Scuba Diver North America Ausgabe 24 jetzt erhältlich

Nachrichtenzusammenfassung

Einzigartiges Forschungsschiff FLIP vor dem Schrottplatz gerettet, Sea Bees bringt Hop-on/Hop-off-Tauchsafariboot auf den Markt, Scuba Show geht Partnerschaft mit GO Diving Show ein und Höhlentaucher Bill Gavin stirbt.

Indonesien

Die Insel Komodo ist bekannt als Heimat der größten Echse der Welt, des Komodowarans. Eine persönliche Begegnung mit diesen riesigen Reptilien gehört zweifellos zu den Erlebnissen, die man unbedingt einmal gemacht haben muss, aber es ist bei weitem nicht der einzige Grund, der Taucher in diese Region Indonesiens lockt, wie Walt Stearns erklärt.

Die Bay Islands von Honduras

Das Wissen über die Geographie und Geologie eines Tauchplatzes trägt immer zum Erlebnis bei, und Walt Stearns wurde bei seinem letzten Besuch auf Roatan, der größten der Bay Islands von Honduras, an dieses Phänomen erinnert.

Fragen und Antworten mit Dawn Kernagis, Teil eins

Wir unterhalten uns mit Dawn Kernagis, Mitglied der Women Divers Hall of Fame, einer von der NASA ausgebildeten NEEMO-Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP, darüber, was ihr anhaltendes Interesse an unserem blauen Planeten antreibt und was die Zukunft für das Leben unter Wasser bereithält.

Unterwasser-Fotografie

Im Laufe seiner Jahre als Profifotograf hat Walt Stearns Hunderte von Bildern zur Verfügung gestellt, die in nationalen und internationalen Publikationen verwendet wurden, und hier verrät er einige Geheimnisse.

Divers Alarm Netzwerk

Die neuesten Tipps und Ratschläge der DAN-Experten.

Philippinen

Adrian Stacey wirft einen genaueren Blick auf eine wahre Erfolgsgeschichte des Meeresschutzes auf den Philippinen, als er die vielfältige und farbenfrohe Insel Apo vor der Küste der Provinz Negros Oriental besucht.

TECH: Bikini-Atoll, Teil eins

Don Silcock startet eine Artikelserie über das Wracktauch-Mekka des Bikini-Atolls und beginnt mit einem Überblick über die Operation Crossroads, die verheerenden Folgen und die anhaltende Schwebelage der einheimischen Inselbewohner.

Neuigkeiten

Neue Produkte kommen auf den Markt, darunter die Smartwatch Fenix ​​8 von Garmin, die jetzt über einen Freizeittauchmodus bis zu einer Tiefe von 130 Fuß verfügt, neue Farbvarianten für die Klinge der Scubapro Seawing Supernova und das Smartphone-Gehäuse SeaLife SportDiver Ultra.

Test Extra

Redaktionsleiter Mark Evans bewertet und rezensiert den Seac Smart BCD, ein traditionelles Jacke-ähnliches Auftriebskontrollgerät, das aber gut aussieht und seine Aufgabe gut erfüllt.

#AskMark

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten für Spulen, Nitrox und Regulatoren, und Visabestimmungen, wenn Sie auf einem Tauchsafariboot sind.