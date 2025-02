Monty Halls Big Blue Bag-Projekt

Der Fernsehmoderator, Autor und Abenteurer Monty Halls führt die Besucher in die GO Tauchshow im März zu seinem Big Blue Bag Bürgerwissenschaftliches Meeresschutzprojekt.

Monty ist ein ehemaliger Offizier der Royal Marines, der während des Friedensprozesses Anfang der 1990er Jahre für Nelson Mandela arbeitete. Er verließ die Marines, um eine Karriere bei Expeditionen zu verfolgen, Federwegs Er studierte Journalismus und Biologie, schloss mit einem First Class Honours Degree ab und qualifizierte sich als Meeresbiologe.

Sein Studium finanzierte er durch die Leitung von Expeditionen, von denen die bemerkenswerteste die war, als er 2002 ein multinationales Team zur Entdeckung einer versunkenen Stadt vor der indischen Küste führte. Während dieser Zeit leitete er auch vier Expeditionen nach Südafrika, drei nach Malawi, um das Ökosystem des Sees zu erforschen und Wildereiaktivitäten auf dem Nyika-Plateau zu untersuchen, und eine nach Südafrika, um in Höhlensystemen vor dem Kap nach Beweisen für prähistorische Siedlungen zu tauchen. Für seine Arbeit wurde er von der Scientific Exploration Society mit der Bish-Medaille für Verdienste um die Erforschung ausgezeichnet.

Im Jahr 2003 gründete Monty seine eigene Expeditionsgesellschaft und absolvierte in den folgenden vier Jahren vier Weltumrundungen auf der Suche nach den großartigsten Begegnungen im Ozean. Dies brachte ihm die Aufmerksamkeit von Fernsehproduzenten ein und er wurde als Teilnehmer für die Flaggschiff-Show „Superhumans“ von Channel 4 abgeworben, einem Test für Elite-Performer, die an einer Reihe von Herausforderungen teilnehmen, die vom Testzentrum QinetiQ entwickelt wurden. Monty gewann diesen Wettbewerb und wurde gefragt, weitere Serien für Channel 4, National Geographic, den History Channel, Channel 5 und die BBC zu moderieren.

Am bekanntesten ist er für seine drei BBC2-Serien Great Escapes, in denen er mit seinem Hund Reuben an der Westküste Schottlands und Irlands lebte. Außerdem moderierte er die mehrfach preisgekrönte Serie Great Barrier Reef.

Monty hat mehrere Bücher geschrieben und schreibt regelmäßig für Zeitschriften und Zeitungen, in denen er häufig seine Begeisterung für die Natur zum Ausdruck bringt. Er ist außerdem Botschafter verschiedener Naturschutzgruppen und wurde von der Universität Plymouth mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet.

Das große Blau Bag Das Projekt soll Menschen jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten dazu befähigen, direkt zum Schutz der Gewässer und Ozeane beizutragen. Die Teilnehmer/Gemeinden erhalten ein speziell entwickeltes „Big Blue Bag„, das leicht verständliche Protokolle enthält, mit denen sie wichtige Daten zur Gesundheit der Meere sammeln können, darunter Mikroplastikverschmutzung, Artenvielfalt, Wassertemperatur und Küstenmüll. Die gesammelten Daten werden in eine globale, frei zugängliche Datenbank hochgeladen und tragen so zu wichtiger Forschung bei, die Naturschutzbemühungen auf der ganzen Welt unterstützt.

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – der einzige Verbrauchertauchgang und Federwegs Show im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, der über Maltas reiches maritimes und Kriegserbe sprechen wird, und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, technisches Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten. Andy Torbet wird erneut die Hauptbühne moderieren und einen Vortrag über die Herausforderungen beim Filmen von technischem Tauchen für Fernsehsendungen halten.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen, eine Meeresbiologiezone und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

Dieses Jahr gibt es auch die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb im Mittelpunkt. Dieser Wettbewerb, der sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten, die TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus Greatwood und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise ins Marsa Shagra Eco-Village erhält. Klicken Sie hier HIER um sich für Ihre Teilnahme zu registrieren.

