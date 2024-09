Steve Backshall konzentriert sich auf Haie und Wale

Der mehrfach preisgekrönte Fernsehmoderator Steve Backshall – Hauptredner bei der Eröffnung GO Diving Show ANZ Veranstaltung am 28. und 29. September – wird seine Aufmerksamkeit auf zwei unter Tauchern beliebte Tiere richten: Wale und Haie.

Steve ist ein Actionheld, der einige der entlegensten Orte der Welt erkundet hat. Dies, gepaart mit seinem beispiellosen Wissen über Wildtiere und die Natur, macht ihn zu einem faszinierenden Gastredner.

Als einer der meistbeschäftigten Moderatoren im Fernsehen, vielleicht am besten bekannt für seine phänomenal erfolgreiche Tödlich Serie wird Steve auf der Hauptbühne in Sydney neben Tauchgrößen wie Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson und Pete Mesley auftreten.

Steve reiste kürzlich über den Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean und filmte Wal für Sky TV, ein bahnbrechendes Programm, das unsere bekanntesten und zugleich bedrohten Arten verfolgt. Er hat auch gefilmt Expedition und Hai für Sky TV und trat in Unser sich verändernder Planet für die britische BBC One – eine anspruchsvolle siebenjährige Serie, die sechs die Planeten am stärksten bedrohte Ökosysteme.

Shark mit Steve Backshall ist eine aufschlussreiche Serie, die das Wunder der Haie feiert und den Mythos widerlegt, Haie seien bloß kaltblütige Killer. Bildnachweis: Sky UK Limited_True to Nature

Zuvor für Das verlorene Land der Jaguar bestieg er als Erster den Mount Upuigma in Venezuela, schlief an der senkrechten Felswand und entdeckte auf dem Gipfel unbekannte Tierarten. Außerdem seilte er sich zum Fuß der Kaiteur-Fälle in Guyana ab und gelangte in das nasse Wunderland darunter.

In Das verlorene Land des VulkansSteve war der erste Fremde, der den Vulkan Mount Bosavi betrat – wo das Team nicht weniger als 40 neue Arten entdeckte, darunter die größte Ratte der Welt! Steve nahm auch an einer brutalen Höhlenexpedition teil, bei der ein neuer Durchgang in der Mageni-Höhle in Neubritannien geöffnet wurde.

Weitere Serien sind Expedition Alaska, wo er fast von Buckelwalen verschluckt und in die Eingeweide eines Gletschers geschwemmt wurde, und Der Giftjäger, wo er bei einer Initiationszeremonie die Stiche von Hunderten von 24-Stunden-Ameisen (dem schmerzhaftesten stechenden wirbellosen Tier der Welt) ertrug.

Zu seinen weiteren Filmen zählen Wildnis von St. Kilda, Extreme Britain – Höhlen, Springwatch-Tracker, Alaska Live, Blue Planet Live und Undiscovered Worlds mit Steve Backshall.

Steve ist ein produktiver Autor. Sein neuestes Buch, Deep Blueist eine Mischung aus Memoiren, Reisen sowie Meeres- und Umweltwissenschaften, die uns mitnimmt auf eine Reise durch die vielen Welten des Wasserlebens: von Unterwasserwüsten und Regenwäldern über die Evolution der Meereshelden wie der Meeresschildkröte und des Weißen Hais bis hin zum rapiden Rückgang der weißen Polarmeere und Korallenriffe.

Als ob das nicht genug wäre, zeigte Steve im Jahr 2023 enorme Belastbarkeit, Entschlossenheit, Tatkraft und Ehrgeiz, als er einen neuen Weltrekord brach – für die schnellste Zeit, in der er die gesamte Länge der Themse in Großbritannien paddelte.

Steves Vorträge auf der Hauptbühne sind:

Walsprache lernen

Wir treten in ein goldenes Zeitalter des Verständnisses der Welt der Wale ein und in eine nahe Zukunft, in der wir Wale nicht nur verstehen, sondern ihnen sogar antworten können …

Haie – älter als Bäume

Nase-an-Nase-Begegnungen mit allem, von winzigen Wobbegongs mit Quasten bis hin zu Weißen Haien, Tigern, Bullen und Großen Hammerhaien.

Steve Backshall konzentriert sich auf Haie und Wale 3

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherfahrungen, Schnuppertauchen, einem Demonstrationsbecken, Meerjungfrauen und vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

Der Eintritt zur ersten GO Diving Show ANZ ist völlig kostenlos – registrieren Sie sich Hier um Ihre Tickets für das zweifellos größte Tauchevent des Jahres 2024 in Australien zu erhalten. Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze und der Veranstaltungsort ist mit zahlreichen Transportmöglichkeiten leicht zu erreichen. Tragen Sie sich also jetzt die Termine in Ihren Kalender ein und bereiten Sie sich auf ein episches Wochenende vor, an dem alle Formen des Tauchens gefeiert werden.