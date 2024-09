Erfahren Sie mehr über Haie in einer einzigartigen Umgebung

Die baldige Eröffnung GO Diving Show ANZ, die dieses Wochenende auf dem Sydney Showground stattfinden wird (28-29 September), verspricht viel Unterhaltung für die Besucher, nicht zuletzt – neben einer Vielzahl von Ausstellerständen, Weltklasse-Referenten, Demo-Pools, VR-Tauchgängen und Demonstrationsbecken – die Möglichkeit, im einzigartigen „Shark in a Bus“ mehr über Haie zu erfahren.

„Shark in a Bus“ ist eine historische Meeressammlung in einem markanten Leyland-Bus aus dem Jahr 1957, in der alle möglichen Ausstellungsstücke und Artefakte zu sehen sind, die allesamt darauf abzielen, den Mythos Haie zu entschlüsseln und interessante Informationen über diese Spitzenprädatoren unserer Ozeane zu bieten.

Das Highlight der Sammlung, die größtenteils in den 1960er und 1970er Jahren zusammengetragen wurde, ist zweifellos Frankie, ein fünf Meter langer Weißer Hai, aber es gibt auch Walfangartefakte, Fossilien, Haikiefer und Hunderte anderer faszinierender Exponate. Es gibt sogar Teile der US-Raumstation Skylab!

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.