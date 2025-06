Wie der unbändige Captain Slate seine Finger verlor

Kapitän Spencer Slate ist eine große Persönlichkeit in der Tauchszene Floridas und hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen miterlebt. Er spricht mit JOHN CHRISTOPHER FINE, der die Fotos gemacht hat.

„Wer ist Lloyd Bridges?“, fragte ein junger Taucher unschuldig.

Kapitän Spencer Slate machte ein riesiges vergrößertes Foto des verstorbenen Stars von Seejagd von der Wand des Büros hinter seinem Tauchshop herunter.

Einen Moment lang wirkte er seltsam nörgelnd, bevor ihm klar wurde, dass der 80-jährige Bridges mit dem weißen Bart auf dem Bild die Hauptrolle in der bahnbrechenden Fernsehserie über den Taucher Mike Nelson und seine Heldentaten gespielt hatte, lange bevor der Taucher, der die Frage gestellt hatte – oder auch der junge Tauchlehrer, der neben ihm stand – geboren war.

Slate mit einer jüngeren Version von sich selbst und Lloyd Bridges, der vor 65 Jahren in Sea Hunt mitgespielt hatte

„Ich wurde zu Lloyd Bridges‘ 80. Geburtstagsparty eingeladen“, erzählte Slate den jungen Tauchern, die das Foto von ihm mit Bridges bewunderten. „Ich bin 77. Ich erzähle es jedem. Ich finde es toll, dass ältere Menschen immer noch etwas unternehmen“, fügte er hinzu, nachdem er erklärt hatte, wofür Bridges bekannt war.

Nur wenige nennen Slate bei seinem Vornamen. Er leitet seit 47 Jahren Captain Slate's Scuba Adventures in den Florida Keys. 33 Jahre lang leitete er von Key Largo aus einen Tauchbetrieb und betreibt seit 14 Jahren von Tavernier aus einen Full-Service-Tauchshop, eine Tauchschule und ein Tauchboot.

Überragende Gestalt

Das Foto von Captain Slate neben Bridges zeugt von seiner großen, robusten Statur. Mit 6 m überragt Slate Bridges und die meisten anderen Menschen. Geboren in Winston Salem, North Carolina, machte er 3 seinen Highschool-Abschluss und trat der US-Armee bei, wo er einer Transport- und Versorgungseinheit zugeteilt war.

Nach seinem Abschluss in Betriebswirtschaft an der East Carolina University in Greenville, North Carolina, konnte Slate es kaum erwarten, nach Florida zu kommen.

„Ich habe an einer Berufsschule in Jacksonville Betriebswirtschaft unterrichtet“, erzählt er mir. „1974 habe ich im Rahmen des National YMCA Scuba-Programms in Jacksonville meinen Tauchlehrerschein gemacht. 1978 habe ich dieses YMCA-Programm übernommen. 1976 habe ich meinen Kapitänsschein gemacht.“

Slate mit seinem Tauchboot in Tavernier, Florida

Ich muss Captain Slate nicht auf dem Laufenden halten. Seine Geschichten sind endlos: Erzählungen von besonderen Tauchgängen, interessanten Menschen, die er zum Tauchen mitgenommen hat, und Vorfällen, von denen er einige lieber nicht öffentlich machen möchte, obwohl er deutliche Narben davon hat.

Er wird Ihnen die Hand schütteln, wobei an seiner rechten Hand Finger fehlen und die übrigen durch den Biss einer Muräne, die er gefüttert hat, deformiert sind.

Slate wurde von der Keys-Tauchlegende Steve Klem betreut. „Klem war der Rattenfänger von Pennekamp Park“, erzählt er und fügt hinzu: „Wir wurden Freunde. Klem fütterte Tiere. Er erzählte mir, dass er im Winter nicht taucht. Er war 66 Jahre alt, also übernahm ich.“

Slates „Creature Feature“ lockte Taucher aus aller Welt an, die mit ihm die Meereswelt vor den Keys erkundeten. Es gab eine waghalsige Zeit, in der er eine Sardine in den Mund steckte, um sie Barrakudas anzubieten. Die Muränen, die er mit der Hand fütterte, rollten sich um ihn und seine Taucher herum und verschlangen die Fischleckereien.

Fischschwärme folgten Slate unter Wasser und warteten auf Gaben. Damals lernten Taucher, dass selbst wilde Meeresbewohner trotz der allgegenwärtigen Gefahr mit Nahrung und friedlichem Verständnis bezähmbar waren.

Als eine Muräne in Slates Futtereimer gelangte, ging alles schief. Ohne es zu wissen, griff er hinein, um Fische herauszunehmen, und seine Finger wurden für einen Ballyhoo gehalten.

