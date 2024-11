Mission Blauer Planet: Ein Astronaut beim Tauchen

Sie hat ihr früheres Leben im Orbit zwar beendet, aber die Raumfahrerin und Taucherin NICOLE STOTT ist immer noch auf einer Mission: Sie will uns alle auf die lebenswichtigen Verbindungen zwischen dem Kosmos und unserer Wasserwelt aufmerksam machen. Sie spricht mit Steve Weinman

Gäste des COMO Cocoa Island auf den Malediven freuten sich kürzlich, bei ihren Tauchgängen niemand Geringeres als eine erfahrene Astronautin an ihrer Seite zu haben – jemand, der in seiner Zeit von Strömungstauchgängen über Satellitentauchen bis hin zu Weltraumspaziergängen alles erlebt hat.

Auch nach all den Jahrzehnten im Weltraumzeitalter, in einer Zeit, in der wohlhabende Bürger ihre eigenen Kurzreisen jenseits der Schwerelosigkeit unternehmen, sind professionelle Raumfahrer und Raumfahrerinnen noch immer eine Seltenheit.

Nicole Stott hingegen genoss das Rifftauchen im Indischen Ozean und eine neue Gelegenheit, über ihr Lieblingsthema zu sprechen: die vielfältigen Verbindungen zwischen den Ozeanen und dem Weltraum.

COMO Cocoa Island, Standort eines kürzlichen Astronautencamps auf einer Insel (COMO Cocoa Island)

Das Resort im Süd-Malé-Atoll mit seinen 33 Überwasservillen war Gastgeber eines sogenannten „Insel-Astronautencamps“. Nicoles Aufenthalt war das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen COMO und den beiden Initiativen, die ihr sehr am Herzen liegen, „Space For A Better World“ und der „Space For Art Foundation“.

In Begleitung von Tauchlehrern des PADI-Tauchzentrums Cocoa Island erkundeten Nicole und die Gäste Orte wie das Shambhala-Riff in der Nähe des Resorts und das Bay-Riff in einer 12 m tiefen Lagune mit einer üppigen Vielfalt an Korallenvermehrungsgestellen.

Die Taucher waren von der lokalen Meeresfauna angetan: Schwarzspitzen-Riffhaie, Napoleon-Lippfische und sowohl Echte Karettschildkröten als auch Grüne Meeresschildkröten zeigten sich, zusammen mit einer unterstützenden Besetzung aus Muränen, Orientalischen Süßlippen, Riesenmuscheln, Anemonenfischen, Putzergarnelen, Wimpelfischen, Rotfeuerfischen und Falterfischen.

Nicole Stott erkundet das Riff (COMO Cocoa Island)

Eine Schildkröte entdecken (COMO Cocoa Island)

Nach ihren Tauchgängen konnten die Gäste mit Nicole unter dem Sternenhimmel speisen und ihre Gespräche bis in die Nacht fortsetzen.

„Wir hatten das Glück, diese Island Astronaut Camps in mehreren Como„Wir sind stolz auf unsere wunderschönen Orte auf der ganzen Welt“, sagt Nicole. „Was uns an der Arbeit mit COMO besonders gefällt, ist, dass sie die Verbindung zwischen Meer und Weltraum verstehen – dass wir auf einem Planeten mit Ozeanen leben.“

„Sie wissen, dass die Kinder, die ihre Standorte besuchen, eine bedeutungsvolle Erfahrung verdienen, und sie heißen die Kinder aus den örtlichen Gemeinden willkommen, daran teilzunehmen. Das ist uns sehr wichtig – und wenn sie die Kinder aus der Umgebung nicht zum Resort bringen können, legen sie Wert darauf, uns zu den örtlichen Schulen und Gemeinden zu bringen.

„Wir sind außerdem sehr dankbar, dass wir an diesen Orten die Möglichkeit haben, im Wasser zu tauchen und Naturschutzmaßnahmen wie Korallenrestaurierung, Mangrovenpflanzung und Strandsäuberungsaktionen durchführen können.“

Einsamer Hai (COMO Cocoa Island)

Zu spät zum Tauchen

Nicole Stott entdeckte das Tauchen erst spät, sagt sie. „Ich war in meinen 30ern und eine Gruppe von Freunden, mit denen ich im Kennedy Space Center arbeitete, besuchte gemeinsam PADI-Kurse. Dann machten wir alle unseren ersten Open Water gemeinsamer Check-out-Tauchgang am Delray Beach.

