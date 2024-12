Ortungsbaken: „15 Minuten, die Ihr Leben retten könnten“

Sporttaucher, die persönliche Ortungssender (Personal Locator Beacons, PLBs) verwenden, werden dringend gebeten, an einer Konsultation zu einem Vorschlag der Küstenwache teilzunehmen, der Such- und Rettungseinsätze im Falle ihres Verschwindens auf See schneller und einfacher machen und anschließend sicherstellen soll, dass ihre eigenen Geräte registriert werden.

Die Maritime & Coastguard Agency (MCA) legt eine Aktualisierung vor, durch die für PLBs dieselben Registrierungsanforderungen gelten, die derzeit für Notfunkbaken (Emergency Position Indicating Radio Beacons, EPIRBs) gelten, wie sie auf einigen Booten verwendet werden.

PLBs senden den Standort auf derselben Frequenz von 406 MHz wie die größeren EPIRBs, sind aber so konzipiert, dass sie am Körper getragen werden und nicht auf einem Schiff oder Rettungsfloß aufbewahrt werden. Sie werden immer manuell aktiviert.

Die Änderung würde Taucher und andere dazu verpflichten, ihre aktuellen und alle neuen PLBs kostenlos bei der MCA zu registrieren, wenn sie in einer maritimen Umgebung – von Meer und Küste bis hin zu Flüssen und Seen – verwendet werden sollen.

Identifizieren, verifizieren und lokalisieren

Durch die Registrierung kann die Küstenwache bei Aktivierung eines PLB die Daten verwenden, um die in Not geratene Person zu identifizieren, zu verifizieren und zu lokalisieren und im Notfall schneller und effektiver Hilfe zu schicken.

„Nur 15 Minuten damit zu verbringen, ein PLB online zu registrieren, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, gefunden und sicher aus einer lebensbedrohlichen Situation geborgen zu werden“, sagt Linda Goulding, Managerin des britischen Notruf- und Sicherheits-Beacon-Registers. „Registrieren Sie einfach alle vorhandenen 406-MHz-PLBs und alle neuen, die Sie in Zukunft kaufen, auf unserer Kunden-Self-Service-Webseite wie die Leute es derzeit mit ihren EPIRBs tun.

„Halten Sie Ihre Registrierung unbedingt auf dem neuesten Stand, damit Such- und Rettungsteams Sie im Notfall finden können.“

Das Aktualisierungspaket berücksichtigt auch technologische Veränderungen und erweitert die Registrierungspflichten auf verschiedene Arten von Wasserfahrzeugen. Formal bedeutet die Aktualisierung der Registrierungsanforderungen für EPIRBs und die Einführung neuer Registrierungsanforderungen für PLBs, dass die Merchant Shipping (EPIRB Registration) Regulations 2000 durch die Merchant Shipping (EPIRB and PLB Registration) (Radiocommunications) (Amendment) Regulations 2025 ersetzt werden.

Die Menschen werden gebeten, auf die Konsultation reagieren spätestens am 30. Januar 2025.

