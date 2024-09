Top-Tech-Talk auf der GO Diving Show ANZ

Die Tech Stage bei der Eröffnung GO Diving Show ANZ Dieses Wochenende (28.-29. September) gibt es auf dem Sydney Showground ein wahres Sammelsurium internationaler Talente im technischen Tauchen und einheimischer Tieftauchexperten.

Egal, ob Sie gerade erst mit dem technischen Tauchen anfangen möchten, ob Sie bereits ein erfahrener Techniker sind oder ob Sie neu im Tauchen sind und einfach mehr über dieses anspruchsvolle Gebiet erfahren möchten – die Tech Stage ist der richtige Ort für Sie, um am Wochenende vorbeizuschauen.

Jill Heinerth

Jill Heinerth, eine Pionierin des technischen Rebreather-Tauchens, Höhlentaucherin und Videofilmerin/Fotografin, ist die erste Explorer-In-Residence der Royal Canadian Geographic Society und ihre Bestseller-Autobiografie „Into The Planet“ wurde vom Wall Street Journal gelobt. New York Times und Oprah Magazin.

Sie ist Mitglied der International Scuba Diving Hall of Fame, der Women Diver's Hall of Fame, des Explorer's Club und der Underwater Academy Of Arts and Sciences. Ihre Bilder wurden von der BBC gezeigt, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery und viele mehr.

Erkundung der längsten Unterwasserhöhle Kanadas

In Unterwasserhöhlen unter dem Ottawa River macht Jill Heinerth eine bedeutende biologische Entdeckung, die die Bedeutung natürlicher Systeme für den Schutz von Wassereinzugsgebieten verdeutlicht.

NB: Am Samstag, an dem dieser Vortrag stattfindet, steht Jill auf der Hauptbühne.

Kanadas Truk-Lagune und die Entdeckung von Shackletons Schiff Quest

Aufgrund der zahlreichen Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg wird Neufundland auch die „Truk-Lagune des Nordens“ genannt. Die kürzlich erfolgte Entdeckung von Shackletons letztem Schiff Quest hat die Region jedoch ins internationale Rampenlicht gerückt.

John Kendall

Archäologie in der Dunkelheit überfluteter Höhlen und der neue Halcyon Symbios CCR werden die Diskussionsthemen sein, wenn Photogrammetrie-Experte und technisches Tauchen Ausbilder Gutachter John Kendall betritt die Tech Stage.

John ist ein Forscher, der sich auf die Unterwasser-3D-Modellierung archäologischer und geologischer Stätten spezialisiert hat. Er war an Dutzenden von Untersuchungen von Tauchplätzen mit photogrammetrischen Techniken beteiligt, darunter das Mars-Schiffswrack (1564), die MS Estonia (1994), das Wrack der Panarea III (~300 v. Chr.) und die Höhle der Knochen in Brasilien (~11,000 Jahre alt).

Er ist auch ein Ausbilder Gutachter für Global Underwater Explorers und sitzt auf deren Ausbildung Rat.

Archäologie im Dunkeln

ich Ausbilder und Photogrammetrie-Experte John Kendall wird über die Verwendung von Photogrammetrie zur Dokumentation archäologischer Stätten in überfluteten Höhlen sprechen. Anhand von Projekten in Europa und Südamerika wird John über die Herausforderungen sowie die beeindruckenden Ergebnisse dieser Projekte sprechen.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing bringt bald seine neue Produktreihe an Computer, eigenständige HUDs und ihr neues CCR zur Brustmontage. Kommen Sie und hören Sie John Kendalls Überblick über die neuen Spielzeuge und sehen Sie sich eine Vorschau des CCR an, da die drahtlose Kommunikation über die gesamte Produktpalette hinweg gewährleistet ist.

David Strike

Branchenlegende David Strike betritt die Tech Stage bei der Eröffnung GO Diving Show ANZ, und Sie können sich auf unterhaltsame und lehrreiche Präsentationen freuen, da er sich auf den tiefsten Tauchgang der Welt konzentriert und einige warnende Geschichten für technische Taucher an die Hand gibt.