Obwohl Spencer Slate die in jedem Tauchkurs gelehrte Regel „Anschauen, aber nicht anfassen“ gebrochen hat, hat er überlebt und Tausenden von Tauchern zu einem besseren Verständnis des Meereslebens verholfen.

Es gab eine Zeit, in der das Füttern von Fischen unumstritten war

Blitzeinschläge

In der Nähe von Slates Tauchshop schlug ein Blitz ein. Starkregen prasselte herab, Straßen wurden überflutet. Butch Hendricks, Präsident von Lifeguard Systems, war zum Tauchen da. Die Bedingungen auf dem Meer waren rau, und es wurden Warnungen für kleine Boote herausgegeben.

Slate hatte sein Tauchboot Der verlorene Kontinent Kapitän Dillon stand bereit. Hendricks rief an und fragte, ob die Morgentauchgänge auf den Nachmittag verschoben werden könnten. Kein Problem. So hatte Slate Gelegenheit, mit dem jungen Tauchschüler und seinem Tauchlehrer zu sprechen und sich Geschichten zu erzählen.

"The Ark Royal „Ich war drin“, erzählte er ihnen. „Es war Großbritanniens wichtigster Flugzeugträger. Die Bedingungen waren schlimmer als heute. Ich bekam einen Anruf vom Schiff und wurde gefragt, ob ich Taucher der Royal Navy zum Spiegelhain Schiffswrack.

Ich sagte ihnen, es sei rau, 8 bis 10 Meter hohe Wellen. Sie meinten, es sei ihre einzige Chance, und sie hätten ihre eigene Ausrüstung dabei. Ich sagte ja. Sie kamen hierher, zehn Mann. Ich sagte ihnen, es würde rau werden. Sie kamen an Bord und verstauten ihre doppelten Marinetanks und ihre Ausrüstung. Es war heikel – 10 Meter hohe Wellen. Der Seegang war so stürmisch, dass ich, als wir uns der Stelle näherten, mit Leerlaufdrehzahl fahren musste.“

Slate lehnte sich in einem Drehstuhl in seiner Bürokabine zurück, die Füße an die Wand gelehnt, und seine blauen Augen blickten schelmisch, während er den jungen Tauchern die Geschichte erzählte.

Ich sagte ihnen: Macht euch bereit, ich mache nicht an einer Boje fest. Springt immer zu fünft rein und fahrt runter. Wenn ihr wieder hochkommt, sucht euch eine Boje, dann hole ich euch ab.

Sie kamen hoch, stiegen wieder an Bord und sagten, es sei der beste Tauchgang ihres Lebens gewesen. Ich war draußen im Blitz. Mann, war das heftig, als es runterging. Ich habe auf dem Boot Grund geschlagen. Ich schaute zum Mast hoch und sah einen blauen Heiligenschein darum – wie nennt man das noch, Elmsfeuer?

„Ich habe allen gesagt, sie sollen nichts Metallisches anfassen. Als ich das Lenkrad greifen musste, bekam ich einen Ruck.“

Die Bibb-Glocke

Schiefertafel mit der Schiffsglocke von George M. Bibb

Die Schiffsglocke vom Kutter der US-Küstenwache George M Bibb steht in Kapitän Slates Klassenzimmer. Als der Kutter außer Dienst gestellt und abmontiert wurde, bevor er zusammen mit einem Schwesterschiff als künstliches Riff in den Keys versenkt werden sollte, kaufte ein Bekannter von Slate die Glocke.

In der Tat gibt es da eine Geschichte: „Ed Uditis hatte ein Geschäft für Schiffsantiquitäten. Als er die Glocke bekam, sagte er mir, er hätte etwas für mich und ob ich es haben möchte? Ich sagte ja, und er gab mir diese Glocke ursprünglich aus dem Bibb"

Taucher auf dem gesunkenen Schiff können sich an die Tage erinnern, als es noch stolz seinen Dienst versah. Seine Glocke wird heute von einem Tauchpionier aufbewahrt, der seine Lehrerfahrungen in den Florida Keys weiterhin weitergibt.

Skip Dawson taucht immer noch mit dem originalen Sea Hunt Twin-Set von Lloyd Bridges

Seejagd wurde zwischen 1958 und 1961 ausgestrahlt. Kapitän Skip Dawson, der Reparaturtechniker von Slate, besitzt die originalen Doppelflaschen von Lloyd Bridges, die in der Serie verwendet wurden, und er taucht mit ihnen – eine weitere lebende Legende mit einer Erfahrung in und unter den Ozeanen, die ihm weltweit Respekt und Bewunderung eingebracht hat.

Captain Slates Tauchabenteuer liegt am Highway 1, Tavernier, bei Meile 90.7 am Meer.

