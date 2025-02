Die Bedeutung der Tauchsicherheit

Die Unterwasserfotografin und Entdeckerin Ellen Cuylaerts wird auf der Inspirational Stage im GO Tauchshow im März und diskutieren Unterwasserfotografie an abgelegenen Orten und die Bedeutung der Tauchsicherheit, in Zusammenarbeit mit dem Divers Alert Network.

Ellen ist eine gefeierte Unterwasserfotografin und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sie ist Mitglied des Flag & Honours Committee des Explorers Club und wurde 2019 in die Women Divers Hall of Fame aufgenommen.

Die GO Diving Show

Die GO Diving Show – die einzige Tauch- und Reisemesse für Verbraucher im Vereinigten Königreich – kehrt am 1. und 2. März 2025 ins NAEC Stoneleigh zurück, gerade rechtzeitig zum Start der neuen Saison, und verspricht ein Wochenende voller interaktiver, lehrreicher, inspirierender und unterhaltsamer Inhalte.

Neben der Hauptbühne – diesmal mit dem TV-Star, Autor und Abenteurer Steve Backshall als Headliner, der nach einigen Jahren Abwesenheit eine willkommene Rückkehr zur GO Diving Show feiert, zusammen mit der von der NASA ausgebildeten NEEMO Aquanautin und Leiterin der wissenschaftlichen Forschung bei DEEP Dawn Kernagis, ihrem TV-Moderatorkollegen, Autor und Dauerbrenner Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, der über Maltas reiches maritimes und Kriegserbe sprechen wird, und dem dynamischen Entdeckerduo Rannva Joermundsson und Maria Bollerup, die über ihre jüngste Expedition Buteng in Indonesien sprechen werden – gibt es wieder spezielle Bühnen für das Tauchen in Großbritannien, technisches Tauchen, Unterwasserfotografie und inspirierende Geschichten. Andy Torbet wird erneut die Hauptbühne moderieren und einen Vortrag über die Herausforderungen beim Filmen von technischem Tauchen für Fernsehsendungen halten.

Neben den Bühnen gibt es eine Vielzahl interaktiver Elemente – die allseits beliebte Höhle, das riesige Schnupperbecken, den immersiven Virtual-Reality-Tech-Wracktauchgang, Atemanhalte-Workshops und Leinenübungen und, neu für 2025, Ihre Chance, sich in der Wrackkartierung mit der Nautical Archaeology Society und ihrem „Schiffswrack“ zu versuchen – alles verteilt auf eine ständig wachsende Zahl von Ständen von Fremdenverkehrsämtern, Herstellern, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Resorts, Tauchsafaris, Tauchzentren, Einzelhändler und vieles mehr.

Dieses Jahr gibt es auch die NoTanx Zero2Hero-Wettbewerb im Mittelpunkt. Dieser Wettbewerb, der sich an Freitaucher-Neulinge richtet, sieht zunächst 12 Kandidaten, die TAUCHERAUSBILDUNG mit Marcus Greatwood und dem NoTanx-Team Ende Februar in London. Dann treten fünf ausgewählte Finalisten am Märzwochenende bei der GO Diving Show gegeneinander an, einschließlich statischer Apnoe-Sitzungen im Pool, um den Gesamtsieger zu ermitteln, der mit freundlicher Genehmigung von Oonasdivers eine einwöchige Reise ins Marsa Shagra Eco-Village erhält. Klicken Sie hier HIER um sich für Ihre Teilnahme zu registrieren.

Karten im Vorverkauf jetzt erhältlich!

Kaufen Sie jetzt Ihr Ticket für £17.50 und seien Sie bereit für ein lehrreiches, spannendes und inspirierendes Erlebnis! Und wie immer ist das Parken im Ticketpreis inbegriffen. Und unter 16-Jährige haben freien Eintritt, also bringen Sie die Kinder mit zu einem fantastischen Familienausflug!