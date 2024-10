Das Wunder der Meeresschildkröten

JOHN CHRISTOPHER FINE feiert die taucherfreundlichen Reptilien, die trotz aller Widrigkeiten immer wieder zu ihren Lieblingsplätzen in Palm Beach in Florida zurückkehren. Er hat die Fotos gemacht

Es war, als würde man die Zeit zurückdrehen. Ich konnte mir Norine Rouse vorstellen, wie sie in ihrem gelben Neoprenanzug, ihrer kleinen Taucherbrille und ihrem strahlenden Lächeln auf Robert zuschwamm. Norine gab den Meeresschildkröten Namen. Robert, ein großer männlicher Unechter Karettschildkröten, kehrte 20 Jahre lang immer wieder zu den Riffen vor Palm Beach, Florida, zurück, Saison für Saison.

Norine schwamm mit ihm und maß seinen Panzer mit 115 cm. Ein Loch in der Mitte seines Panzers identifizierte ihn eindeutig, das Ergebnis einer Begegnung vor langer Zeit mit einem Bootspropeller. Robert kam im Dezember an, paarte sich und reiste dann ab, um in seine fernen karibischen Reviere zurückzukehren – laut Norines sorgfältigen Aufzeichnungen normalerweise Ende Februar.

Nachdem sie ihre Ausbildung zur Tauchlehrerin auf den Bahamas abgeschlossen hatte, eröffnete Norine ein kleines Büro in Riviera Beach, wo sie ihr Tauchboot ankerte.

Karettschildkröte ruht sich unter einem Felsvorsprung am Teardrop Reef aus. Nach langen Schwimmstrecken bis nach Palm Beach ruhen sich Schildkröten außerhalb der Strömung des Golfstroms aus. Ihr Atemrhythmus ändert sich und sie können lange Zeit unter Wasser bleiben.

Norine Rouse war offen für Geschäfte und nahm Taucher mit, um Riffe vor Palm Beach zu erkunden. Sie bildete Dottie Campbell aus, eine ehemalige Bürgermeisterin, und sie wurden schnell Freunde. Mit Dotties Investition wurde 1977 der Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches eröffnet.

Dies war ein Country Club für Taucher mit einem tiefen Trainingsbecken und Swimmingpool-Annehmlichkeiten, sodass Taucher in nassen Badeanzügen überall in dem geräumigen Büro und der Lounge sitzen konnten. Norine lebte in einem Apartment im oberen Stockwerk mit Blick auf den Intracoastal Waterway, wo ihr neues hochmodernes Tauchboot vor Anker lag.

Schildkröten-Dame

Norine starb im Jahr 2005. Sie litt an einer lähmenden Taucherkrankheit, erholte sich jedoch und tauchte weiter, musste jedoch 1995 ihre Karriere aufgeben. In all den Jahren, in denen sie Tauchern aus aller Welt Gastfreundschaft und Ausbildung zukommen ließ, waren Schildkröten Norines Lieblinge.

Den Spitznamen „Turtle Lady“ verdiente sie sich zunächst aus Spott der Speerfischer, denen sie den Zutritt zu ihrem Tauchboot verweigerte und gegen die sie Predigten hielt. Später wandelte sich dieser Name zu einem Ausdruck tiefen Respekts, als ihr Scuba Club zu einem Juwel der Tauchwelt wurde.

Die verstorbene Norine Rouse erlaubte kein Speerfischen von ihrem Tauchboot aus. Jeder Taucher, der eine Harpune abgab, bekam eine kostenlose Fahrt. Sie verbogen die Waffen und verwendete sie in einer Skulptur im Scuba Club

Dieses großartige Grundstück wurde nach 38 Betriebsjahren verkauft und dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für die Bebauung zu machen. Doch jetzt sind die Schildkröten zurück – und der Scuba Club auch.

Der Kern des Clubs wurde an Shaun Gallant verkauft, der den Kyalami auch von Riviera Beach Marina, sowie ein weiteres Tauchboot aus Jupiter und ein Geschäft am Northlake Boulevard.

