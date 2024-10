Erste GO Diving Show ANZ in Sydney gut angenommen

Nachdem sich die Menschen jahrelang eine jährliche, allumfassende Tauchshow gewünscht hatten, die sich an Sporttaucher, Freitaucher und technische Taucher richtet, füllte die GO Diving Show ANZ diese Lücke endlich mit ihrer Eröffnungsshow am 28. und 29. September auf dem Sydney Showground in Australien.

Das Sydney Showground wurde aufgrund seiner Lage ausgewählt: Es ist von Vororten umgeben und durch direkte Bahnverbindungen und die Autobahn von der Innenstadt Sydneys aus leicht zu erreichen. Außerdem gibt es ausreichend Parkplätze sowie zahlreiche andere Annehmlichkeiten (Hotels, Restaurants usw.).

Diese erste Messe ähnelte stark der ersten Messe in Großbritannien, mit ähnlicher Besucherzahl – knapp 3,000 Besucher an den beiden Tagen – und einer ähnlichen Anzahl an Ausstellern. Wir erwarten das gleiche Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, das die britische Messe verzeichnet hat, da sich die Veranstaltung etabliert und mehr Hersteller, Schulungsagenturen, Einzelhändler usw. an Bord kommen – die britische Variante, die jetzt in ihrem fünften Jahr stattfindet, wuchs auf über 10,000 Quadratmeter und begrüßte bei der Veranstaltung im Jahr 10,500 mehr als 2024 Menschen.

Ein kurzer Überblick über die erste GO Diving Show ANZ

Sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern war eine spürbare Aufregung zu spüren. Viele von ihnen standen schon am Samstagmorgen draußen Schlange und warteten ungeduldig auf die Öffnung der Türen. Diese heitere, positive Atmosphäre hielt das ganze Wochenende über an.

Die GO Diving Show ANZ kehrt in größerer und besserer Form auf das Sydney Showground zurück am 13.-14. September 2025, also notieren Sie sich einen Termin in Ihrem Kalender.

Besucher stehen am Samstagmorgen Schlange, um die Ausstellungshalle zu betreten

Die erste GO Diving Show ANZ war also zweifellos ein Erfolg, aber verlassen Sie sich nicht bloß auf unser Wort – unten finden Sie PT Hirschfields ausführlichen Bericht aus erster Hand über die Veranstaltung:

PT Hirshfield: Australien feierte am 28. und 29. September im Olympiapark von Sydney seine erste jährliche Tauchshow – und es war großartig! Die Eintrittskarten für dieses erste Jahr waren kostenlos und das reichhaltige und abwechslungsreiche Programm während der zweitägigen Veranstaltung zog Tausende von Tauchern und Meeresliebhabern an.

Die GO Diving Show (GODS) ANZ – gesponsert vom Scuba Diver ANZ Magazine, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI und UW Images – ist eine Satellitenausstellung der äußerst beliebten, seit fünf Jahren stattfindenden Show in Großbritannien. Beide Veranstaltungen werden von Rork Media koordiniert, dem Rückgrat der Marke Scuba Diver Magazine. Mark Evans, Redaktionsleiter von Rork Media, erklärt: „Wir versuchen, die gleiche Stimmung beizubehalten, ähnlich wie bei den internationalen Versionen des Magazins in Großbritannien, Nordamerika, Australien/Neuseeland (und der Einführung in Deutschland im Januar 2025). Sie haben alle das gleiche Branding, aber das Magazin ist in jedem Land maßgeschneidert für den jeweiligen Kontinent.

„Dasselbe haben wir mit der Tauchshow gemacht. Das grundlegende Aussehen und die Struktur der Show sind sehr ähnlich wie in Großbritannien – wie heißt es doch so schön: ‚Never change a running system‘ – aber wir haben einige lokalisierte Elemente hinzugefügt.

„Egal, ob Sie Anfänger, erfahrener Sporttaucher, richtiger Techniker, Veteran oder Unterwasserfotograf sind, hier gibt es in einer einladenden Umgebung für Sie etwas.“

Viele Stände waren das ganze Wochenende über gut besucht

Anders als viele andere Erstveranstaltungen, die von Anfangsschwierigkeiten geplagt werden können, war GODS ANZ von Anfang an mutig und ausgefeilt, lief reibungslos und lieferte viel von dem, was die Besucher wollten. Die Besucher standen schon vor der Öffnung der Türen vor dem Veranstaltungsort Schlange und warteten gespannt auf den Beginn des „Australischen Tauch-Events des Jahres“. Von Anfang an war eine spürbare Aufregung zu spüren.





