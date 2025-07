Triggerpunkte und Haibisse zur „Selbstverteidigung“

Kurz vor dem Jahreswechsel begegneten die italienischen Schnorchler Gianluca Di Gioia und Peppino Fappani einem angeblichen Tigerhai. in der Nähe von Marsa Alam in Südägypten. Di Gioia starb und Fappani wurde in Arme und Beine gebissen, als er versuchte, seinem Freund zu helfen. Er wurde jedoch bald aus dem Krankenhaus entlassen.

Etwa einen Monat später verlor eine Kanadierin beide Hände, als sie versuchte, einen vermutlich zwei Meter langen Bullenhai zu fotografieren. Sie hatte geschnorchelt im flachen Wasser vor Providenciales auf den Turks- und Caicosinseln.

Und Ende April der israelische Barak Tzach beim Schwimmen gestorben um wie regelmäßig Aufnahmen von Haien vor der Mittelmeerstadt Hadera zu machen, wo das warme Wasser eines Kraftwerks jeden Winter Schwarzhaie und Sandbankhaie anlockt.

Nach Tzachs Tod, dessen Aufnahmen in den sozialen Medien weit verbreitet wurden, warnten die Behörden die Menschen davor, in Hadera ins Wasser zu gehen.

Doch innerhalb weniger Tage tauchten Berichten zufolge noch mehr Menschen vom Strand auf, die bereit waren, ihr Glück für eine instagrammable Begegnung mit Haien zu versuchen. Wie eine Studie aus dem Jahr 2020 bestätigte, sterben weit mehr Menschen beim Fotografieren von Selfies als von Haien getötet werden.

Im vergangenen Jahr gab es nur vier Todesfälle durch Haibisse. Es ist wichtig zu betonen, dass Taucher nur sehr selten Opfer von Haibissen werden. Freiwasserschwimmer, Schnorchler und Surfer – also alle, die sich an und nahe der Wasseroberfläche aufhalten – haben möglicherweise gelegentlich größeren Grund zur Sorge.

Es wird nicht behauptet, dass die Opfer in den oben genannten Fällen die Haie aktiv provoziert oder mit ihnen interagiert hätten, außer durch das Ausrichten ihrer Kameras. Aber wer kann schon sagen, wie ein Hai die Anwesenheit eines Menschen in seinem Revier wahrnimmt, wenn er im falschen Moment erwischt wird?

Kleine Schwarzspitzen-Riffhaie in Tahiti (Steve Weinman)

Haibiss-Studie

Tzachs Tod fiel zufällig mit der Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Zeitschrift zusammen Grenzen des Naturschutzes of eine neue Studie über Haibisse. Es wurde vom französischen Hai-Verhaltensökologen Prof. Eric Clua zusammen mit Kollegen aus Frankreich und den USA verfasst.

Cluas Spezialgebiet ist das Verhalten großer Haie in ihrem natürlichen Lebensraum, wobei er sich auf das Beißen von Menschen konzentriert. Er weiß viel über die Begierde mancher Menschen zu sagen, die sich Haien – oder gefährlicheren Landtieren – nähern, in der Hoffnung, ihre Heldentaten mit Freunden, Familie oder … teilen zu können. Online Gemeinden.

Hai-Profiler Eric Clua

Er weist darauf hin, dass potenzielle Influencer mit verschiedenen Haiarten interagieren, ohne unbedingt etwas über deren unterschiedliche Verhaltensmuster zu wissen, während sie an Land die Unterschiede im Bedrohungsgrad zwischen beispielsweise einem XL-Bully und einem Jack Russell eher erkennen würden.

„Haie sind weltweit für weniger als 10 Todesfälle bei Menschen pro Jahr verantwortlich, während Hunde für mehr als 10,000 Todesfälle verantwortlich sind und als positiv von der Öffentlichkeit“, sagt er.

Haibisse lassen sich laut Clua in sechs verschiedene Kategorien einteilen, die neue Studie konzentriert sich jedoch auf nur eine davon, die als „Selbstverteidigung“ bezeichnet wird.

Das Interessante für Taucher ist, dass Selbstverteidigungsbisse zwar als Reaktion auf eine Provokation angesehen werden können und nicht nur einen, sondern mehrere Schläge umfassen können, aber nur selten tödlich zu sein scheinen.

In der Studie in Französisch-Polynesien wurde festgestellt, dass kleinere Riffhaie am wahrscheinlichsten Selbstverteidigungsbisse verüben (Steve Weinman).

Könnte es sein, dass die Bisse, die Haie verüben, wenn sie glauben, dass ein Mensch eine direkte Bedrohung darstellt, weniger schädlich sind als die Bisse, die Wassernutzer manchmal erleiden, wenn sie sich zur falschen Zeit am falschen Ort um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern?

