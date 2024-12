Ryan Chen: Das Tauchen mit Behinderung auf die leichte Schulter nehmen

Geboren und aufgewachsen in Los Angeles, war Ryan Chen schon immer bestrebt, seine Ausbildung mit körperlicher Betätigung zu verbinden, sei es Wintersport oder die Kampfkunst des kendo – diejenige, bei der Bambusschwerter und Schutzpanzer verwendet werden. Der Schwarzgurt trat auf nationaler Ebene in den USA und in Japan an.

Im Alter von 19 Jahren lernte er 2009 an der University of California San Diego seinen zukünftigen Geschäftspartner Kent Yoshimura kennen und die beiden wurden enge Freunde. In diesem Jahr erlitt Chen bei einem Snowboard-Unfall auch eine verheerende Rückenmarksverletzung, die ihn von der Hüfte abwärts gelähmt zurückließ.

Er schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Chemie ab, konnte seinen gewohnt aktiven Lebensstil jedoch nicht aufgeben und wandte sich dem Behindertensport zu. Er trainierte Rollstuhlrennen und wurde Teil des US-amerikanischen paralympischen Teams, während Yoshimura Teil des japanischen Judo-Olympiateams wurde.

Dann, im Jahr 2013, entdeckten die beiden Freunde das Tauchen. „Mir wurde klar, dass ich nur ein Leben zu leben hatte und dass es trotz meiner Lähmung noch eine riesige Welt zu entdecken gab“, sagt er. „Ich hatte schon immer einen Sinn für Abenteuer und das Tauchen bot mir eine einzigartige Möglichkeit, zu reisen, die Natur in ihrer reinsten Form zu entdecken und zu erleben.“

„Kent und ich haben zusammen die Zertifizierung gemacht. Ich hatte einen Groupon-Rabatt gesehen und Kent war mein bester Freund, der immer zu allem ja sagte. Innerhalb von zwei Wochen waren wir zertifizierte PADI-Taucher!“

Und das ist gut so. Die Freunde haben im April am Venice Beach in Los Angeles ihre Zertifikate erworben und bald darauf folgte die Advanced Diver-Zertifizierung.

Chen (rechts) und Yoshimura entspannen an Deck

Das war, bevor PADI die heute angebotene adaptive Tauchausbildung formalisiert hatte, obwohl die damals verfügbaren Anpassungen für Chens Bedürfnisse mehr als ausreichend zu sein schienen. „Ich glaube, ich war beim ersten Mal sowohl aufgeregt als auch nervös, aber als wir erst einmal im Wasser waren und das ganze Training absolviert hatten, fühlte ich mich sehr wohl.

„Das coolste Gefühl der Welt ist der erste Atemzug unter Wasser. Man fühlt sich, als hätte man Superkräfte. Es war besser, als ich erwartet hatte. Außerdem leide ich aufgrund meiner Lähmung unter extremen Nervenschmerzen, und unter Wasser zu sein und zu atmen ist fast meditativ – wenn ich tauche, fühle ich mich schwerelos und habe keine Schmerzen.“

Selbstbewusst im Wasser

Auf die Frage nach den schwierigsten Aspekten, die es zu meistern gilt, sagt Chen: „Die Maske unter Wasser abzunehmen und auszublasen. Ich glaube, nach etwa 10 Tauchgängen begann ich, mich im Wasser sicher zu fühlen.“ Die Tauchlehrer, die er beschreibt, waren „super-empathisch. Ich denke, Tauchlehrer müssen im Allgemeinen ich liebe was sie tun.“

Chen droht ins Meer zu rutschen

Der erste Tauchgang im offenen Meer fand vor Catalina Island im Süden Kaliforniens statt: „Wunderschöne Kelpwälder, das hat uns vorbereitet – zusammen mit Kent konnten wir an vielen Orten auf der ganzen Welt tauchen, von Neuseeland über Japan und Thailand bis in die Karibik.“

Meine Lieblingsorte waren bisher Hawaii und Neuseeland und die cenotes von Mexiko, während Tahiti und Indonesien auf der Wunschliste stehen. Kein Ort ist tabu, und die Kumpel versuchen, im Rahmen ihrer häufigen Geschäftsreisen zu tauchen „und quetschen das Tauchen hinein, wo immer wir können!“

Im Laufe dieser Reisen scheinen sie laut Chen einen rosigen Weg gegangen zu sein, denn sie berichten von keinerlei Hindernissen an den Tauchplätzen, solange sie eine vernünftige Vorausplanung vornehmen und sich die Mühe machen, für jedes Gebiet den am besten geeigneten Tauchshop zu finden und zu kontaktieren. Sie haben sich immer willkommen gefühlt und berichten von keinen negativen Erfahrungen.

Kurz nachdem sie Taucher wurden, entwickelten Chen und Yoshimura ein koffeinhaltiges Produkt mit dem Namen NeuroGum, gefolgt von NeuroMints. Die „Wellness“-Süßwaren boten ihrer Meinung nach eine gesunde Möglichkeit, das Energieniveau aufrechtzuerhalten.

Die Produkte wurden per Crowdfunding finanziert, bewertet auf Shark Tank (die USA Die Höhle des Drachen) und begann, größere Investoren anzuziehen. Heute sind sie in rund 12,000 Geschäften sowie erhältlich Online.

