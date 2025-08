Haischutz mit Taylor Ladd-Hudson

at

at 10: 00 Uhr

Der Haischützer und Umweltschützer Taylor Ladd-Hudson wird auf der Hauptbühne in Sydneys GO Diving Show ANZ im September über die Bedeutung der Haie, ihre Bedrohungen und wie man mit ihnen koexistieren kann.

Taylor, eine 16-Jährige von der Sunshine Coast, ist Freitaucherin, Schnorchlerin, Sporttaucherin, Mitglied der Patrouille des Noosa Surf Life-Saving Club und lokale Surferin. Sie verbringt fast ihre gesamte Freizeit im Meer und arbeitet mit Organisationen wie Sea Shepherd Australia, der Envoy Foundation, Surfrider und verschiedenen lokalen Wildtierrettungsgruppen zusammen. Aktuell arbeitet sie mit der australischen Ikone Valerie Taylor an der Schaffung von Meeresschutzgebieten entlang der Ostküste.

Nachdem sie von den Bedrohungen erfahren hatte, denen Haie ausgesetzt sind, engagierte sie sich leidenschaftlich für deren Schutz und die Förderung des Zusammenlebens von Mensch und Meereslebewesen. Sie hält regelmäßig Vorträge an Schulen und berät Gemeinderäte und Staatsminister, um Alternativen zu den Hai-Kontrollprogrammen in Queensland und New South Wales zu entwickeln.

Allein im Jahr 2024 sprach Taylor mit über 3,000 Schülern an über 50 Schulen und half jungen Menschen, die wichtige Rolle zu verstehen, die Haie für gesunde Meeresökosysteme spielen.

Über ihre Social-Media-Plattform @taylor_x_ocean hat sie über 35 Millionen Menschen erreicht und eine neue Generation dazu aufgeklärt und inspiriert, Haie zu respektieren, zu schützen und mit ihnen zu koexistieren.

Die GO Diving Show findet am 6. und 7. September auf dem Sydney Showground statt

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Tickets für die GO Diving Show ANZ sind jetzt im Verkauf, und Sie können die Vorteile der 2-für-1-Frühbucherangebot bis zum 9. September – Sie und Ihr Kumpel/Freund/Partner/Ehepartner können für nur $12Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt – der perfekte Familienausflug! Es gibt ausreichend Parkplätze vor Ort und der Veranstaltungsort ist dank zahlreicher Transportmöglichkeiten gut erreichbar. Merken Sie sich jetzt die Termine vor und freuen Sie sich auf ein unvergessliches Wochenende voller Tauchsport in allen Facetten.