Das Konzept der Selbstverteidigung bei Haien sei noch nie zuvor detailliert dokumentiert worden, sagen Clua und seine Kollegen. Sie führten ihre jahrzehntelange statistische Studie zu den Merkmalen von Haibissen bei Menschen in Französisch-Polynesien durch und nutzten dabei möglichst viele Daten aus Erfahrungsberichten, in denen historisch keine unterschiedlichen Bissarten definiert waren.

In diesen Gewässern des Südpazifiks sind über 30 Haiarten beheimatet. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass die Bisse dort am häufigsten von Schwarzspitzen-, Weißspitzen- oder Grauen Riffhaien sowie Sichelflossen-Zitronenhaien verursacht werden, die normalerweise weniger als drei Meter lang sind.

Selten tödlich

„Bestimmte menschliche Aktivitäten auf See, wie etwa das Fischen, insbesondere das Unterwasser-Speerfischen und der Umgang mit passiven Fischfallen, werden mit Selbstverteidigungsbissen in Verbindung gebracht“, so das Team. „Sie werden unverhältnismäßig ausgeführt, sind oft oberflächlich und verursachen nur minimale Verletzungen und sind, außer unter besonderen Umständen, selten tödlich.“

Ein typischer Auslöser für einen Biss zur Selbstverteidigung kann eine wahrgenommene Bedrohung durch einen Speertaucher sein oder ein Taucher, der sich dem Hai nähert, um ihn besser sehen zu können, oder versucht, ihn zu packen.

Dieser Hai, der eine Angelschnur hinter sich herzieht, hat einen besonderen Grund, sich vor Menschen in Acht zu nehmen (Steve Weinman)

Solche nicht tödlichen Bisse stehen im Gegensatz zu Bissen, die in die Kategorie „Raubmotivation“ fallen. Bei Bissen eines stark hungrigen Hais ist mit schwerem Gewebeverlust und sehr wahrscheinlichem Tod durch die daraus resultierenden Blutungen zu rechnen.

Allerdings wurde in keinem der in Französisch-Polynesien untersuchten Fälle angenommen, dass die Bisse durch Nahrungssuche motiviert waren.

Bisse zur Selbstverteidigung neigen eher zu „oberflächlichen“ Verletzungen, kommen aber auch unangekündigt, während bestimmten anderen Bissarten kämpferische Warnsignale vorausgehen, die erfahrene Haitaucher kennen.

Dazu gehören möglicherweise abgesenkte Brustmuskeln Zwecke, Körperzittern oder beschleunigendes und ruckartiges Schwimmen und sind für Taucher ein klares Signal, einen diskreten Rückzug in Erwägung zu ziehen.

Ein Tigerhai verleiht kleineren Riffhaien Größe (Steve Weinman)

Die Bisse zur Selbstverteidigung kommen aus heiterem Himmel, doch „angesichts der Tatsache, dass der Hai wahrscheinlich ein lebenswichtiges Risiko für sich selbst sieht, werden diese Bisse manchmal wiederholt ausgeführt“, heißt es in der Studie.

Aber selbst in diesen Fällen wird in der Regel nur wenig Gewebe entfernt. Zudem scheint es kein Verhältnis zwischen der ursprünglichen menschlichen Aggression und der Heftigkeit eines Selbstverteidigungsbisses zu geben.

Andere Arten von Bissen

Neben den Bissarten Selbstverteidigung/Vergeltung und Raubtier/Erkundung werden die anderen vier als Reflex/Ungeschicklichkeit, Konkurrenz um Ressourcen, Abwehr von Raubtieren und Dominanz/Eindringen in das Territorium definiert. Nur die letzten beiden dieser Kategorien beinhalten die verräterischen Warnsignale, die dem Biss vorausgehen.

Zwischen 1942 und 2023 wurden 16 von 137 registrierten Haibissen in Französisch-Polynesien wahrscheinlich als Folge von Selbstverteidigung eingestuft. Alle ereigneten sich auf Tuamotu im Zusammenhang mit der Harpunierung von Haien in Fischfallen, Speerfischerei, Hai-Handling für Fotografie, wissenschaftliche Probenentnahmen und Hai-Ausstellungen für Touristen in Freiluftbecken. Und obwohl diese als „provozierte“ Bisse eingestuft werden könnten, waren nur zwei davon tödlich.

Der unglücklich benannte Shark Attack-Dateien Die Datenbank, die Aufzeichnungen von weltweiten Begegnungen seit dem 1800. Jahrhundert enthält, weist darauf hin, dass mehr als 300 historische Vorfälle als Selbstverteidigungsvorfälle eingestuft werden könnten.

