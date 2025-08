Mark Powell konzentriert sich auf die Herausforderungen der Tauchausbildung

Der technische Ausbilder und Bewerter Mark Powell wird auf der ANZ / Inspiration Stage bei der GO Tauchshow in Sydney im September, um zu diskutieren, warum Training nicht funktioniert – und was wir tun können, um das zu ändern.

Mark machte seine ersten Taucherfahrungen im Alter von zehn Jahren, als er einen Schnuppertauchgang in einem örtlichen Schwimmbad machte. Von da an war er süchtig. Er lernte 1987 das Tauchen und taucht seitdem. Er tauchte im Roten Meer, in Costa Rica, Sri Lanka, Kalifornien, im Golf von Mexiko, im Nahen Osten, in der Truk-Lagune, im Bikini-Atoll, im Karibikküste und im Mittelmeer. Am wohlsten fühlt er sich jedoch in den Gewässern rund um Großbritannien, wo es einige der besten Wracktauchmöglichkeiten der Welt gibt.

Mark wurde 1994 Ausbilder und unterrichtet seitdem aktiv. Im Jahr 2002 gründete Mark Dive-Tech, eine Einrichtung für technisches Tauchen, mit der Absicht, technisches Tauchtraining auf höchstem Niveau anzubieten.

Mark ist TDI/SDI Instructor Trainer Evaluator, Director of Global Development und Mitglied des Global Training Advisor Panel von TDI/SDI. Er vertritt TDI/SDI außerdem in verschiedenen internationalen Normungsgremien wie BSI, ISO und RSTC. Er schreibt regelmäßig für verschiedene Tauchmagazine und spricht regelmäßig auf Tauchkonferenzen weltweit.

Im Jahr 2008 veröffentlichte Mark „Deco for Divers“, einen viel beachteten Überblick über die Theorie und Physiologie der Dekompression. Dieses Buch entwickelte sich schnell zum Standardwerk zu diesem Thema und wird von zahlreichen technischen Tauchverbänden als Lektüre empfohlen.

Im Jahr 2019 veröffentlichte Mark anschließend ein neues Buch mit dem Titel „Technical Diving – An Introduction“.

Die GO Diving Show findet am 6. und 7. September auf dem Sydney Showground statt

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Tickets für die GO Diving Show ANZ sind jetzt im Verkauf, und Sie können die Vorteile der 2-für-1-Frühbucherangebot bis zum 9. September – Sie und Ihr Kumpel/Freund/Partner/Ehepartner können für nur $12Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt – der perfekte Familienausflug! Es gibt ausreichend Parkplätze vor Ort und der Veranstaltungsort ist dank zahlreicher Transportmöglichkeiten gut erreichbar. Merken Sie sich jetzt die Termine vor und freuen Sie sich auf ein unvergessliches Wochenende voller Tauchsport in allen Facetten.