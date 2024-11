Paralympics-Teilnehmer sensibilisiert für Bedrohung der Korallenriffe

In Großbritannien geraten Korallenriffe schnell in Vergessenheit. Eine neue, von der Marke SHEBA in Auftrag gegebene Studie ergab jedoch, dass 75 % der britischen Erwachsenen über den Zustand der Korallenriffe weltweit besorgt sind. Fast die Hälfte (48 %) gibt jedoch an, nicht viel oder gar nichts über die Rolle der Korallenriffe bei der Unterstützung der Gesundheit der Meere zu wissen.

Weitere 72 % nannten den Klimawandel als größte Bedrohung für Korallenriffe, wobei fast ein Fünftel (18 %) glaubt, dass es keine Hoffnung auf Rettung gibt, und ein Viertel ist sich nicht sicher. In einem neuen Video erweckt die Meeresaktivistin und paralympische Schwimmerin Ellie Simmonds die Bewegung des Programms „Sheba Hope Grows“ durch fesselnde Geschichten zum Leben und fordert und inspiriert Großbritannien und andere Länder, das Bewusstsein zu schärfen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Schönheit unserer Ozeane zu bewahren und wiederherzustellen.



Ellie sagte: "Auch wenn sich die Riffe dieser Welt von Großbritannien aus so weit weg anfühlen, wirken sich die Auswirkungen des Klimawandels auf unseren gesamten Planeten aus, sei es durch veränderte Wettermuster oder den Verlust von Korallenriffen. Wir müssen mehr tun, um der Natur eine Chance zu geben, sich an diese Veränderungen anzupassen und ihnen zu widerstehen.“

Ellie Simmonds mit einem der Reef Stars

Da die Korallenriffe der Welt in Gefahr sind, hat sich Meeresaktivist Simmonds erneut mit der Marke SHEBA zusammengetan, um zu zeigen, dass es noch Hoffnung für das Great Barrier Reef gibt. Zudem veranschaulicht das Programm „Sheba Hope Grows“, wie wichtig Restaurierungsmaßnahmen beim Wiederaufbau beschädigter Riffe in Australiens berühmtestem Riff sind.



Das Great Barrier Reef ist nur einer der Orte, an denen das Programm Wirkung zeigt. Gemeinsam mit seinen Partnern gibt es mittlerweile 65 Wiederherstellungsstandorte in 12 Ländern, das weltweit größte Korallenrestaurierungsprogramm.



Ellie sagte: „Der Schutz unserer Ozeane war mir schon immer ein Herzensanliegen, insbesondere da das Wasser seit vielen Jahren einen großen Teil meines Lebens ausmacht. Ich freue mich sehr, auch dieses Jahr wieder mit dem Programm Sheba Hope Grows zusammenzuarbeiten, um allen eine neue Geschichte der Hoffnung zu zeigen.

„Es ist unglaublich, die Kraft der Riffsterne zu sehen und das Team hinter dieser kleinen, einzigartigen Struktur mit großer Wirkung kennenzulernen.

„Veränderungen können nicht allein geschehen, es bedarf der Partnerschaft zwischen vielen Organisationen. Das zeigt, wie mächtig wir sein können, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben – die Rettung unserer Ozeane. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Korallenriffe heute helfen, unsere Ozeane für kommende Generationen zu bewahren.“

Gemeinsam mit den Meeresexperten des Mars Sustainable Solutions-Teams am Great Barrier Reef war Simmonds aus nächster Nähe an der Korallenrestaurierung beteiligt und erfuhr, wie das Team über ein Jahrzehnt damit verbrachte, mit dem Mars Assisted Reef Restoration System eine skalierbare Lösung zu entwickeln. Dabei kommen Reef Stars zum Einsatz, sechseckige, sandbeschichtete Stahlstrukturen, die eine stabile Basis für das Wachstum von Korallenfragmenten bieten. Diese werden auf dem Meeresboden eingepflanzt, um den Prozess der Korallenriffrestaurierung anzukurbeln.

Vorbereitung eines Reef Star für den Einsatz zur Wiederherstellung von Korallenriffen

Professor David Smith, Senior Director von Mars Sustainable Solutions und Chief Marine Scientist bei Mars Incorporated, sagte: "Dank des Programms „Sheba Hope Grows“ konnte das Team vor Ort in Australien über 400 Riffsterne installieren und so diesen Bereichen des Great Barrier Reef wieder Leben einhauchen.“

Simmonds sah sich auch die Arbeit des Teams mit Partnern wie Citizens of the Reef an, die neue Methoden zur Zählung der Riffe in der Region Cairns verwenden. Auf diese Weise können sie Gesundheitsdaten über den Zustand dieser Riffe sammeln und dies als Gelegenheit nutzen, Riffe zu identifizieren, die möglicherweise zusätzliche Hilfe benötigen.



Professor David sagte: „Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften können wir die Artenvielfalt weiter fördern und wichtige, nachhaltige Lösungen für unsere Korallenriffe vorantreiben und so unseren Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Es bleibt noch viel zu tun, aber mit unserem engagierten Team und unseren Partnern ist dies ein weiterer äußerst wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“