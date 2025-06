Verpassen Taucher mit unseren mickrigen Handzeichen etwas?

„Über Wasser werde ich als Gehörloser immer als derjenige angesehen, der nicht mit anderen kommunizieren kann“, sagt Topmodel, Schauspieler und Taucher Nyle DiMarco. Unter Wasser ist es jedoch umgekehrt – wie er Steve Weinman erklärt, könnten Kenntnisse der Gebärdensprache allen Tauchern zugutekommen.

„Es war ein bisschen seltsam, ASL [Amerikanische Gebärdensprache] zu verlernen, um Tauchzeichen zu lernen“, sagt Nyle diMarco. „Es fühlte sich fast wie eine Einschränkung an – zu wissen, dass ich mit ASL unter Wasser immer noch die gleiche Menge an vollwertigen Gesprächen führen konnte.“

„Einige der Standardzeichen beim Tauchen sind zwar äußerst notwendig, aber nicht ganz intuitiv und könnten fälschlicherweise für etwas anderes gehalten werden.

Nyle diMarco

Das Spannende ist jedoch, dass Thomas Koch, mit dem ich den Kurs absolviert habe, gerade dabei ist, eine komplette Unterwassersprache zu entwickeln. Warum sollten wir uns auf zufällige Gesten verlassen, wenn wir bereits eine vollständige visuelle Sprache haben, die funktioniert – nämlich die Gebärdensprache!

„Wenn wir die Handzeichen beim Tauchen mithilfe der Gebärdensprache standardisieren würden, könnten Taucher nicht nur unter Wasser besser kommunizieren, sondern auch mit gehörlosen Menschen im Landesinneren Kontakt aufnehmen!“

Nyle DiMarco bezeichnet sich selbst als Teil der Gehörlosengemeinschaft mit einem großen „G“ und identifiziert sich mit der Gehörlosenkultur, die in seiner Muttersprache ASL verwurzelt ist.

Der 36-jährige Schauspieler, Model und Aktivist erlangte 2015 in den USA öffentliche Aufmerksamkeit durch den Gewinn der Reality-TV-Serie Amerikas nächstes Topmodel.

Zu diesem Zeitpunkt war er bereits seit etwa einem Jahr als freiberuflicher Model tätig, war aber in 22 Staffeln der Show erst der zweite männliche und der erste gehörlose Gewinner. Sein Sieg führte zu einem Vollzeitvertrag mit einer New Yorker Modelagentur.

Im folgenden Jahr gewann er zusammen mit einem professionellen Partner den Fernsehwettbewerb Dancing With the StarsDamit ist er erst der zweite Gehörlose, der das langjährige Äquivalent zum britischen Strenge Kommen Tanzen.

Modeln, Tanzen, Tauchen…

Das Gerätetauchen ist ein neuerer Schritt zu Nyles Erfahrung. Sein Interesse wurde durch seine langjährige Bekanntschaft mit dem ebenfalls gehörlosen PADI-Kursleiter Thomas Koch geweckt. „Ich kenne Thomas seit meiner Kindheit“, sagt er. „Seit 15 Jahren wollte ich Kurse bei ihm belegen, aber ich fand nie die Zeit dafür.“

Nyle trainiert im Pool mit Thomas Koch (Rosie Moore)

Angesichts seines Lebenslaufs ist das nicht allzu überraschend, aber als Nyle endlich die Zeit fand, sich zertifizieren zu lassen, gab er richtig Gas. Er hat inzwischen vier Kurse rund um Islamorada in den Florida Keys bei Aqua Hands absolviert, dem PADI-Tauchzentrum von Thomas, das als das einzige Tauchunternehmen der Welt gilt, das von Gehörlosen geführt wird.

Auf Open Water Diver folgten in schneller Folge Advanced Open Water Diver, Enriched Air und der AWARE Coral Reef Conservation-Kurs.

„Die PADI-Kurse haben mir die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, um mich sicher in der Unterwasserwelt zurechtzufinden. Thomas‘ ASL hat das Erlebnis wirklich außergewöhnlich gemacht“, sagt Nyle. Darüber hinaus bietet seine Sicht auf das Tauchen unerwartete Einblicke.