Der in Australien lebende David Strike ist seit 1961 als Taucher zertifiziert und verfügt über einen Hintergrund in den Bereichen Militär, Handel, Wissenschaft und technisches Tauchen. Er ist erfahren und qualifiziert in der Verwendung von Tauchgeräten mit offenem und geschlossenem Kreislauf sowie in der Ausrüstung für Oberflächentauchgänge. Er ist ein ehemaliger Taucher Ausbilder und Ausbilder Trainer-Zertifizierter und regelmäßiger redaktioneller Beitrag zu tauchbezogenen Themen für Tauchpublikationen aus der ganzen Welt.

Er war auch Organisator mehrerer Weltklasse-Tauchveranstaltungen – mit Schwerpunkt auf technischem Tauchen – und erhielt mehrere Auszeichnungen für „Branchenauszeichnungen“ sowie den ADEX Lifetime Achievement Award und ist Mitglied des Explorers Club of New York.

Abwechslung pur: Der tiefste Tauchgang der Welt

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts basierten die Heliox-Tieftauchversuche der Royal Navy und der US Navy darauf, bei der Rettung und Bergung von U-Booten helfen zu können. Die Ausweitung der Tiefengrenzen, bis zu denen ein Taucher sicher vordringen konnte – und dabei immer noch in der Lage war, dort sinnvolle Arbeit zu leisten – hatte einen sehr praktischen Zweck.

In diesem Vortrag geht es um die Hintergründe und die weitere Geschichte des Tiefsee-Weltrekords der Royal Navy aus dem Jahr 1956, der nie erreicht wurde.

Warnende Geschichten für Technikfreaks: Tauchunfälle und Vergehen

„Dass die Menschen nicht viel lernen aus der Unterricht der Geschichte ist die wichtigste von allen Unterricht das lehrt uns die Geschichte.“ – Aldous Huxley.

Eine persönliche und heitere Sammlung von Anekdoten, Geschichten und Erzählungen, die die Tatsache hervorheben, dass „die Fähigkeit zu tauchen kein Allheilmittel für fehlende Fähigkeiten ist“; und die einen kleinen Einblick in verschiedene Facetten der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Tauchens geben.

Jana Staschkewitsch

Die erfahrene technische CCR-, Höhlen-, Minen- und Wracktaucherin Yana Stashkevich macht sich schnell einen Namen, wenn es um Erkundungstauchgänge geht, und sie wird auf der Tech Stage eine spannende Präsentation über ihre Heldentaten halten.

Sie war Mitglied der Vaggfjellan XI-Expedition, die das jenseits des Polarkreises gelegene Höhlensystem erkundete, dessen Eingang sich an einem Hang eines norwegischen Fjords befindet, und sie war Rebreather-Taucherin im Projektteam Underwater Filming & Research (UFR), das einige der am besten erhaltenen Wracks der Welt in Griechenland dokumentierte.

Derzeit ist Yana aktiv an Projekten zur Erkundung von Wracks in der Ägäis beteiligt und fördert das maritime Erbe griechischer Gewässer.

In den letzten zehn Jahren ist sie an über 35 Zielorten auf drei Kontinenten getaucht und hat nebenbei noch eine Karriere als Vollzeit-Vermarkterin im globalen Marketing verfolgt. Derzeit arbeitet sie für die wertvollste Whisky-Marke der Welt, The Macallan.

Die in Großbritannien lebende Yana verfügt über eine ansteckende Energie und Begeisterung und tritt regelmäßig als Rednerin und Coach auf. Mit großer Leidenschaft inspiriert sie Menschen dazu, ihre Grenzen zu überschreiten und ihrer Leidenschaft nachzugehen, was auch immer diese sein mag.

Vickers Wellington-Projekt: das verborgene Juwel der Ägäis

Yana erzählt von ihren Abenteuern in Griechenland, wo sie an zahlreichen Identifikationstauchgängen in großen Tiefen zur Wrackbekämpfung teilnahm. Unter anderem besuchte sie den Vickers Wellington Bomber – eine wahre Zeitkapsel, die als das besterhaltene Flugzeugwrack seiner Klasse gilt.

