Meeresschutz mit Fathoms Free

Taucher stehen an vorderster Front im Kampf für den Meeresschutz und Fathoms Free führt den Kampf in Cornwall an – erfahren Sie mehr auf der UK Stage im GO Tauchshow im März, wenn der Tauchbeauftragte und Treuhänder Luke Bullus eine Präsentation halten wird.

Fathoms Free ist eine Gruppe erfahrener freiwilliger Taucher und Kapitäne, die sich dem Schutz der Meerestiere und der Umwelt verschrieben haben. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beseitigung von ALDFG (verlassene, verlorene oder anderweitig entsorgte Fischereiausrüstung) und anderem Meeresmüll aus den Küstengewässern von Cornwall und Devon. ALDFG, oft als „Geisterausrüstung“ bezeichnet, „fischt“ weiterhin, indem es wahllos Tiere darin verfängt, fängt und tötet.



Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Fathoms Free Initiativen zur Entfernung dieser gefährlichen Stoffe aus dem Meer geleitet und so weitere Schäden an der Meeresumwelt verhindert. Die Wohltätigkeitsorganisation arbeitet auch mit anderen Organisationen zusammen und unterstützt diese, indem sie ihre Boote und erfahrenen Kapitäne einsetzt, um Naturschutzbemühungen zu unterstützen, die zu einem saubereren, sichereren Meer für alle beitragen.

Im letzten Jahrzehnt hat sich Fathoms Free zu einem führenden Verfechter gesünderer Ozeane entwickelt und zu gemeinsamen Maßnahmen zum Schutz der Meeresökosysteme für zukünftige Generationen inspiriert.

Wiederherstellung der Ghost-Ausrüstung

Luke engagiert sich leidenschaftlich für den Meeresschutz und widmet den Großteil seiner Freizeit der Bergung von Geisternetzen und dem Meeresschutz. In seinem Vortrag geht es um die Gründung und Entwicklung von Fathoms Free und das anhaltende Problem der Geisternetze, einschließlich wichtiger Fakten und Zahlen, und was sie dagegen unternehmen.

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – die einzige Tauch- und Reisemesse für Verbraucher im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, das technische Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

Dieses Jahr gibt es auch die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb im Mittelpunkt. Dieser Wettbewerb, der sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten, die TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus Greatwood und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise ins Marsa Shagra Eco-Village erhält. Klicken Sie hier HIER um sich für Ihre Teilnahme zu registrieren.