„Die ganze Zeit habe ich gesagt, dass ich es kaum glauben kann, dass ich so lange mit dem Tauchen gewartet habe!“

Das ist jetzt ein halbes Leben her. New YorkDie heute 61-jährige Nicole arbeitete zwar für die NASA, aber es dauerte eine Weile, bis sie als Astronautin ausgewählt wurde. „Ich glaube, ich habe schon immer die Verbindung zwischen dem, was wir im Ozean erleben, und dem, was wir aus dem Weltraum erleben, geschätzt“, sagt sie. „Es stellte sich heraus, dass es mehr Verbindungen gibt, als ich erwartet hatte.“

Ihre Karriere begann 1987 richtig, als sie mit einem Abschluss als Luft- und Raumfahrttechnikerin bei Pratt & Whitney als Konstruktionsingenieurin anfing. Kurz darauf wechselte sie zur NASA nach Kennedy in Florida und wechselte 1998 zum Johnson Space Center in Houston, Texas.

Die Auswahl als NASA-Missionsspezialist im Jahr 2000 bedeutete zwei Jahre TAUCHERAUSBILDUNG und Auswertung, bevor sie der Station Operations Branch des Astronautenbüros zugeteilt wurde. Der Weltraum lockte und Nicole wurde schließlich Bordingenieurin bei den Expeditionen 20 und 21 zur Internationalen Raumstation und Missionsspezialistin bei den damit verbundenen Space Shuttle-Missionen in den Jahren 2009 und 2011.

Nicole Stott, die Astronautin (NASA)

Bei der ersten dieser ISS-Missionen nahm sie an deren erstem Weltraumspaziergang teil und war auch das letzte Expeditionsmitglied, das mit dem Space Shuttle zur Erde zurückkehrte. Insgesamt verbrachte sie 104 Tage im Weltraum.

„Jeder Astronaut ist ein Taucher“

Nicoles Karriere bei der NASA dauerte 27 Jahre, doch als sie 2015 in den Ruhestand ging, hatte sie nicht die Absicht, sich zurückzulehnen – ihre kombinierte Raumfahrt- und Tauchkarriere hatte sie auf eine Mission geschickt.

Sie hat weiter getaucht, obwohl sie nie das Bedürfnis verspürt hat, in den PADI-Rängen aufzusteigen, und ist immer noch eine Open Water Bis heute ist sie Taucherin, allerdings mit einigen sehr esoterischen Erfahrungen auf dem Buckel.

Dazu gehören zahlreiche Tauchgänge im Neutral Buoyancy Lab (NBL) der NASA in Johnson zur Vorbereitung auf die Schwerelosigkeit und diese Weltraumspaziergänge sowie der Erwerb fortgeschrittener Fähigkeiten zur Vorbereitung auf Sättigungstauchgänge im Unterwasserforschungshabitat Aquarius in Florida.

Nicole ist bereit für eine NBL TAUCHERAUSBILDUNG Tauchen (NASA)

„Heutzutage ist jeder Astronaut ein Taucher – oder wird einer, wenn er ausgewählt wird“, sagt Nicole. Viele ihrer Freizeittauchgänge hat sie vor der südlichen Karibikinsel Bonaire durchgeführt. „Sie ist so zugänglich und so schön aus all den Gründen, aus denen wir tauchen – wegen der Farbenpracht und der Vielfalt des Lebens.“

Neue Erfahrungen sind jedoch immer reizvoll und die Malediven gehören in diese Kategorie. „Es ist so interessant für mich zu sehen, wie unterschiedlich das Leben und die Schönheit von einem Ort zum anderen auf der Erde sein können – ich vergleiche Tauchgänge immer mit dem, was ich in Bonaire erlebt habe.

