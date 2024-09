Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based GO Diving Show ANZ am Ende des Monats.

Petes Leidenschaft für das Tauchen begann vor über 33 Jahren in den kalten englischen Gewässern. Hier entstand seine „Lust for Rust“ und von da an widmete er sich der Erforschung, Suche, dem Tauchen und Fotografieren von Wracks.

Mit über 7,000 Stunden Erfahrung im Wasser in über 29 verschiedenen Ländern ist Pete seit 1991 Vollzeit in der Tauchbranche tätig. Pete ist nicht nur PADI Course Director, sondern auch Technical Diving Ausbilder Trainer. Pete ist einer der erfahrensten technischen Taucher und Ausbilder der südlichen Hemisphäre.

Pete ist sehr erfolgreich Tauchreisen Die Unternehmen Lust4Rust und Shock&Awe Big Animal Diving Excursions konzentrieren sich darauf, erfahrene Taucher zu speziellen Tauchplätzen weltweit zu bringen. Orte wie die Truk-Lagune, die Salomonen, das Bikini-Atoll, die Großen Seen, Sri Lanka, Palau, der Südpazifik und Neuseeland.

Seine Erfahrung erstreckt sich auch auf die Film- und Wissenschaftsbranche. Pete hat sich außerdem die Mitgliedschaft im begehrten Explorers Club verdient.

Pete ist ein viel publizierter und sehr versierter Unterwasserfotograf, der gerne neue Orte, neue Wracks und Abenteuer entdeckt und dokumentiert. Sein neuestes Projekt ist die 3D-Modellierung aller Wracks der Truk Lagoon im Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Er hat bereits mehr als die Hälfte der Kartierung der größten Wracksammlung der Welt geschafft.

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherfahrungen, Schnuppertauchen, einem Demonstrationsbecken, Meerjungfrauen und vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.