Während die meisten Wracks des Zweiten Weltkriegs daran erinnern, wie zerbrechlich das menschliche Leben sein kann, erzählt die Vickers Wellington im Gegensatz dazu eine unglaubliche Überlebensgeschichte. Die Besatzung konnte das Flugzeug nach dem Abschuss geschickt notwassern und wurde von Einheimischen gerettet.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie scheinbar unbedeutende Hinweise und Merkmale am Wrack dabei helfen können, herauszufinden, was vor dem Untergang geschah? Hören Sie Yanas Vortrag und tauchen Sie ein in die spannende Geschichte der Entdeckung und Erforschung.

Mike Mason

Der technische Taucher und Experte für menschliche Faktoren beim Tauchen Mike Mason wird auf der Tech Stage darüber sprechen, was das Tauchen vom Fliegen lernen kann und wie man „zum Taucher wird, dem man nacheifern möchte“.

Mike hat seine gesamte Karriere (bislang 24 Jahre) mit dem Fliegen von Militärkampfjets verbracht und hat über 3,000 Flugstunden mit verschiedenen Kampfjettypen absolviert und TAUCHERAUSBILDUNG Flugzeug als AusbilderEr ist jetzt ein Ausbilder bei der RAAF, wo er die nächste Generation von Kampfpiloten ausbildet.

Mike hat Zeit auf Flugzeugträgern verbracht und über 200 Kampfeinsätze absolviert. Er ist mit Jets über alle großen Kontinente geflogen, außer über die Antarktis.

Er ist seit fast zehn Jahren aktiver Taucher. Er hat etwa 400 Tauchgänge in seinem Logbuch und arbeitet als Divemaster-Kurs für einen örtlichen Tauchshop. Er ist ein aktiver CCR-Taucher an der Küste von New South Wales und ist qualifiziert bis 60 m mit normoxischem Trimix zu tauchen. Er ist im Norden bis nach Island und im Süden bis nach Neuseeland getaucht.

Seine Flugkarriere weckte sein Interesse an menschlichen Faktoren und wie wichtig diese für maximale Sicherheit und Leistung sind. Er trat vor etwa vier Jahren dem Team von The Human Diver bei, weil er sein Wissen und seine Erfahrung mit menschlichen Faktoren, die er durch das Fliegen erworben hatte, mit seiner Leidenschaft für das Tauchen kombinieren wollte, um andere Taucher auszubilden.

Hochfliegende Ideen für Taucher

Mike, ein erfahrener Kampfpilot und leidenschaftlicher Taucher, wird über verschiedene Konzepte, Prozesse und Techniken sprechen, die ihm zum Erfolg in seiner Pilotenkarriere verholfen haben und wie diese Ihnen helfen können, ein besserer und sicherer Taucher zu werden.

John Garvin

John Garvin ist ein australischer Drehbuchautor, erfahrener technischer Taucher, Unterwasserforscher und Tauchleiter, der die Tauchoperationen für mehrere Filme von James Cameron leitete, darunter Avatar – Der Weg des Wassers, Avatar 3, James Camerons Deepsea Challenge 3D und Sanctum, und er wird die Tech Stage bei der GO Diving Show ANZ.

John schrieb tatsächlich die Drehbücher für Allerheiligste und James Camerons Deepsea Challenge 3D, und 2023 liefen die kommerziellen Tauchsequenzen für den Netflix-Spielfilm Last Breath.

Er ist ein technischer Taucher Ausbilder Trainer, spezialisiert auf Kreislauftauchgeräte, und schrieb den Technical Diving International TAUCHERAUSBILDUNG Handbuch für die Rebreather Inspiration und Evolution von AP Diving.

John ist Gründungsmitglied des Caicos Caves Project, einer Organisation, die sich der Erforschung und Kartierung der Unterwasserhöhlen auf den Turks- und Caicosinseln widmet..

Im Jahr 2002 stellte sein Unternehmen die Logistik und die Sicherheitstauchunterstützung für Tanya Streeters Freitauchgang auf 160 m bereit, der einen Weltrekord aufstellte.

Er war auch Tauchoffizier und Projektleiter (U-Boot-Interna) für die Tiefseeherausforderer Tauchboot während James Camerons historischem Solo-Tauchgang zum Grund des Marianengrabens.

