VIZ-Gründer Marco Bordieri diskutiert Unterwasserkartierung auf der GO Diving Show ANZ

Marco Bordieri ist der Gründer von VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, Australiens größter Community für Meeresbegeisterte mit mittlerweile 18,000 Mitgliedern. Er wird über Unterwassererkundung und -kartierung mit Geräten und Fähigkeiten für Verbraucher sprechen, wenn er die Hauptbühne im GO Diving Show ANZ in Sydney im September.

Marco zog vor einem Jahrzehnt von Mailand nach Sydney. Sein Logbuch umfasste 30 Tauchgänge über 30 Jahre, und er konnte sich nie merken, in welche Richtung die Flasche beim Aufstellen zeigen sollte.

Sydney hingegen bot Marco die perfekte Umgebung, um seine Liebe zum Tauchen wiederzuentdecken: reichhaltiges Meeresleben, gut erreichbare Tauchplätze und die Freiheit, die Umgebung nach seinen eigenen Vorstellungen zu erkunden. Doch das Tauchen hier brachte auch Herausforderungen mit sich – unvorhersehbare Sicht, wenige Unterwasserkarten und Küstenwellen, die die Bedingungen gefährlich machen konnten.

Marco war entschlossen, Sydneys Unterwasserwelt zugänglicher zu machen und leitete Initiativen wie den Aufbau eines Netzwerks von Tauchreportern, die Entwicklung einer Technik zur Erstellung von Unterwasserkarten und die Erstellung wöchentlicher Tauchbarkeitsprognosen ein.

Durch diese Bemühungen ist das Tauchen in Sydney sicherer, zugänglicher und weniger elitär geworden.

VIZ ist mehr als eine Facebook-Gruppe, es ist eine philanthropische Initiative von Tauchern für Taucher. Die Vision ist es, als führendes Beispiel einer lokalen Community für Unterwasser-Enthusiasten anerkannt zu werden und eigene Peer-to-Peer-Ressourcen zu entwickeln, die sich auf Sicherheit, Spaß, Wissen und Nachhaltigkeit konzentrieren.

VIZ glaubt an Ideen aus der Community und an ehrenamtliches Engagement bei der Umsetzung dieser Ideen. Das Unternehmen hat keine reichen Sponsoren, wirbt nicht um Spenden und bemüht sich nicht um Zuschüsse.

Die Community hat Ideen inspiriert und kostenlose Dienste entwickelt – präzise Unterwasserkarten, Tauchplatzvorhersagen, Bürgerwissenschaft, Informationszentrum, wöchentliches Segment bei ABC Radio, Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft, Industrie und Regierung.

Die GO Diving Show ANZ

Diese jährliche Veranstaltung findet dieses Jahr am 6-7 September im Ausstellungsgelände in Sydney im Olympiapark ist darauf ausgerichtet, jedem das Beste unserer Unterwasserwelt zu präsentieren, vom blutigen Anfänger, der entweder mit dem Tauchen anfangen möchte oder seinen Einführungskurs bereits abgeschlossen hat, über den fortgeschrittenen Taucher bis hin zum technischen Taucher und erfahrenen CCR-Taucher.

Es gibt eine Reihe von Bühnen – die Main Stage, die Foto Stage, die Australia/New Zealand Stage, die Inspiration Stage und die Tech Stage – hier werden Dutzende Redner aus der ganzen Welt auftreten und es wird eine Vielzahl interaktiver Features für Jung und Alt geben, von VR-Taucherlebnissen über ein Demonstrationsbecken und ein Schnupperbecken bis hin zu vielem mehr.

Um die Bühnen und Veranstaltungen herum wird eine breite Palette von Ausstellern vertreten sein, von Fremdenverkehrsämtern und Reiseveranstaltern bis hin zu Resorts, Liveaboards, TAUCHERAUSBILDUNG Agenturen, Einzelhändler, Hersteller und Naturschutzorganisationen.

