Sporttauchen: Die 20-Milliarden-Dollar-Industrie

Zum ersten Mal wurde in einer internationalen Studie die Höhe der Einnahmen aus dem Sporttauchen quantifiziert. Die Autoren der Studie meinen, dass die Höchstsumme von über 20 Milliarden US-Dollar (rund 15 Milliarden Pfund) einen deutlichen wirtschaftlichen Anreiz für den Meeresschutz darstellt.

Die Studie hat außerdem ergeben, wie häufig Sporttauchen mittlerweile in Meeresschutzgebieten (MPAs) stattfindet – und wie viele Tauchprofis aus den Ländern stammen, in denen sie arbeiten.

Das Sporttauchen trägt jährlich zwischen 8.5 und 20.4 Milliarden Dollar zur Weltwirtschaft bei, sagt der Meeresbiologe Octavio Aburto-Oropeza vom Scripps Institution of Oceanography der University of California in San Diego, Mitautor der Studie. Schätzungen zufolge sichert die Sportart bis zu 124,000 Arbeitsplätze in 170 Ländern.

Die neue Studie soll die erste umfassende Schätzung der weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen der Tauchindustrie liefern und ist Teil von Atlas Aquatica herunter ,ein Dekade der Ozeane der Vereinten Nationen Projekt unter der Leitung von Aburto-Oropeza. Er hofft, dass die Ergebnisse dazu beitragen werden, den Sektor zu organisieren und ihm eine stärkere politische Stimme für den Naturschutz zu geben.

Während der Meerestourismus bereits als Wirtschaftsfaktor anerkannt ist, wurde der spezifische Beitrag des Sporttauchens bisher weltweit nicht erforscht, so die Autoren. Dieses Versäumnis machte es für Meeresschutzaktivisten schwierig, die wirtschaftlichen Vorteile des Sporttauchens zu belegen.

„Man kann über einem toten Ozean segeln oder surfen, aber Taucher bemerken, wenn es keine Fische gibt – diese Aktivität hängt von der Gesundheit des Systems ab“, betont Studien-Co-Autor Fabio Favoretto, Koordinator von Atlas Aquatica und Postdoktorand am Scripps-Institut. „Das ist positiv für den Naturschutz, denn es macht Taucher zu Verbündeten.“

Tauchen in Meeresschutzgebieten

Ein verstärkter Meeresschutz kann die Einnahmen aus dem Tauchsport steigern, indem er mehr Taucher anzieht, die bereit sind, höhere Preise zu zahlen, um die vielfältigere und zahlreichere Meeresfauna zu erleben, die durch Schutzmaßnahmen ermöglicht wird, wie frühere Studien gezeigt haben. Die Vorliebe der Sporttaucher für Meeresschutzgebiete wird auch durch Daten gestützt, die zeigen, dass etwa 70 % aller Tauchgänge in diesen Gebieten stattfinden.

Im Jahr 2021 veröffentlichten Aburto-Oropeza und Kollegen eine Studie, die ergab, dass der Tauchtourismus in Mexiko jährlich 725 Millionen US-Dollar einbrachte – fast so viel wie die gesamte Fischereiindustrie des Landes.

Um die Umsätze auf globaler Ebene zu untersuchen, erstellten die Forscher für die neue Studie eine Liste von mehr als 11,500 Tauchanbietern in 170 Ländern. Dabei nutzten sie Daten von Google Maps und der Tauchausbildungsagentur PADI und validierten die Datenbank mit lokalen Experten. Ein Online Die Umfrage umfasste Antworten von 425 Unternehmen aus 81 Ländern.

Andrés Cisneros-Montemayor von der Simon Fraser University in Kanada leitete die wirtschaftliche Analyse und berechnete anhand dieser Antworten die direkten Ausgaben für Tauchaktivitäten sowie die indirekten Ausgaben für Hotels, Verpflegung und Transport für jährlich 9 bis 14 Millionen Freizeittaucher weltweit.

Mithilfe statistischer Modelle wurden die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen extrapoliert. Dabei zeigte sich, dass die direkten Ausgaben für Tauchaktivitäten jährlich zwischen 900 Millionen und 3.2 Milliarden US-Dollar betragen, wobei die indirekten Ausgaben in diesem Betrag von 20.4 Milliarden US-Dollar enthalten sind.

Die Studie ergab außerdem, dass 80 % der Beschäftigten in der Tauchbranche Einheimische oder Einheimische sind und dass Tauchanbieter große Bedenken hinsichtlich der Umweltzerstörung haben. Die meisten von ihnen berichteten von negativen Veränderungen an den Tauchplätzen, die sie in den letzten zehn Jahren besuchten.

Natürliche Verbündete

„Anders als Massentourismus, der den örtlichen Gemeinden und der Meeresumwelt schaden kann, kann Tauchtourismus, wenn er gut gemanagt wird, wirtschaftlich tragfähig, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig sein“, sagt Anna Schuhbauer, leitende Studienautorin und Fischereiwissenschaftlerin an der University of British Columbia.

„Tauchanbieter haben ein begründetes Interesse an gesunden Ökosystemen und einer reichen Unterwasserwelt und sind daher natürliche Verbündete bei den Bemühungen um den Artenschutz.“

Die Forscher empfehlen nun die Standardisierung von Überwachungssystemen in der gesamten Branche, die formelle Einbeziehung von Tauchanbietern in Entscheidungen zum Meeresmanagement und die Anerkennung des Ökotourismus als zentrale Komponente einer nachhaltigen, auf dem Meer basierenden oder „blauen“ Wirtschaft.

Sie unterstützen außerdem die Bemühungen der Tauchanbieter, sich in Genossenschaften mit einer einheitlichen politischen Stimme zu organisieren, und zwar im Rahmen der Initiative Atlas Aquatica, die bereits Pilotprojekte in Mexiko und Italien unterstützt.

Forscher der James Cook University (Australien), Marisol Plascencia de La Cruz of Centro (Mexiko), der National Geographic Society, der North-West University (Südafrika), Ørsted (Dänemark), der UC Santa Barbara, der University of Pretoria (Südafrika) und der University of Washington nahmen ebenfalls an der Studie, das gerade in der Zeitschrift veröffentlicht wurde Zellberichte Nachhaltigkeit.