Und man sollte nicht vergessen, dass es sich bei dem Tier, das einen „Selbstverteidigungsbiss“ ausführt, in manchen Fällen nicht um einen Requiemhai, sondern um eine weniger einschüchternde Art wie etwa einen Wobbegong mit stumpferem Gebiss handeln könnte.

Taucher mit einem Tigerhai (Steve Weinman)

„Wenn Menschen Bisse von Haien zur Selbstverteidigung vermeiden möchten, ist die naheliegendste Empfehlung unserer Einschätzung zufolge, Angriffe oder Belästigungen dieser Arten zu vermeiden“, sagt Clua.

Manchmal greifen Menschen in den besten Absichten in den Dienst von Haien ein, obwohl „der Wunsch, einem Hai in Not zu helfen, in diesem Fall ein wohlwollendes Handeln, von dem Tier nicht unbedingt als so positiv wahrgenommen wird“, betont der Hai-Profiler.

Ende April wateten ein Tourist und sein elfjähriger Sohn hinaus, um drei Einheimischen bei der Rettung eines drei Meter langen Weißen Hais zu helfen, der auf einer Sandbank nahe Ardrossan in Südaustralien gestrandet war. Glücklicherweise verlief ihre freundliche Aktion, die eine Stunde dauerte, erfolgreich und ohne negative Folgen. Doch den Beteiligten war möglicherweise nicht bewusst, dass ein ängstlicher Hai sich um 11° drehen kann, um sich selbst zu verteidigen.

Die drei Hauptretter sagten, sie hätten noch nie zuvor einen gestrandeten Hai gesehen, geschweige denn versucht, ihn zu retten. Dieser war möglicherweise krank oder verletzt.

„Solch gut gemeintes Verhalten kann den potenziellen Retter einem selbstschützenden Biss aussetzen, der weder Urteilsvermögen noch Verhältnismäßigkeit zeigt“, sagt Clua. „Der instinktivste Reflex von Haien ist, sich zu verteidigen und zu beißen.“

Triggerpunkte

Die Anerkennung von Selbstverteidigungsbissen stelle erneut die Praxis in Frage, alle Haibisse als Angriffe zu bezeichnen, sagt Clua. „Die Medien spielen bei dieser Wahrnehmung eine Schlüsselrolle, da sie im Falle von Bissen dazu neigen, Haie als Angreifer darzustellen, selbst wenn Menschen für die Einleitung der Interaktion verantwortlich sind.“

„Dieser vereinfachende Ansatz schadet dem Image der Haie und ihrem Schutz, der auf öffentliche Unterstützung angewiesen ist.“

Eric Clua Und seine Kollegen fordern, dass die Medien aufhören, Selbstverteidigung und andere Bissarten als „Angriffe“ zu verharmlosen. Die Presse, so sagen sie, könne durch eine objektivere Berichterstattung darüber, wie Haiverhalten durch Menschen ausgelöst werden kann, zu einer Verbesserung der öffentlichen Meinung beitragen.

Ein kleiner Hai in Französisch-Polynesien (Steve Weinman)

Ein weithin bekanntes Szenario wie das in Hadera hat wenig mit Selbstverteidigungsbissen zu tun. Clua erklärte, Tzach sei Opfer eines Fressrauschs geworden, an dem vermutlich mehrere Haie beteiligt waren.

„Was dieses Ereignis so selten macht, ist die Tatsache, dass die betroffene Art – offenbar der Schwarzhai – trotz ihrer imposanten Größe von bis zu 4 m nicht dafür bekannt ist, Menschen als Beute zu betrachten“, sagt er.

In einer hektischen Situation kann jedoch jede Art, die allgemein als harmlos gilt, zu einem Raubtier werden, da „die Dynamik des Wettbewerbs zwischen den Tieren um den Zugang zu der ihnen zur Verfügung stehenden Nahrung alle anderen Erwägungen überlagert“.

Es muss jedoch einen ersten Auslöser geben. Normalerweise ist das ein erster Biss, der zwar zufällig und nicht auf Menschen gerichtet sein kann, aber durch Blut im Wasser und die damit verbundenen Geräusche ausgelöst wird.

Clua hat jedoch eine beunruhigendere Vermutung: „Die elektromagnetische Strahlung einer Kamera kann ausreichen, um einen ersten Biss auszulösen, der den Schwimmer unbeabsichtigt trifft – der ursprünglich nicht das Ziel war –, aber einen unerbittlichen Prozess der Raserei in Gang setzt.

„In allen Fällen ist menschliches Versagen die Ursache eines solchen Unfalls.“

Auch auf Divernet: Frau stirbt durch Haibiss vor der Westsahara, Ozeanischer Weißspitzenhai beißt Wettkampf-Freitaucher, Schurkenhaie? Was ist wirklich los im Roten Meer?, TOD EINES TIGERHAIS IN HURGHADA