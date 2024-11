Scuba Diver, Ausgabe 91, jetzt erhältlich!

Klicken Sie hier für Scuba Diver Ausgabe 91

Nachrichtenzusammenfassung

All Star Liveaboards veranstalten Tech Week in Ägypten, tragischer Tauchertod auf Malta, BSAC startet Adventure Diver, Wrack der Dorset identifiziert und jede Menge Preise von Bite-Back.

Medizinische Fragen und Antworten von DAN Europe

Die Experten des Divers Alert Network befassen sich mit den Problemen von Ohrenschmerzen und Tauchen.

Gibraltar

Gibraltar ist ein kleines Stück Großbritannien am Tor zum Mittelmeer und vom Atlantik aus. Mark Evans meint, es könnte für die Briten das ultimative Ziel für ein verlängertes Wochenende sein.

Fragen und Antworten mit Dawn Kernagis, Teil zwei

Wir setzen unser Gespräch mit Dawn Kernagis fort, Mitglied der Women Divers Hall of Fame, einer von der NASA ausgebildeten NEEMO-Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP, und erzählen, was ihr anhaltendes Interesse an unserem blauen Planeten antreibt und was die Zukunft für das Leben unter Wasser bereithält.

Philippinen

Adrian Stacey wirft einen genaueren Blick auf eine wahre Erfolgsgeschichte des Meeresschutzes auf den Philippinen.

Grenada

Spezieller 16-seitiger Reiseführer zu den Inseln Grenada, Carriacou und Petit Martinique, der die große Vielfalt an Tauchmöglichkeiten präsentiert, darunter auch eine wahre Flotte von Schiffswracks.

Mustards Meisterklasse

Alex Mustard richtet seine Aufmerksamkeit auf Korallenriffe.

Q&A: Dawn Kernagis, Teil eins

Wir unterhalten uns mit Dawn Kernagis, Mitglied der Women Divers Hall of Fame, einer von der NASA ausgebildeten NEEMO-Aquanautin, Mitglied des Explorers Club und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP, darüber, wie sie überhaupt zum Tauchen kam, was ihr anhaltendes Interesse an unserem blauen Planeten antreibt und was die Zukunft für das Leben unter Wasser bereithält.

Kuba, Teil zwei

Stuart Philpott rundet seine „ehrgeizige“ 14-tägige Tauchtour durch Kuba mit einer 1,000 km langen Autoreise ab – und obendrein mit ein paar Inlandsflügen.

Mustards Meisterklasse

Alex Mustard betrachtet Split-Level Fotografie Techniken.

Vanuatu, Teil eins

Adrian Stacey startet eine Reihe von Filmen, die sich auf das Pazifikparadies Palau konzentrieren, beginnend mit der Hauptstadt Port Vila.

Cornwall

Cornwall liegt an der äußersten Südwestspitze des Vereinigten Königreichs und ist durch die Wasserscheide des Atlantischen Ozeans der Treffpunkt dreier Meeresströmungen. Die daraus resultierende Kombination aus Gezeitenströmungen und unterschiedlichen Temperaturen bietet die perfekten Bedingungen für das Gedeihen einer großen Artenvielfalt, wie Lewis Michael Jefferies erklärt.

Divers Alarm Netzwerk

Audrey Cudel untersucht Faktoren, die Taucher dazu bringen, über ihre Grenzen hinauszugehen.

TECH: Bikini-Atoll, Teil zwei

Don Silcock setzt seine Tour durch das Mekka der Wracktaucher fort.

Neuigkeiten

Wir stellen den neuesten Hersteller von Tauchausrüstung DynamicNord vor. Diese in Deutschland ansässige Marke hat den britischen Markt mit einer umfassenden Palette an Ausrüstung, darunter BCDs und Wings, erobert. Zwecke, Masken, Regulatoren, Tauchcomputer und mehr.

Test Extra

PT Hirschfield bewertet und rezensiert den innovativen Backscatter Hybrid (HF-1)-Blitz.

Kammertagebücher

Neue Beschilderung in Stoney Cove und mögliche Änderungen der Anzahl der Kammern im Vereinigten Königreich.