„Die Unterwasserwelt ist die wahre Welt der Gehörlosen“, sagt er. „Alles dreht sich um. Über Wasser werde ich als Gehörloser immer als derjenige angesehen, der ‚nicht mit anderen kommunizieren‘ kann. Aber unter Wasser? Da ändert sich alles.“

Nyle und Thomas auf dem Boot (Rosie Moore)

„Während des Trainings im Meer fiel mir etwas Komisches auf – hörende Tauchlehrer konnten anderen hörenden Tauchern unter Wasser nicht wirklich etwas beibringen. Sie begannen den Tauchgang und versuchten, Anweisungen durch Gesten oder Mimik zu geben, aber das funktionierte selten.

„Innerhalb weniger Minuten sahen ihre Schüler verwirrt aus und alle schwammen zurück an die Oberfläche, damit der Lehrer reden konnte.

Dann tauchten sie wieder ab – und alles wiederholte sich. Ich sah zu, wie sie wie ein Aufzug auf und ab fuhren. Ihre Lernerfahrungen und praktischen Erfahrungen wurden verkürzt.

Thomas, der einzige PADI-Kursleiter für Gehörlose weltweit, und ich? Wir blieben die ganze Zeit unter Wasser. Kein Auftauchen. Keine Unterbrechungen. Er konnte mir Techniken erklären, meine Haltung korrigieren und mich durch jede Übung führen – alles in ASL, in Echtzeit, viele Meter tief.

„Es lief reibungslos und ehrlich gesagt fühlte sich die Unterwasserwelt wie unser Revier an!“

Was ist das Signal für Ammenhaie? (Rosie Moore)

Abendessenspläne und Korallenbleiche

Und das war nicht die einzige Kehrtwende, die Nyle unter Wasser erlebte. „Noch so ein lustiges Szenario: Ich bin oft derjenige, der mit Stift und Papier mit hörenden Menschen kommuniziert. Aber unter Wasser sind es plötzlich die Hörenden, die langsam auf wasserfesten Notizblöcken herumkritzeln, während Thomas und ich uns einfach in Gebärdensprache entspannen.“

„Er zeigte uns mühelos die Lebewesen im Riff, erklärte uns, was wir sahen, und ja, wir machten sogar Pläne für ein Abendessen unter Wasser.“

Ein Moment blieb Nyle besonders im Gedächtnis, als er mit seinem Lehrer die Korallenriffe erkundete. „Thomas zeigte auf mehrere Abschnitte gebleichter, knochenweißer Korallen, umgeben von fruchtbaren Riffen. In Gebärdensprache erklärte er direkt: ‚Diese Koralle ist tot, eine direkte Folge der steigenden Meerestemperatur. Die globale Erwärmung ist real und sogar unter Wasser sichtbar.‘“

Ich konnte ihm dann unter Wasser weitere Fragen dazu stellen. Und ich musste ständig an die anderen hörenden Taucher mit ihrem hörenden Tauchlehrer denken. Dieses Gespräch hätte nicht stattgefunden.

Hörende Taucher hätten warten müssen, bis sie wieder auftauchten, vielleicht 15, 30 Minuten später, um zu fragen: ‚Hey, was war das für ein weißes Zeug, das wir gesehen haben?‘ Vorausgesetzt, sie hätten sich überhaupt daran erinnert. Aber weil Thomas und ich unter Wasser kommunizieren konnten, habe ich es sofort gelernt. Und es ist mir im Gedächtnis geblieben.“

Taube Utopie

Nyle diMarco wurde in Queens, New York, in eine Familie geboren, in der nicht nur er, sondern auch seine Eltern und seine beiden Brüder von Geburt an gehörlos waren. Nach der Trennung seiner Eltern zog seine Mutter Donna mit ihren Kindern nach Maryland.

Dort besuchte Nyle die Maryland School for the Deaf und erwarb anschließend einen Abschluss in Mathematik an der spezialisierten Gallaudet University in Washington.

Im Jahr 2013, seinem Abschlussjahr, trat er in einem ASL-Film mit dem Titel In der Doseund schaffte in den nächsten Jahren den Durchbruch im Fernsehen, wo er eine Hauptrolle in der Serie spielte Bei der Geburt vertauscht und in einer Comedy-Serie aufzutreten, Schwierige Leute.