Ryan Chen

Chen ist der CFO des Unternehmens und der CEO von Yoshimura. Er ist auch ein begeisterter Investor, oft in Lebensmittelprodukte. Er wurde in die Elite aufgenommen Forbes Liste „30 unter 30“ im Jahr 2019.

Tauchtherapie

Was Chen am Tauchen überrascht hat, ist, wie therapeutisch es ist. „Wir tauchten im Rahmen unserer PADI-Partnerschaft in Neuseeland und sahen einige erstaunliche Wildtiere. Da sagte die Tauchlehrerin Caroline: ‚Der Ozean hat keine Zäune„Und ich fand das wirklich cool. Man sieht die Tiere wirklich in ihrem wahren Lebensraum. Nicht in einem Aquarium oder Zoo, sondern in ihrem wahren Zuhause.“

Solche Erfahrungen haben Chens Interesse an der Umwelt genährt. „Mein Interesse am Umweltschutz ist während meiner Tätigkeit als Mitbegründer von Neuro deutlich gewachsen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Lieferketten habe ich aus erster Hand Einblicke in die Umweltauswirkungen von Produktion und Abfall erhalten. Dieses Verständnis hat mein Bewusstsein für die dringende Notwendigkeit von Nachhaltigkeit geschärft.

Chen unter Wasser

„Mir ist klar geworden, dass wir uns an einem kritischen Wendepunkt für die Menschheit befinden. An diesem Punkt müssen wir entschlossen handeln, um Abfall zu reduzieren, Ökosysteme zu schützen und eine nachhaltigere Zukunft für alle und alles auf diesem Planeten zu schaffen.“

Diese Bedenken führten zur heutigen Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation PADI AWARE. „Es war die absolut beste Partnerschaft! Die Idee für Neuro-Funktionskaugummi und Pfefferminz kam uns 2013 beim Tauchen. Mit dieser Partnerschaft und der Spende für den Meeresschutz wurde ein Traum wahr.“

Der Link bedeutet, dass 20 % des Erlöses aus dem Verkauf von Neuro-Dosen in limitierter Auflage mit Meeresmotiven und Co-Branding an die PADI Aware Foundation.

Was gefällt Ryan Chen am Tauchen heute am besten? „Ich denke, im Hier und Jetzt zu sein. Wir leben in einer schnelllebigen Welt mit so vielen Ablenkungen durch die Technologie. Beim Tauchen kann man sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und Mutter Natur wertschätzen.“

Oberflächenintervall

„Das Tauchen hat mich sowohl emotional als auch sozial verändert, insbesondere nach meiner Rückenmarksverletzung. Es wurde zu einem wirkungsvollen Mittel zur Heilung, das es mir ermöglichte, wieder Lust auf Abenteuer zu haben und die Welt auf eine neue Art zu erkunden.

„Was es noch spezieller macht, ist, die Erfahrung mit meinem besten Freund zu teilen und sie anderen vorzustellen. Ich habe vielen Menschen geholfen, sich zu zertifizieren, darunter meiner Freundin und engen Freunden, und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen geschaffen.

„Auch das Tauchen war eine Quelle der Inspiration – es spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Idee für NeuroGum. Es ist mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung; es ist ein Eckpfeiler meiner persönlichen und beruflichen Reise.“

Jung Der Riese

Für PADIs Adaptive Scuba Week (unten) wurden die Mitglieder der Ausbildungsagentur und die AmbassaDivers gebeten, sich die Mühe zu machen, andere Personen zu nominieren, die ihrer Meinung nach mit dem Tauchen beginnen sollten. „Ich empfehle den Mitgliedern der Band Young the Giant, ihren PADI-Tauchschein zu machen“, sagt Chen.

Young The Giant – neue Rekruten für das Gerätetauchen?

Die kalifornische Alternative-Rock-Band feiert ihr 20-jähriges Bestehen und er verfolgt sie seit 2011. Es gibt ein ungewöhnliches Foto von ihm beim Crowdsurfing in seinem Rollstuhl, während sie bei einem Rockfestival spielen.

„Wir haben gerade unsere Sonderedition Neuro Dose mit ihnen, das ihr zweites Album feiert Mind Over Matter [von 2013]. Das Album handelt von geistiger Gesundheit und dem Überwinden von Hindernissen – und genau dabei hat mir das Tauchen geholfen.

„Ich möchte, dass sie die Klarheit und Ruhe, die man unter Wasser erlebt, aus erster Hand erleben, denn ich weiß, dass der Tauchsport sie auf die gleiche Weise inspirieren wird, wie mich ihre Musik inspiriert hat.“

„Beim Gerätetauchen erlebt man ein Gefühl der Schwerelosigkeit, das dem Gefühl, sich im Weltraum zu befinden, am nächsten kommt. Wenn man unter Wasser ist, stützt der Auftrieb des Wassers den Körper und vermittelt einem das Gefühl, mühelos zu schweben.

„Ich denke und hoffe, dass das adaptive Tauchen für immer mehr Menschen zugänglich wird. Ich hoffe, dass es mehr Zuschüsse gibt, um mehr Menschen ins Wasser zu bringen.“

Ich freue mich auf den nächsten Tauchgang