiwassertauchgang mit der Ausrüstung unternahm er am 15. Februar 22 in Crystal River bis zu einer Tiefe von etwa 1962 m. Er berichtete, dass er von einer Seekuh erschreckt worden sei, aber zu diesem Zeitpunkt war er von diesem neuen Sport begeistert.

Später im selben Jahr gründete er sein Geschäft „Florida Diver's Supply“ (FDS), von wo aus er mit der Ausbildung von Höhlentauchern begann und ab 1963 die ersten FDS Cave Diver-Zertifizierungskarten ausstellte.

Im selben Jahr, in dem er die Schule gründete, wurde ihm von ihrem Gründer John Gaffney auch die Stelle des Ausbildungsleiters und ersten Freiwasserausbilders der National Association of Skin Diving Schools (NASDS) angeboten, womit er der einzige Ausbilder der Höhlentauchern der NASDS wurde.

Im Dezember dieses Jahres unternahm Watts seinen eigenen Angaben zufolge seinen ersten Tieftauchgang auf 75 m. In den darauffolgenden Jahren unternahm sein Spezialtauchclub Forty Fathom Scubapros in Florida zahlreiche Tauchgänge in diese Tiefe und noch tiefer.

1967 stellte Watts einen offiziellen Weltrekord für Tieftauchgänge mit Luft auf, nachdem er eine Tiefe von 119 m erreicht hatte, und 1970 stellte er einen Höhlentiefenrekord von 127 m auf. Im selben Jahr veröffentlichte er auch das erste Lehrhandbuch für Tieftauchen mit erweiterter Reichweite und beauftragte Ned DeLoach mit der Produktion des Films Tieftauchen in Wakulla Springs.

Er trainierte später sechs weitere Weltrekord-Tiefseetaucher, darunter seine Tochter Scarlett, die 129 einen Frauenrekord von 1999 m aufstellte. Im selben Jahr stellte der britische Taucher Mark Andrews unter Watts' Anleitung auch den Männerrekord von 158 m auf. Er prahlte damit, dass er bis zum 9 9 Taucher angeleitet hatte, mit der Luft Tiefen zwischen 99 und 55 m zu erreichen, ohne dass es zu Unfällen kam.

Früh zur Party

Watts war 1969 zusammen mit Tom Mount und sechs anderen Mitbegründer der in Florida ansässigen National Association for Cave Diving (NACD).

Was als Florida Divers Supply begann, hatte sich bis zu diesem Jahr zu Florida State Skindiving Schools (FSSS) entwickelt, mit vier Standorten in Florida und einer karibischen Basis in St. Lucia. Die FSSS stellte ab 1970 Zertifizierungskarten für Höhlentauchern aus.

Hal Watts im Büro

Im Jahr 1988 wurde sie in Professional Scuba Association (PSA) umbenannt und wurde 1995 als PSAI international tätig, eine Agentur, die für sich in Anspruch nehmen konnte, fast drei Jahrzehnte früher gegründet worden zu sein als jede andere, die Zertifizierungen auf Taucher- und Ausbilderebene sowohl im Freizeitsport als auch im technischen Tauchen anbot.

Als Ausbilder für erweiterte Tauchgänge für die Agenturen PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC und TDI war Watts qualifiziert, Tiefseetauchen, Nitrox, Nitrox für erweiterte Tauchgänge, Trimix, Rebreather, Vollgesichtsmasken, Trockentauchanzüge, Höhlentauchen, Grottentauchen, DPV und Wracktauchen zu unterrichten. Er war Ausbilderprüfer/Zertifizierer für NASE, PDIC und SSI, PADI-Ausbilder für Master Scuba Diver und Rebreather-Ausbilder/-Trainer für viele CCR-Marken.

Watts gilt auch als Ideengeber des Octopus-Atemreglers, den er zusammen mit Scubapro und Sportsways entwickelte.

Sternenwracks

Im Jahr 1990 war Watts einer der ersten Sporttaucher, der das berühmte Panzerschiff aus dem Bürgerkrieg betauchte. Überwachen vor der Küste von North Carolina mit Gary Gentile, Billy Deans und Steve Bielinda, und er tauchte auch in der 75 m tiefen Andrea Doria vor New York.

Die japanischen Wracks in der Truk-Lagune und die Lusitania Liner in Irland – entgegen aller Ratschläge brachte er dessen Besitzer Gregg Bemis bei, einen erfolgreichen 90-m-Tauchgang zu dem Wrack durchzuführen – vervollständigte seine Liste der Lieblingswracks.

Watts war ein SSI Platinum Pro Award-Empfänger mit mehr als 10,000 Tauchgängen auf dem Buckel, als er sich vom Tauchen zurückzog und seinen Anteil an PSAI. Scuba Diver Redaktionsleiter Mark Evans verbrachte eine, wie er sagt, unterhaltsame Woche an Bord der Aqua Cat Mitte der 2000er Jahre mit dem berühmten Taucher und seiner Frau Jan auf einem Boot auf den Bahamas gelebt.

„Hal Watts war in Kreisen des technischen Tauchens eine wahre Legende und hielt mehrere Guinness-Weltrekorde für Tieftauchen. Er war aber auch ein wahrer Gentleman und es war eine Freude, in seiner Nähe zu sein“, sagt er.

„Ich erinnere mich gern an die Rückkehr von Nachmittagstauchgängen auf der Aqua Cat um Hal und Jan in der Hängematte auf dem hinteren Sonnendeck zu entdecken, meistens mit einem – leeren – Teller voller Kekskrümel. Wir nannten ihn auf dieser Reise „Krümelmonster“ wegen seiner Vorliebe für die leckeren Leckereien!“

Hal Watts hinterlässt seine fünfte Frau Jan, mit der er 22 Jahre lang verheiratet war, die Töchter Kirsten Stanford und Scarlett Watts, den Enkel Ryan Stanford und den Urenkel Wyatt.

