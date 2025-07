Südaustraliens ältestes bekanntes Schiffswrack

James Hunter ist kommissarischer Leiter der Abteilung für maritime Archäologie am Australian National Maritime Museum (ANMM) und wird auf der ANZ / Inspiration Stage im GO Tauchshow im September in Sydney, wo er über die Entdeckung, Dokumentation und Interpretation des ältesten bekannten Schiffswracks Südaustraliens sprechen wird.

James promovierte in maritimer Archäologie an der Flinders University und erhielt seinen Master in Geschichte und historischer Archäologie von der University of West Florida. Er ist seit drei Jahrzehnten in der historischen und maritimen Archäologie tätig und beteiligte sich an der Untersuchung mehrerer international bedeutender Schiffswracks in den USA, darunter auch des U-Boots aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg. HL Hunley und das Schiffswrack von Emanuel Point, einer spanischen Galeone, die 1559 in der Pensacola Bay in Florida Schiffbruch erlitt.

Er begann seine Tätigkeit bei ANMM im Jahr 2015 und war an mehreren Projekten der maritimen Archäologie beteiligt, darunter an der Untersuchung von Schiffswracks des ersten australischen U-Boots. AE1 in Papua-Neuguinea, der leichte Kreuzer HMAS aus dem Zweiten Weltkrieg Perth (I) in Indonesien und die Suche und Identifizierung der Wrackstelle von James Cooks HMB Endeavour in den Vereinigten Staaten teilzunehmen.

Kürzlich kuratierte er eine Ausstellung über die Schiffswrackstelle des englischen Einwandererschiffs aus dem frühen 19. Jahrhundert. Südaustralier und leitete ein Team, das die Wrackstelle des niederländischen Handelsschiffs aus der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte König Willem de Tweede.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