Präsentationen auf der Hauptbühne von Weltklasse

GODS bot eine breite Auswahl an erstklassigen lokalen und internationalen Rednern. Über 40 Vorträge waren auf der gleichzeitig stattfindenden Hauptbühne sowie auf den Foto-, ANZ/Inspirations- und Tech-Bühnen gut besucht.

Der schwierigste Teil des Wochenendes war die Entscheidung, zu welchem ​​Publikum man gehören sollte, da so viele hervorragende Redner gleichzeitig auftraten. (Glücklicherweise wurde das Programm lange im Voraus im Scuba Diver ANZ-Magazin und auf der GO Diving Show-Website veröffentlicht, sodass die Teilnehmer ihre Termine im Voraus planen konnten.)

Eine Podiumsdiskussion mit allen Rednern der Hauptbühne rundete das Wochenende am Sonntagnachmittag ab. Von links: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson und Dr. Richard Harris

Der britische Naturschützer, Autor, Fernseh- und Dokumentarfilmmoderator Steve Backshall war ein großer Publikumsmagnet. Steve ist ein Weltklasse-Redner mit fachmännisch kuratierten und höchst spannenden Präsentationen und präsentierte an beiden Tagen spektakuläres Filmmaterial. Seine Vorträge konzentrierten sich auf das Tauchen mit Haien und „Walsprache lernen“.

Zu den weiteren Rednern auf der Hauptbühne gehörte der thailändische Höhlenretter Dr. Richard Harris, der über die Faszination des technischen Tauchens sprach. Er bemerkte: „Ich finde, dass GO Diving ganz anders ist als andere Tauchshows. Der Schwerpunkt liegt viel mehr auf Freizeitaktivitäten, was mir sehr gefällt.“

„Es ist gut, Vorträge über technisches Tauchen auf höchstem Niveau für Neulinge zu halten. Das öffnet ihnen die Augen für eine Welt voller Möglichkeiten, die über das Schwimmen mit einer einzigen Flasche am Riff hinausgehen, wenn sie etwas anderes machen möchten. Es gibt einen erstaunlichen Stamm wirklich interessanter Leute im Tauchsport, mit denen ich mein Leben verbracht habe. Ich ermutige gerne andere, damit anzufangen.“

Steve Backshall in vollem Gange

Die Vormittagsvorführung von Nays Baghais eindrucksvollem Dokumentarfilm Diving Into the Darkness – gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde mit der kanadischen Höhlentauchpionierin Jill Heinerth, die im Film die Hauptrolle spielt – wurde sehr gut angenommen. Jill hielt einen separaten Vortrag über Kanadas längste Unterwasserhöhle und die Entdeckung von Shackletons Schiff Quest.

Die Vorträge des Wrackforschers Pete Mesley von Lust4Rust aus Neuseeland drehten sich um abgelegene Orte und Sicherheit auf dem Boot sowie um das Truk Lagoon Baseline Project. In seinen Gedanken zu GODS sprach Pete die Gefühle vieler Teilnehmer aus: „Es ist wie ein Hauch frischer Luft. Es ist sehr lebendig. Es ist schön, von positiven, gleichgesinnten Menschen umgeben zu sein.“

Die in Los Angeles lebende Freitauchlegende und Stuntfrau Liz Parkinson hat direkt mit James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver und unzähligen anderen Top-Schauspielern und Regisseuren zusammengearbeitet. Sie erzählte, wie sie Hollywood- und TV-Talenten das Freitauchen oder Gerätetauchen beibrachte und wie sie Sicherheitsaufgaben in der Film- und Fernsehbranche übernahm (ihre Unterwasser-Stuntaufnahmen waren unglaublich!).

Die Interaktion dieser fünf Weltklasse-Moderatoren während eines spannenden und unterhaltsamen Abschlusspanels auf der Hauptbühne unter der Moderation von MC Anthony Gordon wurde noch einmal deutlicher: Das GODS-Programm ist von höchster Qualität.