Musterschüler

Er hat immer klargestellt, dass er seine Taubheit keineswegs als behindert betrachtet, sondern es vielmehr als Vorteil betrachtet, kommunizieren zu können, ohne zu sprechen – wie zum Beispiel beim Modeln.

Mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Gehörlosenkultur zu schärfen, gründete er 2016 die Nyle DiMarco Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation, die gehörlosen Kindern und ihren Familien Zugang zu Ressourcen bietet.

Vier Jahre später gründete er seine eigene Produktionsfirma, Clerc Studio, aus der Taub U., eine Netflix-Realityserie, die in Gallaudet spielt; ein Oscar-nominierter Dokumentarkurzfilm namens Audible und dieses Jahr Gehörloser Präsident jetzt!, ein Dokumentarfilm, den er mitregierte und produzierte. Er berichtet über einen Studentenprotest, der 1988 in Gallaudet ausbrach, als ein hörender Kandidat gegen gehörlose Rivalen gewählt wurde. Er hat seine Geschichte auch in einer Autobiografie erzählt. Taube Utopie.

Galapagos im Visier

Die Fähigkeit, selbst unter Wasser so mühelos mit seinem Tauchlehrer zu kommunizieren, hat Nyle geholfen, die ersten Tauchkurse mit Leichtigkeit zu absolvieren. Nun muss er jedoch solide Unterwassererfahrung sammeln, um das Beste aus diesem Traumstart herauszuholen.

„Noch fehlen mir 50 Tauchgänge, um auf den Galapagosinseln tauchen zu können“, sagt er und nennt dieses Ziel ganz oben auf seiner Wunschliste, gefolgt von den Lofoten in Norwegen – Begegnungen mit Großtieren stehen eindeutig im Fokus. „Ich reise viel um die Welt, also denke ich, dass ich mich für ein oder zwei Tauchgänge davonschleichen kann!“

Der einzige Nachteil, den er als Taucher sieht, ist, dass derzeit so wenige andere die Gebärdensprache beherrschen: „Sie haben sich dafür entschieden, nur begrenzte Handzeichen zu beherrschen, die nicht der Gebärdensprache entsprechen! Ich kann da unten nicht mit ihnen kommunizieren.“

„Genau das versucht Thomas: die Kluft zwischen zwei Welten zu überbrücken. Der Ozean ist noch immer einer der am wenigsten erforschten Orte der Erde, und ehrlich gesagt gilt das auch für das Potenzial von Handzeichen.“

Gehörlose Menschen zum Tauchen zu bewegen, dürfte kein Problem sein. Nyle glaubt, die Herausforderung liege eher darin, „hörende Taucher nicht nur zum Tauchen zu bewegen, sondern auch Kurse bei einem gehörlosen Tauchlehrer zu belegen. Niemand weiß besser, wie man unter Wasser geschickt Gesten einsetzt.“

Ein einfacher Meinungsaustausch über die Haltestelle

„Ich habe beobachtet, wie Thomas Koch problemlos unter Wasser mit hörenden Tauchern kommunizierte. Dabei verwendete er klare und intuitive Gesten, die sofort Sinn ergaben. Ich denke, hörende Lernende wären mit Gehörlosen besser dran!“

Ein letzter Punkt: Ich fragte Nyle, ob es ihn überrascht habe, dass Taucher die Unterwasserwelt oft als einen lauten Ort bezeichnen. „Das ist mir neu jetzt an – Ich hatte keine Ahnung!, antwortet er. „Jetzt muss ich in dieses Kaninchenloch …“

Aqua Hands wurde 2010 von Thomas Koch gegründet, der inzwischen PADI-Botschafter ist. Das PADI-Tauchzentrum in Clearwater, Florida, richtet sich an Gehörlose und Schwerhörige und führt alle Tauchkurse und -ausflüge in ASL durch, um die Zugänglichkeit sowohl für Hörende als auch für Gehörlose zu gewährleisten.

Auch auf Divernet: WERDEN WIR JEMALS EINE GLOBALE GEBÄRDENSPRACHE HABEN?, Handzeichen beim Tauchen: Überbrückung der Kommunikationslücke unter Wasser