Die verrückte Welt der Unterwasserfilmproduktion mit Tom Park

Tom Park ist ein erfahrener Unterwasserkameramann und Regisseur aus Australien mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Unterwasserfilmindustrie und er wird über die „verrückte Welt der Unterwasserfilmproduktion“ sprechen, wenn er die Hauptbühne betritt bei der GO Diving Show ANZ im September.

Tom hat an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet, von Dokumentarfilmen bis hin zu Naturfilmen für Kunden wie BBC, Netflix, Amazon Prime Video und David Attenborough, und seine Arbeit wurde mit Preisen von Filmfestivals auf der ganzen Welt gewürdigt, darunter auch dem renommierten Wildscreen Festival.

Tom ist bekannt für sein technisches Know-how im Umgang mit Unterwasserkameras und -ausrüstung sowie für seine kreative Vision, die Schönheit und Einzigartigkeit der Unterwasserwelt einzufangen. Er hat einen Großteil seiner Karriere damit verbracht, das Great Barrier Reef und die Ostküste Australiens zu filmen. Er engagiert sich leidenschaftlich für den Schutz der Ozeane und nutzt seine Kunst, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes mariner Ökosysteme zu schärfen.

Die GO Diving Show findet am 6. und 7. September auf dem Sydney Showground statt

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Rund um die Bühnen und Veranstaltungen wird es eine große Bandbreite an Ausstellern geben, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Tauchsafaris, Ausbildungsagenturen, Einzelhändlern, Herstellern und Naturschutzorganisationen.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Tickets für die GO Diving Show ANZ sind jetzt im Verkauf, und Sie können die Vorteile der 2-für-1-Frühbucherangebot bis zum 9. September – Sie und Ihr Kumpel/Freund/Partner/Ehepartner können für nur $12Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt – der perfekte Familienausflug! Es gibt ausreichend Parkplätze vor Ort und der Veranstaltungsort ist dank zahlreicher Transportmöglichkeiten gut erreichbar. Merken Sie sich jetzt die Termine vor und freuen Sie sich auf ein unvergessliches Wochenende voller Tauchsport in allen Facetten.