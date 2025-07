Mark Tozer spricht über die „verlorenen Schiffe“ im Hafen von Darwin

Der technische Taucher und Naturschützer Mark Tozer wird über die „verlorenen Schiffe“ im Hafen von Darwin sprechen, wenn er auf der Tech Stage im GO Diving Show ANZ in Sydney im September.

Ob Regen oder Sonnenschein, Mark ist an Südaustraliens Küste unterwegs – seine lebenslange Liebe zum Meer ist tief verwurzelt. Aufgewachsen in Birkenhead, Südaustralien, verbrachte Mark als Kind die Wochenenden beim Schnorcheln in Semaphore. Dies entfachte eine Leidenschaft, die ihn seitdem zu über 8,000 Tauchgängen weltweit geführt hat.

Mark ist seit 1988 ein erfahrener Taucher und erforscht tiefe Wracks und geheimnisvolle Orte mit modernen Kreislaufgeräten, Mischgasen und unerschrockener Neugier. Von den Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg in Darwin Harbour bis hin zu den legendären Tiefen der Truk-Lagune, Vanuatus SS President Coolidge und Palau dokumentiert er die Unterwassergeschichte mit Präzision und Sorgfalt.

Marks Engagement beschränkt sich nicht nur aufs Tauchen. Gemeinsam mit Andrew Fox ist er Geschäftspartner von Rodney Fox Shark Expeditions und ermöglicht Tauchern so, Weiße Haie sicher zu erleben und gleichzeitig wichtige Forschung zu unterstützen. Zu seinen Aktivitäten im Naturschutz gehören die Gründung von Dive for Cancer im Jahr 2013 – die Spenden für den Cancer Council sammelt – und die Eröffnung des Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, einem immersiven Museum, das sich dem Meeresleben, dem Taucherleben und der Meereskunde widmet.

Im Jahr 2022 kam Mark als Direktor zu Sharks and Rays Australia (SARA) und setzt sich dort für den Schutz der am meisten missverstandenen Meeresarten Australiens ein.

Ob er nun Naturschutzbemühungen leitet, mit Legenden wie Dr. Sylvia Earle taucht oder die nächste Generation von Meeresschützern inspiriert, Mark Tozer setzt seine Leidenschaft weiterhin in die Tat um – sowohl unter Wasser als auch an Land.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

