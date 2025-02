Steve Backshall ist Headliner auf der Hauptbühne

Der mehrfach ausgezeichnete TV-Moderator Steve Backshall – Hauptredner bei der GO Tauchshow im März – wird seine Aufmerksamkeit zwei unter Tauchern beliebten Tieren zuwenden: Walen und Haien.

Steve ist ein Actionheld, der einige der entlegensten Orte der Welt erkundet hat. Dies, gepaart mit seinem beispiellosen Wissen über Wildtiere und die Natur, macht ihn zu einem faszinierenden Gastredner.

Als einer der meistbeschäftigten Moderatoren im Fernsehen, vielleicht am besten bekannt für seine phänomenal erfolgreiche Tödlich Serie wird Steve auf der Hauptbühne in Sydney neben Tauchgrößen wie Dawn Kernagis, Monty Halls, Andy Torbet, Rannva Joermundsson und Maria Bollerup auftreten.

Steve reiste kürzlich über den Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean und filmte Wal für Sky TV, ein bahnbrechendes Programm, das unsere bekanntesten und zugleich bedrohten Arten verfolgt. Er hat auch gefilmt Expedition und Hai für Sky TV und trat in Unser sich verändernder Planet für die britische BBC One – eine anspruchsvolle siebenjährige Serie, die sechs die Planeten am stärksten bedrohte Ökosysteme.

Zuvor für Das verlorene Land der Jaguar bestieg er als Erster den Mount Upuigma in Venezuela, schlief an der senkrechten Felswand und entdeckte auf dem Gipfel unbekannte Tierarten. Außerdem seilte er sich zum Fuß der Kaiteur-Fälle in Guyana ab und gelangte in das nasse Wunderland darunter.

In Das verlorene Land des VulkansSteve war der erste Fremde, der den Vulkan Mount Bosavi betrat – wo das Team nicht weniger als 40 neue Arten entdeckte, darunter die größte Ratte der Welt! Steve nahm auch an einer brutalen Höhlenexpedition teil, bei der ein neuer Durchgang in der Mageni-Höhle in Neubritannien geöffnet wurde.

Weitere Serien sind Expedition Alaska, wo er fast von Buckelwalen verschluckt und in die Eingeweide eines Gletschers geschwemmt wurde, und Der Giftjäger, wo er bei einer Initiationszeremonie die Stiche von Hunderten von 24-Stunden-Ameisen (dem schmerzhaftesten stechenden wirbellosen Tier der Welt) ertrug.

Zu seinen weiteren Filmen zählen Wildnis von St. Kilda, Extreme Britain – Höhlen, Springwatch-Tracker, Alaska Live, Blue Planet Live und Undiscovered Worlds mit Steve Backshall.

Steve ist ein produktiver Autor. Sein neuestes Buch, Deep Blueist eine Mischung aus Memoiren, Federwegs, und Meeres- und Umweltwissenschaften, die uns auf eine Reise durch die vielen Welten des Wasserlebens mitnehmen: von Unterwasserwüsten und Regenwäldern über die Evolution von Meereshelden wie der Meeresschildkröte und dem Weißen Hai bis hin zum rapiden Rückgang der weißen Polarmeere und Korallenriffe. Steve wird an beiden Tagen direkt nach seinen Vorträgen Exemplare von Deep Blue signieren.

Als ob das nicht genug wäre, zeigte Steve im Jahr 2023 enorme Belastbarkeit, Entschlossenheit, Tatkraft und Ehrgeiz, als er einen neuen Weltrekord brach – für die schnellste Zeit, in der er die gesamte Länge der Themse in Großbritannien paddelte.

Steves Vorträge auf der Hauptbühne sind:

Walsprache lernen

Wir treten in ein goldenes Zeitalter des Verständnisses der Welt der Wale ein und in eine nahe Zukunft, in der wir Wale nicht nur verstehen, sondern ihnen sogar antworten können …

Haie – älter als Bäume

Nase-an-Nase-Begegnungen mit allem, von winzigen Wobbegongs mit Quasten bis hin zu Weißen Haien, Tigern, Bullen und Großen Hammerhaien.

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – der einzige Verbrauchertauchgang und Federwegs Show im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, der über Maltas reiches maritimes und Kriegserbe sprechen wird, und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, technisches Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten. Andy Torbet wird erneut die Hauptbühne moderieren und einen Vortrag über die Herausforderungen beim Filmen von technischem Tauchen für Fernsehsendungen halten. Eine Liste aller Redner, einschließlich der Zeitangaben, finden Sie HIER.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen, eine Meeresbiologiezone und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

Dieses Jahr gibt es auch die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb im Mittelpunkt. Dieser Wettbewerb, der sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten, die TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus Greatwood und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise zum Marsa Shagra Eco-Village erhält.

