Michelle Cove, Rosemary Lunn und Anne Hasson – Neuzugänge in der Scuba Diving Hall of Fame 2025

Die im Jahr 2025 neu aufgenommenen Mitglieder der renommierten International Scuba Diving Hall of Fame (ISDHF) – Michelle Cove, Rosemary Lunn und Anne Hasson – sind einzigartig, da es das erste Mal ist, dass alle neu aufgenommenen Mitglieder Frauen sind.

Das ISDHF wurde im Jahr 2000 vom Tourismusministerium der Cayman Islands ins Leben gerufen und würdigt führende Persönlichkeiten der Tauchbranche, die durch Innovationen und Fortschritte in den Bereichen Tauchtourismus, Ausrüstungsdesign, Tauchsicherheit, Inklusivität, Erkundung, Abenteuer, Innovation und mehr zum Erfolg des Sporttauchens weltweit beigetragen haben.

Zu den diesjährigen Neuzugängen zählen Simone Melchoir-Cousteau (Frankreich) und Women Divers Hall of Fame (Vereinigte Staaten von Amerika) als frühe Pionierinnen, Michelle Cove (Bahamas), Anne Hasson (Vereinigte Staaten von Amerika) und Rosemary E. Lunn (Vereinigtes Königreich) als Neuzugänge und Hidy Yu Hiu-Tung (Hongkong) als Wegbereiterin, eine neue Kategorie für die ISDHF.

Sie reihen sich in der ISDHF neben anderen namhaften Frauen der Branche ein, darunter Jill Heinerth (2020), Dr. Eugenie Clark (2010) und Cathy Church (2008).

Die Neuzugänge von 2025 werden am 20. September 2025 bei einer Zeremonie auf den Cayman Islands offiziell in die Hall of Fame aufgenommen.

Die diesjährigen Neuzugänge wurden aufgrund ihrer bedeutenden Beiträge zur Tauchbranche ausgewählt:

Michelle Cove (Bahamas)

Michelle Cove war maßgeblich daran beteiligt, Stuart Coves Dive Bahamas zu einem der größten Tauchunternehmen der Karibik zu entwickeln. Sie sicherte und erweiterte Wassersport- und Tauchkonzessionen für wichtige Partner wie Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines und private Clubs. Unter ihrer Führung entwickelte das Unternehmen ein vielfältiges Angebot, darunter SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), Schnorcheln, Wassersport sowie Unterwasserfotografie und -videos, wodurch Besuchern weltweit erstklassige Meereserlebnisse zugänglich wurden.

Michelle ist eine erfahrene Leiterin von Haitauchgängen und setzt sich seit jeher für die Sicherheit von Haien, Aufklärung und Meeresschutz ein. Ihre Zusammenarbeit mit der PEW Environmental Group und dem Bahamas National Trust führte 2011 zur Gründung des Bahamas Shark Sanctuary, dem ersten seiner Art im Atlantik. Sie ist auch eine wichtige Verfechterin der Aufklärungs- und Ausrottungsbemühungen über invasive Rotfeuerfische sowie des Korallenschutzes, der Einrichtung von Aufzuchtstationen und von Pflanzungsinitiativen zur Wiederherstellung lebenswichtiger Riffökosysteme.

Michelle Cove

Als PADI Open Water Scuba Instructor hat Michelle unzählige Taucher in die Schönheit der Bahamas eingeführt und zum Schutz der Ozeane inspiriert. Sie war maßgeblich an der Gründung der Organisationen Ocean Watch Bahamas und Children on the Reef beteiligt, die sich darauf konzentrieren, die Jugend der Bahamas über den Ozean aufzuklären und Karrieren in der Wassersportbranche und im Meeresschutz zu fördern.

Michelles Fachwissen erstreckt sich auch auf die Film- und Fernsehbranche, wo sie zahlreiche Fernseh- und Filmpersönlichkeiten im Tauchen ausgebildet und als Sicherheitstaucherin, Kameratalent und Stunt-Darstellerin gearbeitet hat. Ihre Arbeit umfasst große Produktionen wie James Bond, Into the Blue, Flipper und Projekte für Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network und History Channel.