Es gab mehrere Möglichkeiten, einen Virtual Reality-Tauchgang zu unternehmen



Ein Sammelsurium an Gesprächen

Die Redner auf den drei kleineren Bühnen waren ebenso hervorragend. Auf der ANZ/Inspiration Stage wurden Vorträge über lokale und internationale Tauchziele, Tauchgesundheit, die Entdeckung des Endeavour-Schiffswracks und die Förderung der nächsten Tauchergeneration gehalten. Die 2,000-jährige PADI-Kursleiterin Holly Wakely (mit über XNUMX registrierten Tauchgängen!) verkörperte den Geist dieser Bühne.

Auf der Tech Stage wurden Vorträge zu Archäologie, Höhlen- und Wracktauchen sowie Gesundheit und Sicherheit von Tauchern gehalten. Zu den beliebtesten Vortragenden zählten Mike Mason von Human Factors, Avatar-Filmemacher John Garvin und der stets unterhaltsame David Strike.

David Strike auf der Tech Stage

Auf der Photo Stage gab es eine Reihe inspirierender Präsentationen beliebter lokaler und internationaler Fotografen wie Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh und anderen. Der Vortrag des Amerikaners Mike Bartick über das Blackwater-Tauchen war voller spektakulärer Bilder und verdeutlichte, wie dieses Genre häufig zu wissenschaftlichen Entdeckungen führt.

Mike meinte: „Die Show hatte eine tolle Energie. Die Tauchgemeinschaft in Australien ist wirklich stark. Eine solche Veranstaltung hier zu haben, ist wichtig für die Gemeinschaft und die Branche.“



Trubel auf der Handelshalle

Wie bei den meisten Messen herrschte die größte Begeisterung in der ausverkauften Trade Hall, wo über 100 Stände die Welt des Tauchens präsentierten.

Lokale und internationale Tauchanbieter, Tourismusverbände, Ausbildungsagenturen, Einzelhändler, Hersteller, Naturschutz- und gemeinnützige Organisationen waren vertreten. Besonders viele Tauchresorts und Liveaboards, die auf dem australischen Markt Fuß fassen wollten, waren vertreten, neben jeder Menge Ausrüstung für Unterwasserfotografie.

Kevin Purdy von All Star Liveaboards im Gespräch mit potenziellen Kunden

Standinhaberin und Moderatorin Deborah Dickson-Smith von Diveplanit sagte: „Die GO Diving Show hat alle Erwartungen übertroffen. Wir hatten hier große Menschenmengen und viele Leute, die wissen wollten, wohin sie als nächstes reisen sollen.“

Steve Martin von Digital Diver stimmte zu: „Es war extrem viel los. Nachdem die Türen geöffnet wurden, hatten wir bis 3:30 Uhr keine Pause.“

Einer der beliebtesten Stände während des gesamten Wochenendes war der VIZ-Stand, eine Facebook-Gruppe mit Sitz in Sydney, deren 15 Mitglieder sich über die örtlichen Tauchbedingungen informieren möchten. Gründer Marco Bordieri erklärt: „Die Tauchshow war eine unglaubliche Gelegenheit für Vizzer, sich zu treffen. Es gibt so viel Zeug an den Ständen. Man kann leicht einen halben Tag damit verbringen, sich alles anzuschauen.“

Es gab jede Menge Ausrüstung zu sehen und zu kaufen





Fotowettbewerb

Die Gewinner der Underwater Awards Australasia 2024 – die sich ein Preisgeld von 55 US-Dollar in acht Kategorien (Sydney, australische und internationale Gewässer, Smartphone, Portfolio, Environmental Take 3 und Reels) teilen – wurden am Samstagnachmittag auf der Photo Stage bekannt gegeben.

Der Preis „Best in Show“ ging an Gabriel Guzman für sein Bild eines Rotfeuerfisches vor einem Sonnenstrahl. Dieses Bild wurde aus Gabriels Gewinnerportfolio mit Motiven zu einem ähnlichen Thema ausgewählt, zusammen mit mehreren anderen Platzierungen und Auszeichnungen. Es war ein herausragendes Ergebnis für Guzman, insbesondere da dies der erste Fotowettbewerb war, an dem er teilgenommen hatte.