Die Freundlichkeit, der einladende Geist und das Verbot der Speerfischerei – mit Ausnahme des Einsatzes von Harpunen zum Fang invasiver Rotfeuerfische und des erlaubten Hummerfischens während der Saison – bleiben unverändert.

Abtauchen Kyalami auch in der Paarungszeit der Schildkröten erinnerte mich an die fantastischen Tauchgänge vor so langer Zeit mit Norine. Normalerweise leben Schildkröten nicht dauerhaft im Golfstrom vor Palm Beach.

Unechte Karettschildkröten sind Fleischfresser. Sie fressen Quallen, Weichtiere und sogar Fische, wenn sie welche fangen können. Einige Arten ernähren sich nur von Seegras und Schwämmen.

Eine hilflose Schildkröte wurde von einem Fischer vor dem Juno Pier mit dem Haken gefangen und ins Rettungszentrum gebracht, wo der Haken entfernt wurde. Anschließend wurde die Schildkröte wieder ins Meer entlassen.

Bereit zur Paarung

Und hier sind sie, jedes Jahr vor Palm Beach, bereit zur Paarung. Dann schleppen sich die Weibchen nachts an Land, um ihre Eier abzulegen, kehren zu den Riffen des Atlantiks zurück, paaren sich normalerweise erneut, legen ein weiteres Gelege von hundert Eiern ab und gehen bis zur nächsten Saison nach Hause.

Wie gelangen sie an diesen Ort, indem sie Hunderte, Tausende von Kilometern von ihrer karibischen Heimat schwimmen, um an den Riffen vor den Stränden anzukommen, wo sie geschlüpft sind? Wissenschaftler vermuten, dass es mit dem Mond, der Sonne und der Erdrotation zu tun hat.

Ich erinnere mich, wie ich am Strand ein totes Schildkrötenjunges fand. Es hatte es nicht vom Ei bis zur Brandung geschafft, sondern war in der prallen Sonne versunken und ausgetrocknet. Nur eines von tausend Jungtieren erreicht das Erwachsenenalter. Ich hob es auf, legte es in ein Glas Wasser und ließ es mithilfe eines Magneten herumwirbeln. Magnetische Kristalle im Gehirn von Schildkröten prägen eine Karte ein, die es ihnen ermöglicht, zu ihrem Ursprung zurückzufinden.

Weibliche Schildkröten kämpfen an Land, um ihre Nester an den örtlichen Stränden zu graben. Lichter am Ufer verwirren sie und oft drehen sie um und schwimmen zurück ins Meer. Bermen und Stranderosion führen dazu, dass sie ihre Eier unterhalb der Flutlinie ablegen, sodass die Meereswellen sie wegspülen. Beobachter markieren Schildkrötennester, um sie zu schützen

Wie bei anderen Reptilien hängt die Geschlechtsbestimmung bei Schildkröten von der Temperatur im Nest ab. Es gibt eine relativ kleine Spanne: Wir sagen coole Typen und heiße Mädels.

Dunkler Sand erhöht die Temperatur. Das weiß man, wenn man barfuß auf Asphalt läuft, im Gegensatz zu weißem Beton. Im Rahmen von Strandaufschüttungsprojekten wird dunkler, tief ausgebaggerter Meeressand auf die Strände gekippt. Heiß, Weibchen schlüpfen. Temperaturveränderungen schaffen ein wärmeres Klima, was mehr Weibchen bedeutet. Es ist ein Ungleichgewicht, das zukünftige Populationen aus dem natürlichen Gleichgewicht bringt.

Mike Healy, ein Tauchlehrer aus Kyalami, führte uns zu einem Riff, das sie Teardrop nennen, südlich des Breakers Hotel. Wir sahen jede Menge weibliche Unechte Karettschildkröten, eine von ihnen steckte einfach hinter einem Korbschwamm außerhalb der Strömung und ruhte sich nach ihrem langen Schwimmen aus.