Heute besitzt und betreibt Michelles Unternehmen Resort Lifestyle Ltd Albany und Lyford Cay Watersports und bietet erstklassige Tauch-, Schnorchel- und Wassersporterlebnisse auf den Bahamas.

Anne Hasson (Vereinigte Staaten von Amerika)

Anne Hassons Pionierarbeit revolutionierte die Tauchbranche, nachdem sie 1984 das renommierte Cayman Aggressor auf den Markt brachte. Als Vizepräsidentin von Aggressor Adventures beaufsichtigt Anne die Abteilungen Reservierungen, Marketing und Werbung und bewahrt die Integrität und das Image der Marke und Corporate Identity des 41 Jahre alten Unternehmens. Heute setzt Aggressor Adventures neue Maßstäbe für den Tauch- und Abenteuertourismus weltweit.

Unter ihrer Führung expandierte Aggressor Adventures und bietet nun 24 internationale Tauchjachten mit Übernachtungsmöglichkeiten, einzigartige Lodges, Vogelbeobachtungen und Flusskreuzfahrten an. Die Firma operiert an erstklassigen Standorten wie den Bahamas, Belize, den Caymaninseln, den Galapagosinseln, Ägypten, den Malediven und darüber hinaus.

Anne Hasson

Anne ist eine leidenschaftliche Verfechterin des nachhaltigen Tauchens und fördert umweltfreundliche Reisepraktiken zum Schutz der Meeresökosysteme an allen Aggressor-Standorten. Sie ist auch maßgeblich an der Etablierung hoher Kundenservicestandards beteiligt und festigt damit die Position von Aggressor Adventures als weltweit führendes Unternehmen in der Tourismusbranche.

Anne ist außerdem Mitglied des Vorstands der Sea of ​​Change Foundation, die sich für den weltweiten Naturschutz einsetzt, und wurde in die Women Divers Hall of Fame (2010) aufgenommen.

Rosemary Lunn (Vereinigtes Königreich)

Die Aufnahme von Rosemary Lunn stellt einen historischen Meilenstein dar, da sie die erste Britin ist, der diese hohe Ehre zuteil wird.

Rosemary bringt jahrzehntelange Erfahrung in ihre vielfältigen Beiträge ein und hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Tauchbranche gespielt. Sie ist eine geschätzte Fachkraft, erfolgreiche Journalistin, Rednerin, Pädagogin, Eventorganisatorin und setzt sich für Tauchsicherheit und -ausbildung ein.

Rosemary ist eine erfahrene Tauchlehrerin und verfügt über Zertifizierungen als PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor und Trimix- und CCR-Taucherin mit umfassender Unterrichtserfahrung in Großbritannien und international.

Ihr Einfluss reicht über das Sport- und technische Tauchen hinaus – sie ist die erste nichtmilitärische Zivilistin und erste Taucherin, die dem britischen Verteidigungsministerium als Teil des Defence Diving Standards Team beitritt.

Rosemary Lunn

Als Innovatorin im technischen Tauchen war Rosemary Mitbegründerin des Synposiums für fortgeschrittenes und technisches Tauchen EUROTEK, gründete TEKDiveUSA und koordinierte das Rebreather Forum 3 im Auftrag von AAUS, DAN und PADI.

Sie war Mitglied im Vorstand der Scuba Industries Trade Association (SITA) und ist Mitglied der British Diving Safety Group (BDSG), wo sie weiterhin Branchenstandards und Best Practices mitgestaltet.

Ihre herausragenden Beiträge haben ihr Anerkennung eingebracht, darunter den SSI Platinum Diver Award, und sie ist assoziiertes Mitglied der Women Divers Hall of Fame.

Frühe Pioniere

Die Französin Simone Melchoir-Cousteau gilt als erste Sporttaucherin und Aquanautin und war die geliebte Ehefrau und Partnerin des legendären Ozeanographen Jacques-Yves Cousteau. Sie war maßgeblich an seiner Miterfindung der Aqualung beteiligt, einer revolutionären Erfindung, die das Sporttauchen revolutionierte, und machte ihn mit dem Ingenieur und der Finanzierung vertraut.

