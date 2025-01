Die antiken Wunder vor Malta und Gozo

Prof. Timmy Gambin ist außerordentlicher Professor für maritime Archäologie an der Abteilung für klassische Altertumswissenschaften und Archäologie der Universität von Malta und seit vielen Jahren führend bei Expeditionen zu unentdeckten Wracks und antiken Stätten. Auf der Hauptbühne des GO Tauchshow im März.

Prof. Gambin schloss sein Geschichtsstudium an dieser Universität ab und erlangte anschließend seinen Master in maritimer Archäologie und Geschichte an der Universität Bristol, wo er auch seinen Doktortitel in maritimer Archäologie erhielt. Er war an zahlreichen gemeinschaftlichen Forschungsprojekten beteiligt und war außerdem Co-Leiter zahlreicher Offshore-Unterwasseruntersuchungen in verschiedenen Teilen des Mittelmeers.

Das virtuelle Museum

Timmy ist der Initiator und Direktor des virtuellen Museums – Unterwasser-Malta. Kulturelle Stätten unter Wasser sind außer Sicht und oft auch außer Reichweite. Der Grund dafür ist einfach – die physische Barriere, die das Meer selbst bildet. Bis heute können nur Taucher oder Menschen in U-Booten diese historischen Zeitkapseln besuchen. Es bestehen immer noch Einschränkungen aufgrund der Tiefe, der Abgelegenheit und der Gesetzgebung.

Tatsächlich lautet einer der zentralen Grundsätze des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Unterwasserkulturerbes: „Die Vertragsstaaten sollen das öffentliche Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung des Unterwasserkulturerbes fördern“, ein Grundsatz, der vom virtuellen Museum – Underwater Malta voll unterstützt wird. Diese Online-Plattform bringt das Unterwasserkulturerbe an die Oberfläche und in die Häuser der breiten Öffentlichkeit.

Das Ziel dieser Website besteht darin, durch den Einsatz von 3D, virtueller Realität und anderen Medien der Öffentlichkeit Zugang zu Maltas einzigartigem Unterwasserkulturerbe zu verschaffen und es mit der gesamten Öffentlichkeit zu teilen.

Das Phönizische Schiffswrack-Projekt

Im Jahr 2007 wurde bei einer Offshore-Fernerkundungsuntersuchung zur Kartierung des maltesischen Unterwasserkulturerbes eine kleine Anomalie in den Sonardaten festgestellt.

Seitdem untersucht die Universität von Malta in Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Partnern einen der faszinierendsten archäologischen Unterwasserfunde der jüngeren Zeit.

Das phönizische Schiffswrack liegt in 110 m Tiefe vor der Bucht von Xlendi auf Gozo und enthält eine intakte und gut erhaltene gemischte Ladung aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. Der gemischte Inhalt aus Stein- und Keramikobjekten wirft Licht auf die Wirtschaftsgeschichte und die Handelsnetzwerke des zentralen Mittelmeers während der archaischen Zeit.

Neben den archäologischen Vorteilen – zu denen das Studium bislang unbekannter Keramiktypologien sowie eine große Bandbreite wissenschaftlicher Tests in den Phasen nach der Ausgrabung gehören – bietet dieser Standort auch andere Herausforderungen und Chancen im Hinblick auf Methodik und Zugang sowie die Kommunikation über einen solchen Standort.

Weitere Informationen finden Sie im Phoenician Shipwreck Project HIERund das Virtuelle Museum HIER.