„Was jeden Ort zu meinem Lieblingsort macht, sind die Menschen, mit denen ich tauchen kann. Besonders liebe ich es, wenn ich mit meinem Sohn tauchen kann – er taucht seit seinem elften Lebensjahr und liebt es.“ Nicoles Ehemann, der auf der Isle of Man geborene „Weltraumunternehmer“ Christopher, ist ebenfalls Taucher. Das Paar lebt in St. Petersburg, Florida.

„Man kann nicht einfach in sein Raumschiff springen“

Die Unterwasserforschungsmission Aquarius im Jahr 2006 war für Nicole „ein herausragendes Erlebnis“. Als Crewmitglied des Projekts NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) hatte sie 18 Tage lang mit fünf anderen Aquanauten in der Tiefe gearbeitet.

„Es war etwas Außergewöhnliches, im ‚inneren Raum‘ zu leben und die Ehrfurcht und das Wunder dieses Raums zu erleben“, sinniert sie.

Nicole Stott außerhalb von Aquarius während der Mission NEEMO 9 (NASA)

Aquarius war ihrer Meinung nach die beste Analogie zum Leben und Arbeiten im Weltraum. „Wenn man sich eine Stunde lang in 60 Metern Tiefe im Habitat aufhält, ist der Körper so mit Stickstoff gesättigt, dass man nicht einfach sicher an die Oberfläche schwimmen kann. Über einen längeren Zeitraum in dieser extremen Umgebung zu sein, ist sowohl physisch als auch psychisch so nah am Weltraum, wie man nur sein kann.“

„Man kann nicht einfach nach draußen gehen, ohne spezielle Überlebensausrüstung – Taucherausrüstung/Raumanzug. Man kann nicht einfach zur Oberfläche springen, wenn etwas schief geht – man muss zuerst sowohl die Besatzung als auch das Fahrzeug in eine sichere Konfiguration bringen, genau wie im Weltraum, wo man nicht einfach in sein Raumschiff springen kann, wenn etwas schief geht.

Mitglieder der NEEMO 9-Crew (NASA)

„Der beengte Raum, die Kommunikation mit dem Missionskontrollteam, das Essen, der minimale Ansatz für das, was zum Überleben und Gedeihen wirklich notwendig ist, die Wissenschaft, die wir betreiben – all das ist an beiden Orten ähnlich. Und die Erkundung und Ehrfurcht und das Staunen!

„Wir scherzen, dass wir im inneren Weltraum leben und arbeiten – umgeben von unserem Planeten – und uns darauf vorbereiten, im äußeren Weltraum zu leben und zu arbeiten – wo wir den Planeten umgeben.“

„Die Lust ist der Schmerz“

Gibt es ein aufregenderes Erlebnis als einen Weltraumspaziergang? Für Nicole ist alles, von der TAUCHERAUSBILDUNG ab war eine Freude.“Loved it!" Sie sagt.

Im Neutral Buoyancy Lab sei es „sehr cool gewesen, zur Vorbereitung auf einen Weltraumspaziergang tauchen zu können, an einem Ort zu sein, wo das Wasser so klar ist, dass es wie Luft ist, und in einem Pool um eine Raumstation herum zu tauchen.“

Außenbordaktivität über dem blauen Planeten (NASA)

„Beim Tauchen kommt man der Schwerelosigkeit wahrscheinlich am nächsten, vor allem, wenn man sich für den Tauchgang gut neutralen Auftrieb verschafft. Das Tauchen im NBL ist meiner Meinung nach genauso gut wie das Tauchen im Wasser hier auf der Erde, aber man hat immer noch den Wasserwiderstand und das Gewicht und die Trägheit des Raumanzugs.

„In dem 300 Kilogramm schweren Anzug im Wasser zu arbeiten, ist wahrscheinlich die körperlich anstrengendste Sache, die ich je gemacht habe – die Freude ist die Qual.

„Glücklicherweise kann man all der Arbeit und den Herausforderungen im Schwimmbad im Weltraum mit nahezu mühelosen Bewegungen in der Mikrogravitation begegnen – ich bin dankbar, dass es nicht umgekehrt ist.

„Die Möglichkeit, im NBL um die Hardware der Raumstation im Pool herumzutauchen, versetzt einen einfach in eine wirklich wundervolle mentale Verfassung und lässt einen erahnen, wie es sein wird, in einem Raumanzug um die echte Hardware im Weltraum herumzuschweben.