Die Ausstellung der Gewinner der Underwater Awards Australasia war das ganze Wochenende über sehr beliebt

Wettbewerbskoordinator Brett Lobwein erlebte GODS aus nahezu jedem Blickwinkel, darunter als Standbetreiber, Moderator und Zuschauer bei einer Reihe von Präsentationen: „Die Community war sehr präsent und hat es wirklich unterstützt. Am ersten Tag waren sehr viele Leute da. Ich hatte insgesamt etwa vier Minuten, in denen niemand an unseren Ständen war. Es ist einfach so gut für die Branche, mit fantastischen Sponsoren und der lokalen Tauchgemeinschaft. Die Leute sind aus anderen Bundesstaaten eingeflogen, um teilzunehmen.“



Die Tauchgemeinschaft zusammenbringen

QLD-Teilnehmerin Sally Gregory erzählte: „Diese Tauchshow war großartig. Ich habe so viele Leute wiedergetroffen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe; Leute, die ich kannte, als wir alle in unseren Zwanzigern in der Tauchbranche anfingen. Es kommen auch viele neue Leute vorbei und so viele neue und interessante Ausrüstungsgegenstände, die wir uns am Anfang nie hätten vorstellen können.“

Teilnehmer Dr. Bill Gladstone wiederholte die Kommentare vieler anderer Teilnehmer: „Es ist aufregend, von so vielen großartigen, gleichgesinnten Tauchern umgeben zu sein.“

Der Demotank war an beiden Tagen ein zentraler Punkt





Eine familienfreundliche Veranstaltung

Die meisten Tauchmessen haben Mühe, wirklich familienfreundlich zu sein, aber GO Diving hat sich bemüht, diesen Anspruch zu erfüllen. Durch das Angebot kostenloser Tickets wurde ein Teilnahmehindernis beseitigt. In der Trade Hall bot Spot A Shark kinderfreundlichen Spaß und lehrreiche Aktivitäten. Ein VR-Tauchgang zum Marswrack Schwedens – in 75 m Tiefe – ermöglichte ein immersives Erlebnis, ohne nass zu werden.

Nostalgie traf auf Bildung, denn das Shark in a Bus Aquatic Museum (ein Leyland-Bus von 1957, der eine historische Sammlung präsentiert, darunter einen präparierten fünf Meter langen Weißen Hai, Fossilien und mehr) zielte darauf ab, über die Art aufzuklären und den Schwerpunkt auf den Artenschutz zu legen. Dies war die einzige Attraktion der Tauchshow, für die man ein separates Ticket kaufen konnte, und der Eintritt kostete 5 $.

Im Shark in a Bus-Museum war das ganze Wochenende über viel los

Kinder und Erwachsene hatten gleichermaßen Spaß daran, sich das lange, schmale Demobecken mit Freitauchern, Meerjungfrauen, Sidemount-Tauchern und Unterwasser-Drohnendemos anzusehen.

Als die Show am Sonntagnachmittag zu Ende ging, sagte Adrian Stacey, Herausgeber von Scuba Diver ANZ und Veranstaltungskoordinator: „Es war fantastisch. Das Feedback von Ausstellern, Besuchern und Rednern war wirklich positiv. Es war schön, am Wochenende so viele Familien hier zu sehen, und hoffentlich auch die nächste Tauchergeneration. Alle haben es genossen, unter einem Dach zusammenzukommen. Es hat unsere Erwartungen übertroffen.“



Abschlussgedanken

Eine jährliche Tauchshow in Australien ist schon lange überfällig. Es ist aufregend zu sehen, wie die GO Diving Show diese Lücke füllt und eine so starke Eröffnungsveranstaltung auf die Beine stellt, die ein möglichst breites Tauchpublikum anspricht. Diese Veranstaltung wird in den kommenden Jahren mit Sicherheit wachsen und gedeihen, wenn sie sich etabliert.

Mark Evans von Rork Media hat das letzte Wort für alle, die lieber tauchen gehen als die GO Diving Show zu besuchen: „Ich weiß, dass das Tauchen hier großartig ist, aber man kann an den meisten Wochenenden tauchen gehen – all diese Redner, Aussteller und Attraktionen sind nur an diesem einen Wochenende hier. Nach dieser Eröffnungsshow kamen bereits viele Tauchunternehmen zu uns und sagten: ‚Wir hätten hier sein sollen, wir kommen nächstes Jahr‘, also notieren Sie sich das unbedingt für nächstes Jahr, es verspricht episch zu werden.“

Besuch des Website Weitere Informationen zur Veranstaltung im nächsten Jahr (13.-14. September 2025 auf dem Sydney Showground), wie die Dinge geplant sind.

Fotografie von PT Hirschfield, Mark Evans und Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)