John hat in mehreren Filmen und Dokumentationen mitgewirkt, darunter Allerheiligste, James Camerons Deepsea Challenge 3D, Außergewöhnliche Menschen und Freedive.

Vor seiner Tauchkarriere spielte er die Hauptrolle im West End Rock'n'Roll Musical Buddy: Die Buddy Holly-Geschichte, und widmet sich weiterhin seinen lebenslangen Leidenschaften – Tauchen, Filmemachen und Rock’n’Roll spielen.

Avatar: Die Ingenieurskunst des Pandora-Ozeans

John beschreibt seine Rolle als Leiter des Tauchteams, TAUCHERAUSBILDUNG den Schauspielern das Tauchen beizubringen und einige der speziellen Tauchausrüstungen zu entwerfen, die in den Fortsetzungen verwendet werden.

Kerrie Burow

Die Höhlen- und Tech-Taucherin Kerrie Burow wird über ihre Erfahrungen im Höhlentauchen sprechen Fotografie Techniken, wenn sie die Tech Stage betritt.

Kerrie ist ausgebildete Closed-Circuit-Rebreather (CCR), technische Taucherin und Höhlentaucherin sowie eine preisgekrönte Unterwasserfotografin, die in ihrer Kategorie unter anderem den Preis „Unterwasserfotografin des Jahres 2022“ gewann und häufige Platzierungen und Anerkennungen bei den Auszeichnungen „Australasia Top Emerging Photographer“ erhielt.

Sie ist regelmäßig als Autorin und Fotografin für Scuba Diver tätig. Magazin Australien und Neuseeland, und ihre Artikel und Bilder wurden im In- und Ausland in zahlreichen Zeitschriften veröffentlicht.

Beruflich arbeitet Kerrie in der Unternehmenswelt als Beraterin im Bereich Lernwissenschaften und arbeitet gerne mit Fachexperten zusammen, die ihr Wissen und ihre Fachkompetenz weitergeben möchten.

Höhlentauchfotografie auf allen Kontinenten: Meine ersten zweieinhalb Jahre – Was ich gerne von Anfang an gewusst hätte

Dieser Workshop wird als visuelles Tagebuch des Höhlentauchens präsentiert. Fotografie, beginnend in Australien im Januar 2022.

Die Teilnehmer werden wichtige Einblicke und Erfahrungen in den Höhlen und Grotten Australiens, Europas und Mexikos vermitteln und den Prozess des Wachstums mit dem Verständnis teilen, dass jeder Höhlentauchgang mit einer Kamera wertvolle Unterricht und Möglichkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung.

Behandelt werden die Bedeutung von Sicherheit, Kameraeinstellungen bei schlechten Lichtverhältnissen, Komposition, die entscheidende Bedeutung des Verständnisses von Licht und der fotografische Prozess vom Konzept bis zur endgültigen Bearbeitung.

Die Teilnehmer sind in der Lage, wunderschöne Bilder aufzunehmen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die empfindliche Unterwasserwelt zu minimieren.

Richard Taylor

Die GO Diving Show ANZ freut sich, technische Taucher begrüßen zu dürfen Ausbilder Trainer und OZTek-Gründer Richard Taylor zur Tech Stage bei der Eröffnungsveranstaltung.

Richard verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im technischen Tauchen in Australien und Neuseeland. Seine Tätigkeit begann in den frühen 1990er-Jahren und umfasste einige der ersten Trimix-Tauchgänge in Australien im Jahr 1994 (bevor Zertifizierungen verfügbar waren).

Er war ehemaliger und Gründungsdirektor von TDI/SDI in Australien und Neuseeland und ist Ausbilder Trainer-Bewertungen bei ihnen auf mehreren Ebenen. Er war Gründungsmitglied des Mischgas-Tauchteams „The Sydney Project“, Sicherheits- und Tauchbeauftragter des gemeinsamen australisch-türkischen Teams, das das australische U-Boot AE2 aus dem Ersten Weltkrieg vor Gallipoli fand, und war Teil des ersten Mischgas-Tauchteams, das 1997 die Pearce-Resurgence in Neuseeland erkundete.