Sie war maßgeblich beteiligt an der Übernahme von Calypso, das berühmte Forschungsschiff der Familie Cousteau, und spielte eine Schlüsselrolle bei der Operation auf See. Für die Calypsos Bei ihren ersten Expeditionen verkaufte sie Familienjuwelen und Pelzmäntel, um Treibstoff und wichtige Navigationsinstrumente für das Schiff zu kaufen. Sie war als „La Bergere“, die Schäferin, bekannt, da sie der ausschließlich aus Männern bestehenden Besatzung 40 Jahre lang als Krankenschwester, Psychiaterin und Mutter diente.

1963 schrieb Simone Geschichte, als sie als erste weibliche Aquanautin der Welt den Unterwasserlebensraum Conshelf II im Roten Meer besuchte. Ihr Vermächtnis als Pionierin des Sporttauchens und der Meeresforschung inspiriert noch heute Generationen von Entdeckern und Umweltschützern auf der ganzen Welt.

Simone Melchoir-Cousteau

Die in den USA ansässige Women Divers Hall of Fame, die sich der Anerkennung und Würdigung der Beiträge weiblicher Taucherinnen und der Förderung der nächsten Tauchergeneration widmet, ist eine internationale, gemeinnützige, professionelle Ehrengesellschaft, deren Mitgliederbeiträge eine breite Palette von Bereichen abdecken, darunter Kunst, Wissenschaft, Medizin, Erkundung und Technologie, Unterwasserarchäologie, Wirtschaft, Medien, Ausbildung und Bildung, Sicherheit, kommerzielles und militärisches Tauchen, Freitauchen und Unterwassersport.



Die WDHOF nahm im Jahr 71 ihre erste Klasse von 2000 Mitgliedern auf, darunter einige der einflussreichsten Frauen der Tauchgeschichte, wie die renommierte Ozeanographin Dr. Sylvia Earle und Dr. Eugenie Clark, bekannt als „Shark Lady“, die für ihre bahnbrechenden Beiträge zur Meeresforschung und -erkundung ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2024 zählt die Hall 260 Mitglieder aus 30 US-Bundesstaaten und -Territorien sowie 22 Ländern weltweit.

Hall of Fame der Taucherinnen

Wegbereiter

Die aus Hongkong stammende Hidy Yu Hiu-Tung ist eine international gefeierte Schauspielerin und Model mit über 19 Jahren Taucherfahrung, die ihre Leidenschaft für das Meer mit einer dynamischen Karriere in der Öffentlichkeit verbindet. Als zertifizierte Tauchlehrerin, technische Taucherin und Freitaucherin hat Hidy Yu nicht nur die Kunst der Unterwassererkundung gemeistert, sondern ist auch eine engagierte Verfechterin des Meeresschutzes geworden.

2011 wurde sie zur Sprecherin von Miss Scuba International ernannt und nutzte ihren Einfluss, um sich für den Schutz der Meeresökosysteme einzusetzen. Ihr Engagement für den Schutz der Ozeane wurde 2016 noch weiter verstärkt, als sie Botschafterin der Asia Dive Expo (ADEX) wurde, wo sie weiterhin überzeugende Vorträge zum Meeresschutz vor internationalem Publikum hält.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu setzt sich direkt für den Schutz der Meeresumwelt ein und leitet seit 2019 Initiativen zur Beseitigung von Geisternetzen in Hongkong. Im Jahr 2023 wurde sie zur Geisternetz-Botschafterin von ADEX Singapur ernannt und führte eine außergewöhnliche, 23 Stunden dauernde, ununterbrochene Meeressäuberungsaktion in Sabah durch, was ihr Engagement für konkrete Naturschutzbemühungen unterstreicht.

Hidys Beiträge zur Tauchgemeinschaft und zum Umweltschutz haben ihr mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen eingebracht, darunter den Industry Advocator Rising Star Award bei ADEX China im Jahr 2018 und den NAUI Outstanding Service Award im Jahr 2021.

Im Jahr 2024 war Hidy Yu Mitbegründerin der Bling Bling Ocean Foundation, einer Organisation, die sich durch wohltätige Initiativen und Bildungsarbeit für den Schutz der Ozeane einsetzt. Mit ihrer Plattform als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens schärft sie kontinuierlich das Bewusstsein für kritische Umweltprobleme und organisiert regelmäßige Naturschutzaktivitäten.