Schiffswracks in Sydney stehen im Mittelpunkt

Der technische Taucher Samir Alhafith ist Gründer und Teamleiter von Das Sydney-Projekt, einer Vereinigung technischer Taucher, die sich mit der Erforschung und Entdeckung wichtiger historischer Wracks in tieferen und anspruchsvolleren Gebieten beschäftigen, und er wird einige Schiffswracks aus Sydney besprechen, wenn er sich auf die Tech Stage im GO Diving Show ANZ im September.

Das Sydney-Projekt Die laufende Mission besteht darin, die historisch bedeutsamen Wracks in australischen Gewässern und an Standorten in Übersee zu entdecken und zu dokumentieren.

Das Team hat in letzter Zeit an tieferen Stellen in den örtlichen Gewässern gearbeitet, mit dem Ziel, aktuelle und neue Wracks in 3D zu kartieren und diese historischen Stätten für zukünftige Taucher zu erhalten.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Tickets für die GO Diving Show ANZ sind jetzt im Verkauf, und Sie können die Vorteile der 2-für-1-Frühbucherangebot bis zum 9. September – Sie und Ihr Kumpel/Freund/Partner/Ehepartner können für nur $12Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt – der perfekte Familienausflug! Es gibt ausreichend Parkplätze vor Ort und der Veranstaltungsort ist dank zahlreicher Transportmöglichkeiten gut erreichbar.