Im Jahr 1999 gründete er die OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences und leitete OZTek99 in Sydney, OZTek2000 in Melbourne und OZTek3 in Sydney im Jahr 2002, bevor er mit David Strike für die OZTek4 und OZTek'07 Dive Shows in Sydney zusammenarbeitete.

Richard hat Hunderte von technischen Tauchern und Ausbildern auf der ganzen Welt unterrichtet, ist ein begeisterter Wracktaucher und als begeisterter Höhlentaucher seit über 20 Jahren Mitglied der CDAA. Er unterrichtet heute noch für SDI/TDI/FRTI und ist einer der wenigen Ausbilder Trainer-Evaluatoren und Mitglied ihrer Ausbildung Beratungsgremium.

Er ist ehemaliger Präsident der Tauchindustrieverbände in Australien und Neuseeland und Mitglied der Standards Australia/NZ- und ISO-Komitees. Er hat zahlreiche Artikel über technisches Tauchen und Tauchsicherheit veröffentlicht und war auf Symposien und Tauchkonferenzen weltweit als Referent tätig. Als ehemaliger Rebreather-Taucher und Ausbilderist er ein leidenschaftlicher Verfechter von TAUCHERAUSBILDUNG und die Aufrechterhaltung der technischen Tauchfertigkeiten mit offenem Kreislauf.

Er ist der festen Überzeugung, dass mit zunehmender Erfahrung auch die Verantwortung entsteht, unser Wissen und unsere Fähigkeiten an andere weiterzugeben, sodass unsere Nachkommen die Unterwasserwelt sicherer und umfassender erforschen können als wir.

Ihre Gesundheits- und Sicherheitspflichten als Tauchlehrer oder Taucher

Ein Blick auf die Gesetze und Vorschriften, die bei der Arbeit als Ausbilder oder Taucher.

Matt Carter

Der Meeresarchäologe, Meeresschützer und technische Taucher Dr. Matt Carter wird auf der Tech Stage im GO Diving Show ANZ.

Seit 2003 hat er an Unterwasserarchäologieprojekten in 13 verschiedenen Ländern gearbeitet, von der Ausgrabung eines 2,800 Jahre alten phönizischen Schiffswracks in Spanien bis zur Leitung von Expeditionen zur 3D-Modellierung der Geisterflotten des Bikini-Atolls und der Chuuk-Lagune.

Im Jahr 2009 erhielt Matt das Australasian Rolex Scholarship der Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), wo er die Verwendung von Rebreathern für wissenschaftliches Tauchen kennenlernte. Seitdem ist er ein Pionier in der Verwendung von CCR und Photogrammetrie für die Meeresarchäologie und hat sich auf die Untersuchung und Bewertung von Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg in Australien und im Pazifik spezialisiert.

Matt ist International Fellow und EC50-Preisträger des Explorers Club, ehemaliger Vizepräsident des Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) und neuseeländischer Vertreter im ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Er war außerdem Fachmoderator der Fernsehserie Coast: New Zealand, einem Spin-off der von der BBC produzierten britischen Serie Coast, und ist Fachexperte für die Vereinten Nationen, die Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN), das Sekretariat des Pacific Regional Environment Programme (SPREP) und die australische Regierung.

Matt ist seit über einem Jahrzehnt als wissenschaftlicher, kommerzieller und technischer Taucher tätig und fungiert heute als Forschungsleiter für die Major Projects Foundation. Seine Arbeit zielt darauf ab, die marinen Ökosysteme, Kulturen und Lebensgrundlagen zu schützen, die durch die Umweltverschmutzung durch Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg im gesamten Pazifik bedroht sind.

Matts Vortrag bei der GO Diving Show ANZ wird sein:

Die Geisterwracks des blauen Pazifiks

Top-Tech-Talk auf der GO Diving Show ANZ 11

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 28-29 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

Die GO Diving Show UK 2024, die nun schon im fünften Jahr stattfindet, zog am Wochenende mehr als 10,000 Besucher an und erstreckte sich über eine Ausstellungsfläche von 10,000 m². Die australische und neuseeländische Variante strebt an, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen.