„Es gibt wirklich keinen besseren Weg, sich mit dem Äußeren Ihres Raumschiffs, Ihrer Raumstation und der externen Hardware vertraut zu machen, als alles im Pool aus nächster Nähe zu erleben. Wir haben ein cooles VR-Labor, das auch hilft.

„Für mich ist ein Weltraumspaziergang aus einem anderen Grund sehr ähnlich wie Tauchen – es ist eine dieser Erfahrungen, die eigentlich wirklich schwer zu beschreiben ist und so viel beeindruckender ist, als man es sich jemals vorstellen kann. Ich kann beides nur wärmstens empfehlen!“

Winken während eines EVA auf ISS 128 (NASA)

Notfallalarm

Nicoles TAUCHERAUSBILDUNG hat ihr geholfen, unwillkommene „extreme“ Weltraum- oder Taucherlebnisse zu vermeiden, „aber an beiden Orten sind definitiv Dinge schiefgelaufen oder nicht wie geplant. Deshalb bereiten wir uns so gut auf all die Dinge vor, von denen wir denken oder wissen, dass sie schiefgehen können.“

„Einer meiner stolzesten Momente im Weltraum war, als ich zum ersten Mal um 3 Uhr morgens den Notfallalarm erlebte und sah, wie unsere Besatzung brav aus den Mannschaftsräumen schwebte, alle zählte und sich an die Arbeit machte, um das Problem so zu lösen, wie wir es auf der Erde gelernt hatten.

„Ich denke, mein PADI TAUCHERAUSBILDUNG und die spätere Vorbereitung auf die NEEMO-Mission hat bei mir in der Unterwasserumgebung dasselbe bewirkt. Situationsbewusstsein – für deinen Tauchpartner, deine Ausrüstung, deine Umgebung – ist sowohl auf See als auch im Weltraum von entscheidender Bedeutung. Ich würde behaupten, dass sich Situationsbewusstsein in allen Umgebungen zum Vorteil aller auszahlt.“

Nicole in der Schlange am Aquarius-Standort (NASA)

In London nahm ich an einer der ersten einer geplanten Reihe groß angelegter Diskussionsveranstaltungen teil, die von Nicole und ihren Mitarbeitern organisiert werden, diesmal im Science Museum.

Vielleicht befand es sich noch in der Versuchsphase und schien seinem eigenen Erfolg zum Opfer zu fallen: Es hatte so viele hochqualifizierte Gastredner auf die Bühne gelockt, dass die Chancen auf eine ernsthafte Debatte zwischen ihnen aufgrund von Zeitbeschränkungen abnahmen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurde jedoch zunehmend die komplexe Beziehung zwischen der Weltraumforschung und der Erforschung der Meere unseres blauen Planeten beleuchtet.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich war das schiere Ausmaß, in dem wir die Ozeane heute mithilfe von Satellitenbildern bis ins kleinste wissenschaftliche Detail erforschen und überwachen. Nicole ist davon überzeugt, dass alle Bemühungen im Weltraum auch auf der Erde Früchte tragen, wie sie in ihrem Buch darlegt: Zurück zur Erde oder „Was mir das Leben im Weltraum über unseren Heimatplaneten und unsere Mission, ihn zu schützen, beigebracht hat.

Fischschwärme auf den Malediven (COMO Cocoa Island)

Etwa zur gleichen Zeit wie die Veranstaltung im Science Museum arbeiteten Nicoles zwei gemeinnützige Organisationen mit einer dritten zusammen, Ozean Kultur Leben, soll die großen Leinwände in Piccadilly mit Bildern des Meereslebens erobern und Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen dazu aufrufen, „sich dem Kampf zum Schutz der lebenswichtigen Ökosysteme der Erde anzuschließen“.

Aquarelle im Weltraum

Nicole beschreibt ihre Raum für eine bessere Welt als „Verbindung zwischen Weltrauminteressierten und Weltrauminteressierten“, während die Stiftung Raum für Kunst hat sich zum Ziel gesetzt, „eine globale Kindergemeinschaft durch die Ehrfurcht und das Wunder der Weltraumforschung und die heilende Kraft der Kunst zu vereinen“.

