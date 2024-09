Besuchen Sie uns für eine exklusive Vorführung von Diving Into The Darkness

Wir freuen uns, dass die Eröffnung GO Diving Show ANZ (28.–29. September im Sydney Showground) wird gebührend angekurbelt – mit einer exklusiven Vorführung des phänomenalen, preisgekrönten Dokumentarfilms „Diving Into The Darkness“ auf der Hauptbühne.

Kommen Sie am Samstagmorgen um 9.45:XNUMX Uhr zur Hauptbühne und freuen Sie sich auf einen der herausragendsten Dokumentarfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe (lesen Sie unten meine vollständige Rezension). Und noch besser: Gleich nach der Vorstellung Jill Heinerth selbst wird die Hauptbühne beehren und eine beeindruckende Präsentation halten. Regisseurin Nein, Baghai wird ebenfalls bei der Show sein und am Samstagnachmittag die ANZ/Inspiration Stage betreten.

Eintauchen in die Dunkelheit

Rezension: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Als ich zum ersten Mal davon hörte Eintauchen in die DunkelheitIch habe mich sehr darauf gefreut, den Film selbst zu sehen, besonders weil er sich um meine Freundin und Tauchlegende Jill Heinerth dreht. Ihre Geschichte hat es schon lange verdient, präsentiert zu werden, und jetzt, da ich die Gelegenheit hatte, sie aus erster Hand zu sehen, kann ich bestätigen, dass Filmemacher Nays Baghai sich mit dem fertigen Dokumentarfilm selbst übertroffen hat – er verdient wirklich all die Anerkennung, die er in der kurzen Zeit, in der er veröffentlicht wurde, bereits erhalten hat.

Der Film wurde bereits beim diesjährigen Santa Barbara International Film Festival mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm und bei der Veranstaltung Documentaries Without Borders mit dem Preis für herausragende Exzellenz ausgezeichnet.

Der kanadische Entdecker Heinerth, einer der größten lebenden Höhlentaucher der Welt, war an einigen der anspruchsvollsten und berühmtesten Expeditionen beteiligt, von der Erforschung der längsten Höhlen der Welt in Mexiko bis zur Entdeckung riesiger Eisberghöhlen in der Antarktis.

Standbild aus Diving Into The Darkness

Im Gegensatz zu einigen dieser epischen Tauchgänge, die mit Ausschnitten und Archivfotos dargestellt werden, enthält die 96-minütige Dokumentation vertrauliche Interviews und animierte Rückblenden in Heinerths jüngere Jahre, die helfen, ihre Motivation zu erklären, an derart extremen Herausforderungen teilzunehmen.

Mehr als 100 ihrer Freunde sind in den Tiefen gestorben, aber sie behauptet, dass jedes Abenteuer sie einen Schritt näher daran bringt, die Frau zu werden, die sie als Kind gerne getroffen hätte.

Ich war schon immer der Meinung, dass es zwei Arten von Tauchern gibt: diejenigen, die Höhlentauchen lieben, und diejenigen, die das nicht tun. Ich gehöre eindeutig zur zweiten Kategorie. Höhlen haben mir schon immer etwas Gänsehaut gemacht, und Diving Into The Darkness hat meine Meinung nicht geändert!

Standbild aus Diving Into The Darkness

Als ich die erstaunlichen Aufnahmen sah, wie Jill bei spektakulär klarer Sicht mühelos durch mit Stalaktiten, Stalagmiten und anderen topografischen Kuriositäten geschmückte Höhlensysteme glitt, muss ich gestehen, dass ich langsam ein ganz klein wenig in Versuchung geriet.

Andere Abschnitte jedoch – insbesondere ein grauenhafter Moment, in dem ich mich in einer Höhle verirre und der von Nays und dem Team außergewöhnlich gut gefilmt wurde (man weiß genau, dass es sich um eine Nachstellung des fraglichen Vorfalls handelt, aber die Aufnahme ist so gut, dass einem das Herz zu rasen beginnt, während man von der Situation mitgerissen wird) – zügeln meinen momentanen Wahnsinn und ich gehöre wieder zur Kategorie der Taucher, die „bei Wracks, Wänden und Riffen bleiben“!

Jill Heinerth ist eine fesselnde Rednerin, wenn man das Glück hat, sie auf der Bühne zu erleben, und ihr Charisma und ihre Persönlichkeit strahlen im Film so aus, als würde sie direkt vor einem sitzen. Ergänzt wird dies durch die Kamerakünste von Nays Baghai, der zweifellos weiß, wie man epische Szenen mit der Kamera einfängt. Dies ist bei weitem einer der besten Dokumentarfilme zum Thema Tauchen, die ich seit vielen Jahren gesehen habe.

Begleiten Sie uns zu einer exklusiven Vorführung von Diving Into The Darkness 5

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen.