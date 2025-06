Scuba Show kehrt erfolgreich nach Long Beach zurück

Die NT-Tron Serie 38th Am Wochenende des 31. Mai/1. Juni fand die Scuba Show in Long Beach, Kalifornien, statt und bot, wie es sich für die größte Verbraucher-Tauchveranstaltung in den USA gehört, Tauchern aller Erfahrungsstufen eine große Auswahl an Ausstellern, Seminaren und interaktiven Elementen.

Tausende begeisterte Taucher strömten zum Long Beach Convention Centre für das jährliche Tauchshow – kehrte nach dem kurzen Umzug nach Los Angeles im letzten Jahr in seine spirituelle Heimat zurück – und es gab das ganze Wochenende über jede Menge zu tun, vom Tauchanfänger bis zum erfahrenen Veteranen.

Mit Hunderten von Ausstellern, von Schulungsagenturen, Reisespezialisten, Fremdenverkehrsämtern und Schmuckherstellern bis hin zu Ausrüstungsherstellern, Tauchsafaris, Charterbooten, Tauchzentren, Einzelhändlern und Resorts – und vielem mehr – hatten die Besucher die Qual der Wahl, mit wem sie sprechen wollten. Die Scuba Show war der perfekte Ort, um neue Ausrüstung zu testen, den nächsten Tauchschein zu machen, das nächste Tauchabenteuer zu planen oder einfach nur ein bisschen zu shoppen – und das alles in Gesellschaft gleichgesinnter Tauchbegeisterter. An den beiden Tagen herrschte eine spürbare Begeisterung, vom ersten Moment an, als die Türen am Samstagmorgen öffneten, und diese freundliche, einladende Atmosphäre hielt bis zum Ende der Messe am Sonntagnachmittag an.

Die Präsentation neuer Produkte war bei Ausrüstungsfans beliebt

Die Veranstaltung ist bekannt für die vielen Preise, die es am Wochenende zu gewinnen gibt. Die Liste der Hauptpreise war lang, von Resort-Übernachtungen und Tauchausrüstung bis hin zu Tauchsafaris und vielem mehr. Die ersten 25 Besucher, die am Samstag am Stand der California Diving News vorbeikamen und ein Zertifikat der morgendlichen Welcome Show mitbrachten – die wie immer jeden Morgen von Greg Holt von Scuba Radio zur Unterhaltung der Massen vor der Öffnung der Messetüren moderiert wurde – konnten sich eine TEKNA Splash-Lite LED-Taschenlampe sichern.

Am Samstagabend fand auf der Showparty eine Wohltätigkeitstombola statt, deren Erlös dem Zale Parry Stipendium zugutekam. Ed Stetson wurde für seine Verdienste um die Tauchgemeinschaft mit dem Scuba Service Award 2025 ausgezeichnet. Stetson bildet seit über 45 Jahren Freizeit-, Forschungs- und Berufstaucher aus und ist bekannt als ehrenamtlicher Organisator mehrerer der größten gemeinnützigen Veranstaltungen zugunsten von Tauchern und der Tauchbranche, darunter das Hans and Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival und das Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Ed Stetson erhält seine Auszeichnung von Leslie Leaney

So viele Seminare zur Auswahl

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und erwarben einen All-Access-Pass, der ihnen die Teilnahme an zahlreichen Seminaren in den Räumen direkt unter der Hauptmesse ermöglichte. Insgesamt fanden in sechs Seminarräumen über 60 Vorträge, Präsentationen und Demonstrationen statt.

Diese reichten von Vorträgen über kalifornische Tauchplätze und andere Themen von lokalem Interesse bis hin zu globalen Reisezielen, für Ihre privaten Foto Tipps und Ratschläge, Tauchsicherheit, Erweiterung Ihrer Fähigkeiten und vieles mehr.

Dale Sheckler präsentiert das Tauchen in Kalifornien

Zu den Rednern für 2025 gehörten unter anderem Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon und Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic und Charlotte Seid.

Interaktivität

Während sich die Scuba Show um die Stände der Aussteller dreht, gibt es in der gesamten Halle auch zahlreiche interaktive Elemente, die die Besucher begeistern werden. Diese reichten vom Schnupperbecken – in dem alle ab 10 Jahren das Tauchen hautnah erleben konnten – über die beeindruckende, 40 Meter lange „Kelp Wall“ (wie viele Meerestiere haben Sie entdeckt?), die Produktpräsentation mit den neuesten Markteinführungen für alle Tauchbegeisterten, das immersive Deco Dome-Theater mit einer Blitztour zu acht beliebten Tauchzielen, Tauchtrucks und Jetskis des Los Angeles County Sheriff's Department und die Art Zone, wo Erwachsene und Kinder mit Doreen Hann, Art Director von California Diving News, ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Temporäre Tattoos und ein riesiges Gemeinschaftskunstwerk standen auf dem Programm.

Im immersiven Deco Dome

Da waren außerdem Foto Stationen mit allen möglichen Requisiten für Insta-taugliche Bilder sowie der beliebte Shark Cage und die Pirate Dive Bar in der Deco Zone waren der richtige Ort, um sich mit Freunden zu treffen, ein erfrischendes Getränk zu genießen und die Beine auszuruhen, bevor man wieder in die Ausstellungsfläche „eintauchte“.

Der Foto Die Station, komplett mit Requisiten, war das ganze Wochenende über beschäftigt

Staffelübergabe

Die Scuba Show wurde 1987 von Kim und Dale Sheckler gegründet und führte die Veranstaltung erfolgreich bis 2011 durch. Dann verkauften sie die Show – und die California Diving News (die sie 1984 gegründet hatten) – an Mark und Ginny Young, die die Show zu dem machten, was sie heute ist. Kim und Dale sowie viele ihrer Freunde und Verwandten engagieren sich bis heute ehrenamtlich für die Show, ebenso wie Freunde und Familie von Mark und Ginny. Es ist dieser herzliche, integrative Charakter, der die Scuba Show auf allen Ebenen prägt und dazu beiträgt, dass die Besucher Jahr für Jahr wiederkommen.

Im nächsten Jahr übernimmt Rork Media Limited, das dynamische Team hinter den globalen Scuba Diver Magazinen (Großbritannien, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Deutschland) und den vielgelobten GO Diving Shows in Großbritannien und Australien, die Leitung der Scuba Show und der California Diving News. Als familiengeführtes Unternehmen mit einem kleinen, leidenschaftlichen Team engagierter Taucher freut sich Rork Media darauf, die Veranstaltung mit zusätzlichen interaktiven Inhalten und vielem mehr zu noch größeren Erfolgen zu führen. Wir sehen uns 2026 in Long Beach!

