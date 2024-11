Blindes und querschnittsgelähmtes V6-Paar bricht Tauchrekord

Ein blinder BBC-Journalist und ein amputierter Querschnittsgelähmter, beide aus Lancashire, hoffen, als von Guinness World Records (GWR) anerkanntes Buddy-Paar einen einstündigen Tauchgang im Roten Meer mit einer maximalen Tiefe von 40 m durchführen zu können.

Die Freunde Mohammed Salim Patel aus Blackburn, der seit Mitte seiner Teenagerzeit blind ist, und Shaun Gash, ein Behindertenaktivist aus Morecambe, der mit 20 Jahren bei einem Autounfall von der Brust abwärts gelähmt wurde, haben erst in diesem Frühjahr gemeinsam mit dem Sporttauchen begonnen.

Sie hatten das ganze Jahr auf ihren Rekordversuch hingearbeitet und waren davon ausgegangen, dass sie gemeinsam über die nötige Kraft und Weitsicht verfügen würden. „Da ist einer mit Beinen, der Gas gibt, und einer mit Armen, die Gas geben – und gemeinsam sind wir wie V6-Motoren“, sagt Gash.

Ihre frühen Kaltwassertrainingsherausforderungen in Lancashire wurden in einer inzwischen preisgekrönten Dokumentarserie im BBC1-Nachrichtenprogramm aufgezeichnet. BBC North West heute Abend.

Der Tauchgang in Dahab, wo alles begann, wurde auf BBC North West Tonight (BBC) berichtet.

Ihren gemeinsamen Tauchgang unternahmen sie Ende September in den wärmeren Gewässern von Um Sid in Dahab, angeleitet von einem Team um den ägyptischen Tauchlehrer Mohamed „Curly“ Mokhtar Elazab, der für die Tauchschule MAD (Morecambe Area Divers) arbeitet und die beiden von Anfang an trainiert hatte. „Mein Hauptanliegen ist ehrlich gesagt nicht der Rekord – mein Hauptanliegen ist es, ihre Gesichter nach jedem Tauchgang zu sehen“, sagt er.

Der Tauchgang war Teil eines der regelmäßigen Ausflüge der Schule ins Rote Meer. Im Vorfeld wurde gesagt, dass das Duo bei „intensiven“ Bootstauchgängen von Sharm el Sheikh aus „absolut großartig abgeschnitten“ habe, darunter der Thistlegorm, sowie die Canyon- und Höhlenstätten von Dahab.

Für ihren Rekordversuch verbrachten sie eine Stunde im Wasser und erreichten eine maximale Tiefe von 40 m. Nun müssen sie jedoch auf die Bestätigung ihres Rekordanspruchs durch GWR warten.

Auf dem Weg zu einem Rekord (Jodie Rawsthorn)

40m und 60min auf dem Tauchcomputer (Jodie Rawsthorn)

Bericht des Jahres

Das Bestreben der Männer, eine Tauchausbildung zu erhalten, wurde in regelmäßigen Abständen ausgestrahlt von BBC North West heute Abend im Sommer. Patel, der Planungsproduzent des Programms, gewann kürzlich bei den Asian Media Awards den Preis „Bericht des Jahres“ für die sechsteilige Behinderten-Tauch-Duo Ich habe die Serie vorgeschlagen, produziert, dazu beigetragen und sie bearbeitet.

„Mein Lebensmotto ist, dass ich zwar blind bin, aber eine Vision habe“, sagte er dem Publikum, als er den Preis entgegennahm.

In der Serie, die auf YouTube zu sehen ist, berichtet Patel, dass es zunächst schwierig war, ein Tauchzentrum oder einen Tauchlehrer zu finden, der das Paar ausbilden konnte, bis sie auf Curly stießen und MAD Tauchschule.

Die erste Folge von Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

Das Zentrum bot Trainingsunterstützung, während Northern Diver Trockenanzüge, ein modifiziertes DPV für Gash und Vollgesichtsmasken mit Kommunikationssystemen bereitstellte. Jodie Rawsthorn von der Schule war für die gesamte Unterwasservideoaufnahme zuständig.

Patel, Curly und Gash am Ende des Tauchgangs (Jodie Rawsthorn)

In der Serie sind die ersten Trainingseinheiten am Binnenstandort Capernwray und der erste Meerestauchgang des Paares vor Barrow zu sehen. Später konnte Patel mit Mitteln einer Wohltätigkeitsorganisation einen „Blind Scuba Diving Taster Day“ für 10 junge Menschen organisieren. Der Primary Club, was sich, wie im Fernsehen gezeigt wurde, als beliebtes Erlebnis erwies.

„Wir möchten die Botschaft verbreiten, dass Tauchen für jeden geeignet ist, unabhängig von der Fähigkeit“, sagt Gash.

Auch auf Divernet: Blind tauchen: Wie Jess Pita die Unterwasserwelt erlebt, Blinder Taucher behauptet den tiefsten Tauchrekord im Meer, 4 Taucher, die auf adaptives Unterrichten schwören, Wheelsdan beansprucht drei Welten bei Stoney