Mike hielt sich zurück, während seine Taucher Unterwasserfotos machten und die alte Schildkröte bewunderte.

Kyalami Scuba Club Tauchlehrer Mike Healy mit Unechter Karettschildkröte vor Breaker's Reef, etwa eine Meile vor der Küste von Palm Beach

Norine hatte eine Sondergenehmigung, um mit Meeresschildkröten zu schwimmen. Sie zeichnete bei jedem Tauchgang Daten auf und machte Beobachtungen. Sie protokollierte die Verhaltensweisen, nach denen sich die Wissenschaftler sehnten. Forscher tauchten damals selten und beobachteten das Verhalten ihrer Versuchspersonen in freier Wildbahn noch seltener, jedenfalls nicht so oft wie Norine, die jeden Tag tauchte.

Seepocken-Peeling

Mehrere weitere weibliche Unechte Karettschildkröten wurden am Teardrop Reef gesichtet. Bei einem zweiten Tauchgang vor Breakers Reef blieben vier von ihnen neugierig und schwammen auf Taucher zu.

Gelegentlich gab Norine sogar ihren Atemregler an Robert, ein luftatmendes Reptil, damit er ihren gemeinsamen Tauchgang nicht abbrechen musste, indem er an die Oberfläche schwamm. Robert kannte Norine und schwamm zu ihr, um sich mit einem Scrungee-Pad, das sie immer bei sich trug, Seepocken von seinem Panzer schrubben zu lassen.

In den schlimmsten Zeiten der Verschmutzung, als die Wasserwirtschaft bei sintflutartigen Regenfällen die Kanaltore öffnete, um Überschwemmungen im Westen zu verhindern, gelangten Schlammschichten ins Meer. Norine berichtete, Schildkröten gesehen zu haben, die in den Schlamm eintauchten, um Seepocken den Sauerstoff zu entziehen und sie so zu töten. Es war ein höchst ungewöhnliches intelligentes Verhalten, ähnlich dem eines Affen, der ein Werkzeug benutzt.

Schildkröten müssen zum Atmen an die Oberfläche kommen und werden dabei oft von Booten angefahren. Diese tote Schildkröte wurde kürzlich von einem Schiffspropeller getötet, der ihren Panzer durchtrennte.

Meeresschildkröten sind in Not. Obwohl sie in den USA als gefährdete Art geschützt sind, werden sie immer noch als Nahrungsquelle gejagt und viele kommen bei Unfällen ums Leben. Manche sterben qualvoll, weil sie Plastikmüll verschluckt haben, den sie für Quallen gehalten haben.

Die Populationsstatistiken für Meeresschildkröten sind entmutigend. Schätzungen gehen von 3,000 Atlantik-Bastardschildkröten, 91,000 Unechten Karettschildkröten, 30,000 Echte Karettschildkröten, 133,000 Lederschildkröten, 558,000 Olivenschildkröten, 7,000 Australischen Flachschildkröten und 245,000 Grünen Schildkröten aus.

Palm Beach ist die Heimat von Unechten Karettschildkröten, Echte Karettschildkröten, Grünen Meeresschildkröten, Lederschildkröten und, selten, von Atlantik-Bastardschildkröten, wobei letztere nur auf der Durchreise entlang der Küste nach Norden sind. Sie nisten dort nicht.

Alte Unechte Karettschildkröte in 18 m Tiefe am Teardrop Reef. Schildkröten können ein langes Leben führen, manche sogar über 90 Jahre, wenn sie nicht in Netze oder Plastikmüll geraten oder beim Auftauchen zum Atmen Unfälle mit Booten erleiden.

Schildkröten leben und es geht ihnen gut abseits der Palmenstrände. Das ist auch der Tauchclub. Neue Generationen von Tauchlehrern, die die Ethik des neuen Eigentümers vorleben, sorgen für den Schutz der Rifflebewesen und öffnen Türen für diejenigen, die ein Naturphänomen beobachten möchten, das zwar erforscht, aber bis heute noch wenig verstanden wird. Die Schildkröten sind zurück.