Die ehemalige Astronautin war tatsächlich der erste Mensch, der im Weltraum Aquarelle malte. „Meine Kunst ist inspiriert von der Ehrfurcht und dem Staunen, das ich überall erlebe“, sagt sie.

„Die Ansichten der Erde aus dem Weltraum, mein Raumschiff, die Ansichten der farbenfrohen Unterseite des Wassermanns, die unglaublichen Kreaturen, die wir bei unseren Tauchgängen sehen, Eisberge in der Antarktis – die Inspiration um uns herum ist endlos. Wir sind auf einer sehr zielgerichteten Mission, den Menschen zu vermitteln, dass all die Arbeit, die wir im Weltraum leisten, letztlich dem Wohl allen Lebens auf der Erde dient.“

Trio von Adlerrochen (COMO Cocoa Island)

Ich fragte mich, was die Leute, die Nicole bei ihren verschiedenen Veranstaltungen trifft, am liebsten über den Weltraum und ihre Erfahrungen dort erfahren wollten?

„Insbesondere Taucher interessieren sich für die Ähnlichkeiten zwischen Tauchen und dem Aufenthalt im Weltraum. Sie scheinen auch diejenigen zu sein, die fragen, warum wir mehr Geld im Weltraum ausgeben als hier auf unserem Planeten, im Ozean, um unsere planetarischen Herausforderungen zu erforschen und zu lösen.

„Wir lieben diese Gespräche, weil sie uns die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, dass das, was wir im Weltraum tun, ‚Von der Erde, für die Erde‘ ist – dass alles, was wir dort tun, letztlich darauf abzielt, das Leben auf der Erde zu verbessern.“

„Wir messen die Lebenszeichen unseres Planeten vom Weltraum aus – den Großteil der wichtigen Informationen, die wir brauchen, um den Zustand der Ozeane und unseres Planeten im Allgemeinen zu verstehen – und um uns dann bei der Lösung unserer größten planetarischen Herausforderungen zu helfen.

„Und Taucher sind, wie alle anderen auch, daran interessiert, wie es ist, als Mensch an bemannten Raumflügen teilzunehmen.“

Die dünne blaue Linie

Blaustreifen-Schnapper (COMO Cocoa Island)

Hat der Aufenthalt im Weltraum Nicole verändert? „Ja, ich glaube nicht, dass man als Mensch an einen Ort wie den Weltraum reisen und diesen außergewöhnlichen Blickwinkel erleben kann, ohne dass es eine positive Veränderung mit sich bringt“, sagt sie.

„Ich denke, das Gleiche gilt für das Tauchen. Eine Reise in den Weltraum und ein Tauchgang – eigentlich jede fantastische und wundervolle Erfahrung – sollte als Aufforderung zum Handeln verstanden werden.

„Sie stellen auf ganz neue Weise eine Verbindung zum Planeten her. Sie schätzen die einfache – und doch, wie ich sagen würde, fesselnde – Realität dessen, wer wir alle gemeinsam im Weltraum sind und wo wir uns befinden.

„Wir leben auf einem Ozeanplaneten. Wir sind alle Erdlinge. Die einzige Grenze, die zählt, ist die dünne blaue Linie der Atmosphäre, die uns alle umhüllt und schützt.“

Nicole Stott taucht im Weltraum (NASA)

„Und der ultimative Aufruf zum Handeln besteht für uns alle darin, unsere Rolle als Besatzungsmitglieder und nicht als Passagiere auf dem Raumschiff Erde zu akzeptieren. Auf diese Weise haben wir die Macht, für alles Leben auf der Erde eine Zukunft zu schaffen, die so schön ist, wie sie aus dem Weltraum aussieht.

„Ich kann nicht genug betonen, wie großartig es für uns alle hier auf der Erde ist, unter Wasser zu gehen und den inneren Raum zu erleben – die Vernetzung allen Lebens auf der Erde zu verstehen, die Schönheit zu erleben und eine größere Wertschätzung für die Ehrfurcht und die Wunder zu entwickeln, die uns jeden Tag umgeben.

„Wir müssen nur unser Herz und unseren Geist dafür öffnen und den Sprung wagen!“

